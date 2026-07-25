PSD îl atacă pe Ilie Bolojan din cauza scumpirii carburanților. Marius Budăi: „Țara se scufundă sub un nou val de scumpiri la carburanți”

Deputatul PSD Marius Budăi îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că nu a luat măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți și susține că Guvernul s-a rezumat la analize și consultări, fără să vină cu soluții concrete. Social-democratul afirmă că PSD va propune în Parlament măsuri pentru stabilizarea pieței și reducerea prețurilor la pompă.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, critică modul în care Executivul a gestionat evoluția prețurilor la carburanți, susținând că autoritățile au oferit explicații succesive, dar nu au adoptat măsuri care să limiteze impactul asupra populației.

„De la “revine la normal” la “este vina războiului”: cronologia unui prim-ministru care analize pentru tot, decizii pentru nimic!”, își începe Budăi mesajul.

Acesta afirmă că scumpirile la pompă continuă, în timp ce Guvernul organizează consultări și analize fără rezultate concrete.

„Țara se scufundă sub un nou val de scumpiri la carburanți, iar domnul prim-ministru demis Bolojan face orice, absolut orice, numai să nu ia o decizie. Analize, comisii, întâlniri cu „operatorii pieței”. Numai decizii, nu.”

În mesajul său, Budăi susține că premierul interimar și-ar fi schimbat în repetate rânduri explicațiile privind evoluția prețurilor la carburanți și îl acuză că pasează responsabilitatea către factori externi.

„De la 1 iulie, prețul la motorină crește vertiginos. Ce face domnul Bolojan? Nimic, doar caută explicații. Ieri, ne-a servit deja a treia poveste în trei săptămâni: întâi ne-a promis solemn că prețurile „revin la normal” până la final de iulie, apoi a convocat „analize” din care n-a ieșit nicio măsură, iar acum a găsit vinovatul perfect – războiul. Comod, doar nu o să ne spună despre inacțiunea dumnealui, nu? Următorul prag anunțat chiar de el: 10 lei pe litru în august, prezentat ca pe o fatalitate, nu ca pe eșecul unui guvern care nu guvernează.”

Social-democratul compară această situație cu alte decizii bugetare ale Guvernului, despre care spune că au fost adoptate fără întârzieri.

Fostul ministru al Muncii susține că Executivul reacționează diferit atunci când este vorba despre măsuri care îi afectează direct pe cetățeni.

„Pentru că, să fim clari: fatalitate n-a fost când a aruncat milioane în ONG-uri de casă. Atunci n-a mai avut nevoie de „analiză după analiză și la final o altă analiză” – a găsit banii imediat, fără comisii, fără “analize după analize”, fără întâlniri cu nimeni. Fatalitatea apare exact atunci când în ecuație intră românul de rând – atunci are nevoie de analize laborioase urmate de….nimic.”

În același mesaj, Budăi afirmă că un guvern interimar nu ar mai avea legitimitatea necesară pentru a cere populației răbdare în fața scumpirilor.

„Un prim-ministru care nu mai are legitimitatea unui guvern în funcțiune nu mai poate cere românilor răbdare pentru propria lui incapacitate de a decide.”

La finalul declarației, Marius Budăi afirmă că Partidul Social Democrat intenționează să promoveze în Parlament măsuri pe care le consideră necesare pentru reducerea prețurilor la carburanți.

„De aceea PSD vine în Parlament cu soluții concrete pentru stabilizarea pieței carburanților și reducerea prețului la pompă la un nivel suportabil pentru români. Cineva trebuie să facă treaba pe care domnul Bolojan refuză s-o facă.”

Declarațiile fostului ministru vin în contextul în care prețurile carburanților au continuat să crească în ultimele săptămâni, iar tema costurilor la pompă a devenit unul dintre principalele subiecte ale disputei politice dintre putere și opoziție.