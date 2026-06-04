Facturile la energie schimbă comportamentul consumatorilor. Mulți români vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următorul an

Interesul românilor pentru reducerea consumului de energie și pentru scăderea valorii facturilor continuă să crească. Potrivit rezultatelor unei cercetări sociologice publicate joi, peste jumătate dintre români intenționează să fie mult mai atenți la consumul inutil de energie în următoarele 12 luni, iar peste un sfert au în plan să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice.

Datele publicate de platforma despre-energie.ro arată că 82% dintre români au adoptat în ultimul an diverse măsuri în propriile locuințe pentru a reduce consumul de energie și pentru a face facturile mai ușor de suportat. Mai mult, preocuparea pentru eficiența energetică este așteptată să se intensifice în perioada următoare, 92% dintre respondenți declarând că vor continua sau vor crește eforturile în această direcție în următoarele 12 luni.

Întrebați ce măsuri concrete intenționează să adopte pentru reducerea costurilor, 57% dintre participanții la sondaj au spus că își vor schimba obiceiurile de consum și vor acorda mai multă atenție evitării risipei de energie. Aproape 30% dintre cei chestionați consideră eficiente măsurile simple, precum stingerea luminilor în încăperile neutilizate sau deconectarea aparatelor electrocasnice care nu sunt folosite.

În același timp, aproximativ 33% dintre respondenți intenționează să înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele mai eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, aproape 27% dintre români plănuiesc să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice în următorul an.

Astfel, 28% dintre respondenți consideră că principala măsură pe care o pot lua pentru reducerea consumului este montarea becurilor LED în locuință.

Datele cercetării arată însă că nu toți românii au trecut la această tehnologie. Aproximativ 5% dintre cei chestionați folosesc încă becuri clasice cu incandescență, în timp ce 17% utilizează atât becuri clasice, cât și LED. Pe de altă parte, 66% dintre participanții la studiu au declarat că folosesc exclusiv becuri LED în locuințele lor.

Pe lista investițiilor planificate pentru următoarele 12 luni se regăsește și izolarea termică a locuinței, opțiune menționată de aproape 19% dintre respondenți. Totodată, peste 14% dintre participanți intenționează să înlocuiască actuala centrală termică cu una mai eficientă energetic.

În schimb, interesul pentru pompele de căldură rămâne relativ redus. Doar 6,4% dintre persoanele chestionate au declarat că au în vedere instalarea unui astfel de sistem în următorul an.

Deși interesul pentru reducerea facturilor și pentru creșterea eficienței energetice este ridicat, costurile investițiilor reprezintă principalul obstacol pentru multe gospodării. Aproximativ 52% dintre respondenți consideră că investițiile necesare sunt prea costisitoare, iar 15% se tem că sumele cheltuite nu vor putea fi recuperate într-un interval rezonabil de timp.

Totuși, percepția asupra unor astfel de investiții s-ar putea schimba semnificativ dacă autoritățile ar oferi sprijin financiar prin programe dedicate. Peste 52% dintre participanții la sondaj au indicat că existența unor forme de susținere din partea statului i-ar încuraja să realizeze proiecte de eficiență energetică.

„Deși există interes ridicat pentru reducerea facturilor, costurile aferente investițiilor în eficiența energetică sunt descurajatoare pentru majoritatea celor intervievați (circa 52%), existând și temeri că acești bani nu se vor amortiza (15% dintre respondenți). Totuși, optica s-ar schimba radical în favoarea unor astfel de proiecte dacă statul ar acorda sprijin financiar, prin diverse programe, situație indicată de peste 52% dintre cei chestionați”, subliniază realizatorii studiului.

Cercetarea sociologică a fost realizată de Sondaje Marketing Relații Publice SRL pentru platforma despre-energie.ro în perioada 21-29 aprilie 2026. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.029 de utilizatori online și are o marjă de eroare de plus/minus 3%.

Platforma despre-energie.ro este un proiect susținut de companiile E.ON și Delgaz Grid. Lansată în 2020, aceasta își propune să ofere consumatorilor de energie electrică și gaze informații relevante despre piața energiei și să explice evoluțiile importante într-un limbaj accesibil.