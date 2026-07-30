Cum împiedici conversațiile din Claude și fișierele Google să devină publice. Unele devin vizibile în căutările online

Utilizatorii chatbotului Claude au descoperit în ultimele zile că unele conversațiile distribuite prin link public au fost afișate în rezultatele Google și Bing. Incidentul a readus în atenție modul în care funcționează opțiunile de partajare și riscurile asociate publicării documentelor și discuțiilor online. Specialiștii în securitate și protecția vieții private recomandă verificarea setărilor de confidențialitate și limitarea accesului la conținutul sensibil.

Conversațiile create în chatbotul Claude și distribuite prin linkuri publice au stârnit îngrijorare după ce utilizatori au descoperit că unele dintre acestea puteau fi găsite prin căutări în Google și Bing, potrivit The Guardian și BBC. Situația a ridicat semne de întrebare privind nivelul de control pe care utilizatorii îl au asupra informațiilor pe care aleg să le partajeze online.

Anthropic oferă posibilitatea generării unor linkuri publice pentru conversații, astfel încât acestea să poată fi distribuite altor persoane, într-un mod asemănător funcției de partajare din Google Docs. În practică, orice persoană care deține acel link poate accesa conținutul conversației.

Problema este că mulți utilizatori nu au realizat că aceste linkuri puteau deveni vizibile și pentru motoarele de căutare, ceea ce însemna că inclusiv discuții cu caracter personal sau informații sensibile puteau apărea în rezultatele publice.

Până marți dimineață, conversațiile Claude nu mai apăreau în rezultatele Google sau Bing pentru căutările care le identificau anterior. Cu toate acestea, incidentul a declanșat o dezbatere privind semnificația reală a opțiunii de partajare publică și momentul în care un conținut privat poate deveni accesibil întregului internet.

Primele semnale privind problema au apărut duminică, când utilizatori ai platformei Reddit au observat că interogarea „site:claude.ai/share” afișa în Google și Bing conversații care includeau inclusiv informații personale.

În momentul în care un utilizator creează un link public pentru o conversație, acel conținut poate deveni accesibil pentru indexarea de către motoarele de căutare. Astfel, un chat distribuit inițial doar către câteva persoane poate ajunge să fie descoperit de oricine dacă linkul este publicat în altă parte pe internet.

Nu este primul episod de acest fel. După un incident asemănător produs în septembrie, Anthropic declara pentru Forbes că respectivele conversații au devenit vizibile deoarece linkurile fuseseră distribuite pe internet sau pe rețelele sociale.

Compania preciza atunci că utilizează fișierul robots.txt, prin care transmite motoarelor de căutare recomandări privind paginile ce pot fi indexate. În același timp, atât Google, cât și Bing recomandă administratorilor site-urilor folosirea etichetei HTML „noindex”, care împiedică afișarea paginilor în rezultatele căutărilor.

Potrivit publicației Wired, multe dintre conversațiile care apăreau în Google nu aveau această etichetă înainte de a fi eliminate. Anthropic nu a răspuns întrebărilor privind introducerea acesteia pentru linkurile publice și a refuzat să comenteze situația, reamintind doar declarațiile anterioare potrivit cărora compania nu transmite directoare sau hărți ale conversațiilor către motoarele de căutare.

Incidentul legat de Claude i-a determinat pe specialiști să atragă atenția și asupra setărilor de partajare din alte servicii online, inclusiv Google Drive.

Jurnaliștii de la The Guardian US au folosit o metodă similară pentru a căuta documente Google Drive distribuite prin linkuri publice și au identificat numeroase fișiere accesibile, dintre care multe conțineau informații sensibile.

O căutare realizată după termenul „test” a afișat documente diverse, de la subiecte de examen până la rezultate ale unor teste pentru depistarea plumbului și radonului. De asemenea, căutările după cuvântul „confidential” au scos la iveală documente care includeau informații potențial private, inclusiv un acord de confidențialitate aparținând unui departament de sănătate publică.

Nu este cunoscută perioada în care aceste documente au fost disponibile online, însă unele dintre ele datează încă din anul 2003.

Ross Richendrfer, purtător de cuvânt al Google, a explicat că fișierele au putut fi descoperite deoarece linkurile lor fuseseră publicate anterior pe internet sau pe platformele de socializare.

Specialiștii în protecția vieții private atrag atenția că nici Google și nici Anthropic nu îi avertizează în mod explicit pe utilizatori că fișierele sau conversațiile distribuite prin link public pot ajunge să fie indexate de motoarele de căutare.

În acest context, Jacob Hoffman-Andrews, specialist senior în cadrul organizației Electronic Frontier Foundation, consideră că platformele ar trebui să ofere explicații mult mai clare privind consecințele activării opțiunii de distribuire publică.

„Confidențialitatea oferită de opțiunea «oricine are linkul» este fragilă. Dacă distribui ceva unui prieten, iar acesta trimite mai departe unui alt prieten, care postează apoi linkul pe rețelele sociale, conținutul poate deveni brusc accesibil și ușor de găsit de oricine pe internet”, a declarat Jacob Hoffman-Andrews.

Expertul recomandă utilizatorilor să manifeste „prudență maximă” atunci când creează linkuri publice și, atunci când este posibil, să prefere alternative precum copierea textului sau trimiterea unei capturi de ecran.

În cazul conversațiilor Claude deja publicate, utilizatorii le pot elimina accesând meniul Settings, apoi secțiunea Privacy, unde opțiunea Manage public chats permite ștergerea conversațiilor distribuite public.

Pentru documentele Google Drive, soluția este modificarea setării General access din „Anyone with the link” în „Restricted” sau limitarea accesului doar la persoanele, grupurile ori spațiile de lucru autorizate.