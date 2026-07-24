Semnal important pentru economia globală: petrolul scade după recordul recent, dar riscurile cresc

Prețurile futures la petrol au înregistrat o scădere de peste 3% vineri, după avansurile puternice din zilele anterioare, însă cotațiile rămân pe traiectoria unor creșteri săptămânale importante. Evoluția este influențată de perturbările tot mai mari ale transporturilor de energie din Marea Roșie și de temerile privind o extindere a conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 3,59 dolari pe baril, echivalentul unei scăderi de 3,57%, ajungând la 97,10 dolari pe baril la ora 12:40 GMT. Mișcarea a venit după ce, în ședința precedentă, prețul depășise pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai.

Creșterea fusese susținută de declarațiile rebelilor houthi, aliați ai Iranului, potrivit cărora au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. În ciuda reculului de vineri, contractele Brent rămân pregătite pentru un câștig de peste 10% pe parcursul săptămânii.

În același timp, contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu 3,14 dolari, sau 3,41%, până la 89,05 dolari pe baril. Cotația WTI este pe cale să înregistreze o creștere săptămânală de aproape 8%.

„Tensiunile din Orientul Mijlociu cauzate de atacurile continue ale SUA asupra Iranului, implicarea suplimentară a forțelor Houthi în Marea Roșie și întreruperile din CPC au dus inevitabil la creșterea prețurilor, pe măsură ce aprovizionarea se reduce din nou”, a declarat analistul Janiv Shah de la Rystad. Acesta a adăugat că perturbările actuale din Strâmtoarea Ormuz par să se apropie de nivelurile maxime înregistrate în luna martie.

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul și aliații săi houthi vor suporta „pedepse militare majore” după atacurile din Marea Roșie. În același timp, Iranul a exercitat presiuni asupra grupării Houthi pentru închiderea porții Bab el-Mandeb către Marea Roșie, în cazul în care Statele Unite ar continua atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene.

Bab el-Mandeb reprezintă una dintre cele mai importante rute pentru transporturile de energie la nivel global, după Strâmtoarea Hormuz, situată la intrarea în Golful Persic. Houthii au anunțat luni și impunerea unei blocade navale asupra Arabiei Saudite, după ce statul și-a redirecționat transporturile de petrol prin conducte pentru a evita efectele unei eventuale închideri a Strâmtorii Hormuz de către Iran.

Datele preliminare de urmărire a navelor furnizate de Kpler indică faptul că tranzitul zilnic al vaselor prin Strâmtoarea Hormuz s-a menținut la trei nave în fiecare dintre ultimele trei zile. Alte două nave, inclusiv transportatorul de țiței de mari dimensiuni Noble, care era gol, au intrat joi în Golf prin această rută.

În Strâmtoarea Bab el-Mandeb, traficul navelor de marfă a ajuns la 32 de traversări în data de 23 iulie, față de 26 în ziua precedentă, potrivit datelor Kpler. Pentru 24 iulie au fost înregistrate până la acel moment două traversări.

„În mările bune, navele se mișcă încă… deci nu este o blocadă completă, așa cum s-ar fi putut teme unii”, a declarat Giovanni Staunovo, analist UBS.

Analiștii JPMorgan au estimat că fiecare lună suplimentară de întrerupere a aprovizionării cu petrol ar putea adăuga aproximativ 7 până la 8 dolari pe baril la prețul petrolului Brent. În scenariul în care perturbările ar continua timp de trei luni, prețurile medii lunare ar putea ajunge la aproximativ 114 dolari pe baril, potrivit estimării incluse într-o notă a instituției.

Pe piețele internaționale au existat și alte evoluții care au influențat sectorul energetic. Rusia a anunțat vineri că forțele sale au atacat peste noapte trei porturi ucrainene, vizând infrastructura utilizată pentru sprijinirea forțelor armate ale Kievului, inclusiv instalații de încărcare și descărcare și rezerve de combustibil.

Totodată, Ministerul Energiei din Kazahstan a transmis joi că producătorii de petrol au redus temporar activitatea după ce presupuse atacuri cu drone ucrainene au determinat oprirea principalului terminal de export al țării de la Marea Neagră.