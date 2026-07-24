Ce a descoperit Comisia Europeană la TikTok. Platforma riscă sancțiuni severe

Platforma TikTok, deținută de compania ByteDance, este acuzată de Comisia Europeană că nu respectă unele dintre obligațiile impuse de legislația Uniunii Europene referitoare la siguranța copiilor pe internet. Autoritățile europene susțin că anumite elemente de design ale aplicației ar putea expune utilizatorii minori riscurilor de hărțuire cibernetică sau contactului din partea persoanelor rău intenționate.

Anunțul a fost făcut vineri, iar acuzațiile au forma unor constatări preliminare formulate în baza Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA). Dacă aceste concluzii vor fi confirmate la finalul investigației, TikTok riscă sancțiuni financiare semnificative.

Este a patra procedură de acest tip deschisă împotriva platformei în ultimii doi ani, potrivit Comisiei Europene, instituția responsabilă de aplicarea normelor europene din domeniul tehnologiei.

Executivul european susține că sistemul de funcționare al conturilor TikTok nu respectă standardele de siguranță prevăzute de DSA. Potrivit evaluării preliminare, aplicația permite copiilor să își creeze conturi publice, ceea ce face ca materialele publicate să poată fi vizualizate de orice utilizator.

Oficialii europeni avertizează că această configurare poate crește riscul ca minorii să fie expuși hărțuirii online sau să fie contactați de persoane cu intenții abuzive, relatează Reuters.

Comisia mai arată că nici măcar utilizatorii care aleg varianta unui cont privat nu beneficiază de o protecție suficientă. Potrivit autorităților, aceste conturi pot fi identificate cu ușurință prin intermediul listelor de „urmăritori” și „urmăritori” ale altor utilizatori, inclusiv de persoane care nu dețin un cont TikTok.

În acest context, instituția europeană consideră că platforma ar trebui să modifice setările implicite pentru conturile publice aparținând minorilor, astfel încât conținutul publicat să fie vizibil, în mod automat, doar utilizatorilor acceptați de copii. Reprezentanții TikTok au transmis că vor analiza constatările formulate de Comisia Europeană și că vor continua dialogul cu autoritatea de reglementare.

Compania a precizat că platforma oferă numeroase instrumente destinate protejării adolescenților încă din momentul creării unui cont.

„Conturile de adolescenți de pe TikTok au peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, informate de experți, din momentul în care aceștia își creează un cont”, a declarat compania.

De asemenea, TikTok a subliniat că „Conturile pentru persoanele sub 18 ani sunt private în mod implicit și suntem una dintre singurele platforme unde adolescenții mai tineri nu pot folosi mesagerie directă sau conținutul lor nu este eligibil să apară în feed-ul For You”, potrivit comunicatului transmis.

După publicarea constatărilor preliminare, TikTok are posibilitatea de a consulta documentele întocmite de Comisia Europeană și de a transmite un răspuns oficial înainte ca instituția să adopte o decizie definitivă.

Dacă autoritățile europene vor stabili că platforma a încălcat prevederile Legii privind serviciile digitale, compania ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală la nivel global.

Henna Virkkunen, responsabilă de politica europeană în domeniul tehnologiei, a subliniat importanța respectării regulilor privind protecția minorilor în mediul digital.

„Legea privind serviciile digitale impune platformelor să integreze protecții pentru minori în proiectarea serviciilor lor și îi trage la răspundere atunci când nu fac acest lucru”, a declarat oficialul european într-un comunicat. Aceasta a adăugat: „Un nivel ridicat de protecție nu ar trebui să fie o opțiune; ar trebui să fie implicit.”

Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Europeană, TikTok a făcut anterior o serie de concesii pentru a evita sancțiuni financiare în două investigații separate, iar o a treia procedură rămâne în desfășurare.