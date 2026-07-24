Valul de scumpiri la carburanți riscă să afecteze aproape toate produsele. Prețurile de la raft ar putea crește semnificativ

Creșterea prețurilor la carburanți, alimentată de oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan și de tensiunile de pe piețele internaționale, riscă să se reflecte și în prețurile alimentelor și ale altor produse de consum. Potrivit vicepreședintelui Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), Feliciu Paraschiv, dacă blocajele din aprovizionare vor continua, primele scumpiri ar putea apărea la produsele de import și la cele ambalate în plastic, iar ulterior efectele s-ar putea extinde asupra majorității produselor comercializate în supermarketuri.

Acesta a explicat că oprirea livrărilor de petrol va pune o presiune suplimentară asupra rafinăriilor europene și asupra aprovizionării cu carburanți. În aceste condiții, prețurile benzinei și motorinei la pompă ar putea crește semnificativ, ceea ce va majora costurile logistice pentru transportul mărfurilor, inclusiv al alimentelor și bunurilor de consum. În consecință, costurile suplimentare ar urma să fie reflectate în prețurile finale plătite de consumatori la raft.

„Va crește presiunea asupra rafinăriilor europene și asupra aprovizionării cu carburanți. Prețurile la motorină și benzină la pompă vor exploda, cel mai probabil, iar mai departe vor crește costurile logistice pentru transportul mărfurilor, inclusiv al alimentelor și al bunurilor de consum. Asta înseamnă, pe scurt, că prețul de la raft, adică prețul final plătit de consumator, va fi afectat în mod direct”, a declarat acesta la Digi24.

Impactul nu este însă așteptat să fie imediat, deoarece retailerii și distribuitorii dispun încă de stocuri care le permit să mențină, pentru o perioadă, nivelul actual al prețurilor.

Potrivit lui Feliciu Paraschiv, în primele două până la patru săptămâni efectele vor fi limitate. Dacă însă situația persistă, în următoarele una până la trei luni ar putea apărea majorări de preț pentru produsele de import și pentru cele ambalate în plastic. Explicația este că petrolul reprezintă o materie primă importantă în fabricarea plasticului și, implicit, a ambalajelor.

Vicepreședintele ANCMMR avertizează că, dacă perturbările din aprovizionarea cu petrol vor continua timp de trei până la șase luni, efectele s-ar putea extinde asupra majorității categoriilor de produse de larg consum disponibile în supermarketuri.

Evoluția prețurilor va depinde în mare măsură de durata blocajelor din aprovizionarea cu petrol, atât în zona Mării Negre, după oprirea livrărilor din Kazahstan, cât și în Marea Roșie, unde conflictul din Yemen afectează transportul maritim.

„În primele două până la patru săptămâni efectele vor fi destul de reduse. Majoritatea retailerilor și distribuitorilor au stocuri care le permit să păstreze, într-o anumită măsură, prețurile actuale. Dar, dacă situația continuă, în una până la trei luni pot apărea majorări de preț la produsele de import și la produsele ambalate în plastic, pentru că petrolul este folosit pe scară largă la fabricarea plasticului și, implicit, a ambalajelor. Dacă, după trei până la șase luni, perturbările persistă, din păcate efectele se pot extinde asupra majorității categoriilor de produse de larg consum pe care le găsim în supermarketuri”, a mai spus Paraschiv.

Potrivit reprezentantului ANCMMR, primele scumpiri ar urma să fie resimțite în cazul produselor ambalate în plastic. Printre cele mai expuse se numără băuturile răcoritoare și apa îmbuteliată, din cauza utilizării ambalajelor PET. De asemenea, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic se află printre categoriile cu cel mai ridicat risc de scumpire.

Un grad mediu de expunere îl vor avea conservele, produsele congelate, lactatele și carnea, deoarece acestea necesită transport în condiții de temperatură controlată, ceea ce implică un consum mai mare de combustibil.

În schimb, produsele vrac și cele provenite din proximitate, precum pâinea, produsele locale, legumele și fructele de sezon, ar urma să fie mai puțin afectate. Chiar și în acest caz, reprezentantul comercianților avertizează că, într-o măsură mai mare sau mai mică, aproape toate categoriile de produse ar putea resimți efectele creșterii costurilor.

„Cele mai afectate vor fi băuturile răcoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului PET. De asemenea, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse. Un grad mediu de expunere îl vor avea conservele, produsele congelate, precum și lactatele și carnea, care sunt transportate în condiții de temperatură controlată. O expunere mai redusă vor avea produsele vrac și cele provenite din proximitate, cum ar fi pâinea, produsele locale, legumele și fructele de sezon. Însă, într-o măsură mai mare sau mai mică, vor fi afectate aproape toate categoriile de produse”, a completat vicepreședintele ANCMMR.

În ultimele zile, prețurile carburanților au crescut consecutiv, benzina standard depășind pragul de 9 lei pe litru, iar motorina apropiindu-se de 10 lei pe litru. Evoluția vine pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și al opririi livrărilor de țiței din Kazahstan, principalul furnizor de petrol al României.