Anthropic lansează Opus 5 și aduce o schimbare neașteptată în cursa inteligenței artificiale

Compania americană Anthropic a lansat vineri modelul de inteligență artificială Opus 5, noua versiune a familiei Claude, despre care afirmă că oferă rezultate apropiate de modelul său de top Fable 5, dar la jumătate din cost. Potrivit companiei, noul sistem a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți raportul dintre performanță și preț, fiind destinat atât activităților uzuale de birou, cât și programării.

Laboratorul de cercetare cu sediul în San Francisco susține că Opus 5 aduce îmbunătățiri față de versiunile anterioare și este conceput pentru utilizare eficientă în mai multe tipuri de sarcini. Modelul este poziționat ca o soluție pentru utilizatorii care au nevoie de capacități avansate de inteligență artificială, fără costurile asociate modelelor destinate celor mai complexe proiecte.

Dianne Penn, responsabilă de produse la Anthropic, a declarat într-un interviu acordat pentru Reuters că lansarea reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea rapidă a companiei.

„Continuăm să dezvoltăm modele de inteligenţă artificială şi să le facem cât mai accesibile cu fiecare nouă generaţie”, a afirmat Dianne Penn.

Potrivit reprezentantei companiei, Opus 5 este mai eficient decât versiunea Opus 4.8, lansată în luna mai, iar Anthropic urmărește să continue dezvoltarea unor modele cu performanțe ridicate și accesibilitate mai mare.

Anthropic afirmă că testele interne au arătat că Opus 5 are o capacitate mai redusă de exploatare a vulnerabilităților cibernetice comparativ cu Fable 5. Acest rezultat a permis companiei să adopte măsuri de securitate mai puțin restrictive pentru noul model.

Startup-ul american susține, de asemenea, că Opus 5 este mai dificil de determinat să genereze utilizări abuzive în comparație cu alte modele Claude disponibile în prezent pe piață.

Modelul a fost proiectat pentru activități precum redactarea, analiza informațiilor, sarcinile administrative și dezvoltarea software. Anthropic recomandă utilizarea sa pentru operațiuni zilnice și proiecte de programare, în timp ce Fable 5 rămâne orientat către proiecte complexe, de lungă durată, care necesită un nivel ridicat de autonomie.

Fable 5, lansat în luna iunie, a fost retras temporar de pe piață după ce autoritățile americane și-au exprimat îngrijorarea că nivelul său de performanță ar putea fi folosit în scopuri de informații militare de către state străine.

Anthropic a prezentat și rezultatele obținute de Opus 5 în testele de evaluare. Compania susține că noul model este deosebit de performant în activitățile bazate pe cunoștințe și îmbunătățește capacitățile de programare ale versiunii Opus 4.8.

În testul de performanță GDPval-AA v2, Opus 5 a obținut un scor de 1861, depășind rezultatele atribuite Fable 5, cu 1747 de puncte, GPT-5.6 Sol, cu 1736 de puncte, și Opus 4.8, cu 1593 de puncte.

Compania urmărește în același timp evoluția modelelor open-source și open-weight, care permit utilizatorilor să descarce, să ruleze și să personalizeze parametrii principali ai sistemelor de inteligență artificială pe propriile infrastructuri.

Întrebată despre modelul open-source Kimi K3, dezvoltat de compania chineză Moonshot, pe care autoritățile americane au acuzat-o că s-ar fi folosit neautorizat de tehnologiile Anthropic, Dianne Penn a declarat că rămâne de analizat în ce măsură astfel de modele vor putea susține proiecte complexe din lumea reală.

Spre deosebire de modelele proprietare, sistemele open-weight oferă posibilitatea ca utilizatorii să aibă acces la parametrii principali ai modelului și să îi adapteze pentru propriile infrastructuri și cerințe tehnice.