Tot mai multe locuințe sunt afectate de furtuni și ploi. Asigurătorii au plătit în ultimii cinci ani despăgubiri de peste 139 milioane de lei

Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), anul trecut au fost despăgubite, în medie, 21 de dosare de daună pe zi pentru acoperirea pagubelor provocate de furtuni și ploi.

Datele arată că, în ultimii cinci ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei pentru locuințele și bunurile afectate de astfel de evenimente.

Conform informațiilor furnizate de UNSAR, despăgubirile acordate în ultimii cinci ani au contribuit la refacerea locuințelor afectate și la înlocuirea bunurilor deteriorate.

În total, peste 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru a putea reveni la normalitate după producerea unor furtuni, ploi torențiale sau vijelii care le-au afectat proprietățile.

Organizația atrage atenția că efectele fenomenelor meteorologice extreme devin tot mai vizibile, iar costurile generate de acestea pot fi semnificative pentru proprietarii de locuințe.

Președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, a transmis că furtunile, ploile torențiale și vijeliile provoacă tot mai des pagube importante într-un interval foarte scurt de timp.

Potrivit acestuia, schimbările climatice contribuie la creșterea frecvenței și intensității acestor fenomene, iar asigurarea locuinței reprezintă una dintre cele mai eficiente forme de protecție financiară pentru proprietari.

„Fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente şi mai intense, iar efectele acestora se resimt direct în viaţa oamenilor. Furtunile, ploile torenţiale sau vijeliile pot provoca daune importante locuinţelor într-un timp foarte scurt. Asigurarea locuinţei reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii de protecţie financiară, oferind sprijin concret atunci când apar astfel de situaţii neprevăzute”, a declarat Alexandru Ciuncan.

UNSAR subliniază că o poliță de asigurare poate oferi sprijin concret în situațiile în care locuințele sunt afectate de evenimente neprevăzute și costisitoare.

Reprezentanții industriei de asigurări recomandă proprietarilor să verifice dacă locuințele și bunurile pe care le dețin beneficiază de protecție adecvată în fața riscurilor generate de fenomenele meteo.

UNSAR consideră că nevoia unei asigurări este tot mai evidentă în contextul în care schimbările climatice cresc expunerea la astfel de evenimente.

Alina Bărbulescu, coordonator al secțiunilor de asigurări generale din cadrul UNSAR, a arătat că asigurarea facultativă a locuinței reprezintă o soluție care poate face diferența pentru familiile afectate de furtuni și alte fenomene extreme.

„Nevoia existenţei unei asigurări este mai mult decât evidentă. Pentru familii şi comunităţi mai reziliente, asigurarea facultativă pentru locuinţe este o soluţie care va face mereu diferenţa”, a precizat Alina Bărbulescu.

Potrivit reprezentanților pieței de asigurări, o poliță facultativă poate acoperi o gamă extinsă de riscuri și poate oferi despăgubiri pentru daunele produse construcției, instalațiilor sau bunurilor aflate în locuință.