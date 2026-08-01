Ce nu pui niciodată în bagajul de cală. Companiile aeriene avertizează asupra a cinci obiecte esențiale

Bagajul de cală poate crea probleme dacă este folosit pentru transportul unor obiecte de care ai nevoie imediat după aterizare sau care prezintă riscuri în timpul zborului. Ryanair, Jet2 și TUI recomandă pasagerilor să păstreze anumite bunuri în bagajul de mână, chiar dacă acestea par ușor de transportat în valiză. Avertismentul vine în contextul în care bagajele pot fi întârziate, direcționate greșit sau supuse unor reguli stricte de siguranță.

Atunci când pregătești bagajul de cală, companiile aeriene atrag atenția că anumite obiecte trebuie transportate exclusiv în bagajul de mână, fie din motive de siguranță, fie pentru a evita problemele în cazul unei întârzieri a bagajelor.

Potrivit recomandărilor publicate de Ryanair, Jet2 și TUI, medicamentele eliberate pe bază de rețetă nu ar trebui puse în valiza predată la cală. Chiar dacă mai puțin de 1% dintre bagajele de cală se pierd definitiv, acestea pot fi direcționate greșit și ajung uneori la destinație cu întârziere.

Într-o astfel de situație, lipsa tratamentului poate deveni o problemă serioasă pentru pasagerii care depind de administrarea medicamentelor la ore fixe. De aceea, companiile recomandă ca toate tratamentele esențiale să fie păstrate asupra călătorului pe durata zborului.

Un alt capitol important îl reprezintă dispozitivele alimentate cu baterii litiu. Din cauza riscului de incendiu, bateriile externe, țigările electronice și alte produse similare nu sunt permise în bagajul de cală și trebuie transportate în cabină.

Ryanair și Jet2 limitează numărul dispozitivelor electronice personale la 15 pentru fiecare pasager. În cazul Ryanair, există și o limită de 20 de baterii cu litiu sau baterii externe, fiecare având o capacitate maximă de 100 Wh și fiind acceptată doar în bagajul de mână.

Pe lângă obiectele care țin de siguranța zborului, companiile aeriene recomandă ca bunurile de valoare să nu fie lăsate în bagajul predat la cală.

Bijuteriile, sumele importante de bani și alte obiecte scumpe pot fi deteriorate în timpul manipulării bagajelor sau pot crea dificultăți în cazul în care valiza întârzie să ajungă la destinație.

De asemenea, polițele de asigurare pentru călătorii acoperă, de regulă, bagajele pierdute doar până la o anumită limită financiară. În multe situații, despăgubirea nu este suficientă pentru a acoperi valoarea reală a obiectelor transportate.

Din acest motiv, operatorii aerieni recomandă ca toate bunurile valoroase să fie păstrate în bagajul de mână pe întreaga durată a călătoriei.

Există și obiecte care nu prezintă un risc de siguranță, însă sunt utile imediat după sosirea la destinație și, din acest motiv, este recomandat să fie transportate în cabină.

În cazul unei vacanțe la mare, costumul de baie poate fi folosit chiar dacă bagajul de cală întârzie. Astfel, călătorii își pot începe concediul fără să aștepte livrarea valizei.

La fel de importante sunt încărcătorul și adaptorul pentru telefon. După un zbor, bateria dispozitivului mobil poate fi aproape descărcată, iar accesul rapid la aceste accesorii permite încărcarea telefonului imediat după sosire.

Companiile aeriene recomandă ca aceste obiecte să fie păstrate în bagajul de mână, pentru a fi disponibile în orice moment al călătoriei și pentru a evita situațiile neplăcute cauzate de întârzierea bagajului de cală.