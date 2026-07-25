Ce trebuie să știe toți proprietarii de locuințe din România. ASF explică ce acoperă, de fapt, polița PAD: Sume limitate

Protejarea locuinței ar trebui să reprezinte o prioritate pentru fiecare proprietar, mai ales într-o țară precum România, expusă frecvent riscurilor naturale. Acesta este principalul mesaj transmis în cel mai nou episod al rubricii #EducațieFinanciară, realizată de Blocul Național Sindical (BNS), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), episod dedicat asigurării obligatorii a locuințelor și rolului pe care aceasta îl are în protejarea patrimoniului unei familii.

Materialul urmărește să explice, într-un limbaj accesibil, ce presupune polița PAD, de ce este obligatorie prin lege și în ce situații poate oferi despăgubiri, atrăgând totodată atenția asupra limitelor acesteia și asupra necesității unei protecții suplimentare prin intermediul unei asigurări facultative.

În deschiderea episodului, reprezentantul ASF le reamintește proprietarilor că obligația de a încheia polița PAD este prevăzută de legislația în vigoare și că mulți români nu cunosc suficient această responsabilitate.

„Ai o locuință, atunci ai o obligație legală despre care poate nu știi suficient. În România, asigurarea PAD, și anume polița de asigurare împotriva dezastrelor, este obligatorie prin lege pentru toate locuințele. Ea costă între 50 și 130 de lei pe an și acoperă cutremure, inundații și alunecări de teren, adică dezastre naturale.”

În cadrul materialului este explicat faptul că polița PAD reprezintă primul nivel de protecție împotriva efectelor unor dezastre naturale majore, însă aceasta nu acoperă toate situațiile care pot afecta o locuință. Totodată, este subliniată importanța conștientizării riscurilor la care este expusă România.

„România este una dintre cele mai expuse țări din Europa la risc seismic, iar Bucureștiul se află pe o zonă cu risc ridicat. Și totuși, rata de asigurare a locuințelor la noi este printre cele mai mici din Uniunea Europeană.”

Mesajul vine în contextul în care gradul redus de asigurare a locuințelor rămâne o vulnerabilitate semnificativă, în condițiile în care un eveniment major poate produce pierderi financiare considerabile pentru proprietari. Reprezentanții rubricii de educație financiară atrag atenția că mulți români consideră polița PAD suficientă, fără să cunoască limitele acesteia.

În acest sens, episodul explică faptul că asigurarea obligatorie oferă despăgubiri doar pentru anumite tipuri de dezastre naturale și în anumite limite valorice, motiv pentru care este recomandată completarea acesteia cu o poliță facultativă.

„Un lucru foarte important de reținut este că asigurarea PAD acoperă sume limitate. Pentru o protecție completă există și asigurări facultative care acoperă și riscuri precum incendiile, spargerile sau daunele accidentale.”

Potrivit explicațiilor prezentate, o asigurare facultativă poate extinde semnificativ nivelul de protecție, acoperind atât structura locuinței, cât și bunurile din interior, în funcție de clauzele contractuale. Astfel, proprietarii pot beneficia de despăgubiri și în cazul unor evenimente care nu sunt incluse în polița obligatorie, reducând impactul financiar al unor situații neprevăzute.

Prin seria #EducațieFinanciară, Blocul Național Sindical și Autoritatea de Supraveghere Financiară își propun să contribuie la creșterea nivelului de educație financiară în rândul populației, abordând teme de interes pentru consumatori și explicând, într-un mod accesibil, instrumentele financiare pe care aceștia le au la dispoziție pentru a-și proteja bunurile și economiile.

În încheierea episodului, mesajul este unul clar: asigurarea locuinței nu trebuie privită exclusiv prin prisma obligației legale sau a costului anual, ci ca o investiție în siguranța financiară a familiei.