IBM și Google Cloud lansează o practică comună pentru implementarea inteligenței artificiale și modernizarea sistemelor IT ale companiilor

IBM și Google Cloud au anunțat, pe 4 iunie 2026, lansarea unui parteneriat strategic prin care vor ajuta companiile din întreaga lume să adopte mai rapid inteligența artificială. Colaborarea combină tehnologiile Google Cloud cu expertiza IBM pentru modernizarea sistemelor IT, gestionarea datelor, securitatea cibernetică și dezvoltarea infrastructurilor cloud hibride.

IBM și Google Cloud au anunțat joi, 4 iunie 2026, un parteneriat strategic pentru a ajuta companiile să folosească mai rapid inteligența artificială (IA) și să își modernizeze sistemele informatice. Cele două companii au lansat o nouă practică Google Cloud care combină experiența IBM în consultanță și platforma sa de lucru bazată pe IA, IBM Consulting Advantage, cu tehnologiile Google Cloud, inclusiv platforma Gemini Enterprise, soluțiile de securitate cibernetică și instrumentele de gestionare a datelor.

Noua colaborare va fi susținută de mii de consultanți și ingineri IBM certificați Google Cloud. Scopul este de a ajuta companiile să implementeze soluții de IA, să modernizeze sistemele vechi și să gestioneze infrastructuri IT complexe. IBM și Google Cloud consideră că această colaborare poate genera oportunități de afaceri de miliarde de dolari.

IBM dezvoltă agenți de inteligență artificială specializați pentru diferite domenii, precum sectorul bancar, administrația publică, retailul, telecomunicațiile, energia, securitatea, asigurările și științele vieții. Acești agenți sunt creați pentru a automatiza procese, a sprijini luarea deciziilor și a eficientiza operațiunile.

Prin noul parteneriat, consultanții IBM vor putea crea și administra agenți IA direct pe platforma Google Cloud. Companiile vor putea folosi modele și soluții deja dezvoltate de IBM împreună cu instrumentele de control, siguranță și guvernanță oferite de Google Cloud, ceea ce va accelera implementarea proiectelor.

IBM și Google Cloud au mai colaborat în proiecte importante de modernizare IT. Un exemplu este colaborarea cu Airbus, unde au ajutat două companii din domeniul aerospațial să devină complet independente operațional în mai puțin de 18 luni, modernizând peste 100 de sisteme esențiale.

Mohamad Ali, directorul IBM Consulting, a afirmat că multe companii trec prin unele dintre cele mai dificile procese de modernizare din ultimele decenii. Ali a spus că extinderea colaborării cu Google Cloud le oferă clienților o metodă mai clară și mai sigură de a extinde utilizarea inteligenței artificiale, combinând expertiza de industrie, modernizarea cloud și instrumentele bazate pe IA.

„Companiile se confruntă cu unul dintre cele mai complexe cicluri de modernizare din ultimele decenii. Prin extinderea activității noastre cu Google Cloud, oferim clienților o cale mai clară și mai fiabilă pentru a scala IA în întreaga lor afacere, combinând expertiza aprofundată în industrie, modernizarea cloud-ului hibrid și o platformă de livrare bazată pe IA”, a precizat Ali.

La rândul său, Kevin Ichhpurani, președintele ecosistemului global de parteneri Google Cloud, a declarat că parteneriatul crește semnificativ numărul specialiștilor disponibili pentru implementarea soluțiilor Google Cloud. Ichhpurani a adăugat că experiența IBM și tehnologia Google vor ajuta clienții să treacă de la proiecte-pilot la utilizarea pe scară largă a agenților de inteligență artificială în mediile lor cloud.

„Acest parteneriat extinde semnificativ numărul de consultanți experți Google Cloud de pe piață pentru a satisface cererea tot mai mare de inteligență artificială. Prin combinarea infrastructurii agențice a Google cu expertiza vastă în domeniu a IBM și cu cadrele de livrare dovedite, ne asigurăm că clienții comuni pot depăși etapele pilot pentru a implementa și a gestiona agenți de inteligență artificială de nivel de producție în întregul lor mediu cloud”, a completat Ichhpurani.

IBM Consulting va ajuta companiile să conecteze mai ușor datele lor la platforma Gemini de la Google Cloud. Pentru acest lucru, vor fi create modele și soluții standard care pot fi adaptate nevoilor fiecărui client. Scopul este ca organizațiile să își gestioneze mai bine datele și să poată extinde mai ușor utilizarea inteligenței artificiale. Noua practică se va concentra pe câteva direcții principale:

Implementarea IA la scară largă: IBM și Google Cloud vor ajuta companiile să construiască infrastructura necesară pentru utilizarea reală a inteligenței artificiale, nu doar pentru proiecte de test. Acest lucru va fi realizat prin combinarea experienței IBM cu platformele Gemini Enterprise și BigQuery de la Google Cloud.

Soluții pentru diferite industrii: Parteneriatul va oferi instrumente de inteligență artificială și analiză de date pentru domenii precum industria aerospațială, serviciile financiare, administrația publică, sănătatea și telecomunicațiile. De asemenea, tehnologia Confluent va permite procesarea datelor în timp real, astfel încât companiile să poată îmbunătăți operațiunile, să identifice mai rapid riscurile și să respecte cerințele legale specifice fiecărui sector.

Îmbunătățirea securității cibernetice: IBM și Google Cloud vor furniza soluții de securitate bazate pe inteligență artificială, care vor ajuta organizațiile să detecteze mai rapid amenințările și să răspundă mai eficient la incidente.

Modernizarea infrastructurii cloud: Companiile vor putea actualiza aplicațiile și sistemele importante atât în centrele proprii de date, cât și în cloud. În plus, platforma Red Hat OpenShift va fi disponibilă direct în consola Google Cloud.

Automatizarea proceselor cu ajutorul IA: Google Gemini va fi integrat cu IBM watsonx Orchestrate pentru a automatiza mai bine procesele și luarea deciziilor. Integrarea cu IBM watsonx.data va ajuta companiile să obțină mai ușor informații utile pentru dezvoltarea unor aplicații mai inteligente.

Monitorizare și control mai bune: IBM va combina propriile soluții de automatizare cu tehnologiile oferite de HashiCorp și Apptio, împreună cu instrumentele de inteligență artificială Google Cloud. Astfel, organizațiile vor putea monitoriza mai bine sistemele, vor respecta mai ușor regulile de conformitate și vor îmbunătăți performanța operațională.

IBM se prezintă ca unul dintre principalii furnizori globali de servicii de cloud hibrid, inteligență artificială și consultanță. IBM ajută organizații din peste 175 de țări să își folosească mai bine datele, să își eficientizeze activitatea, să reducă cheltuielile și să devină mai competitive.

Potrivit IBM, mii de instituții publice și companii din domenii importante, precum serviciile financiare, telecomunicațiile și sănătatea, folosesc platformele sale de cloud hibrid și Red Hat OpenShift pentru proiectele de transformare digitală.

Compania investește în dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială, calcul cuantic, soluții cloud specializate pentru diferite industrii și servicii de consultanță. IBM afirmă că oferă clienților opțiuni flexibile și deschise pentru implementarea tehnologiilor digitale. Compania își desfășoară activitatea pe baza unor principii precum încrederea, transparența, responsabilitatea, incluziunea și orientarea către servicii pentru clienți.

Google Cloud oferă un set complet de tehnologii pentru inteligență artificială, ce include infrastructură pentru IA, modele avansate precum Gemini, instrumente pentru gestionarea datelor, soluții de securitate pentru mai multe tipuri de cloud, platforme pentru dezvoltatori, precum și agenți și aplicații bazate pe inteligență artificială. Aceste tehnologii ajută organizațiile să își modernizeze activitatea și să profite de noile sisteme bazate pe agenți de inteligență artificială.

Google Cloud este folosit ca partener tehnologic de către clienți din peste 200 de țări și teritorii, care se bazează pe serviciile sale pentru dezvoltarea și transformarea afacerilor.