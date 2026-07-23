Planul secret al producătorilor de petrol din Golf: miliarde de dolari pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz

Producătorii de petrol din regiunea Golfului Persic accelerează investițiile în infrastructuri alternative de transport al țițeiului, pe fondul prelungirii controlului exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz. Mai multe proiecte de conducte sunt analizate sau dezvoltate pentru a reduce dependența de această rută maritimă strategică, în timp ce prețurile petrolului au crescut până la 100 de dolari pe baril.

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 15 milioane de barili de petrol erau transportați zilnic prin Strâmtoarea Ormuz. Zona reprezenta una dintre cele mai importante rute energetice globale, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial trecând prin acest punct de legătură maritimă în perioadele fără tensiuni.

În condițiile în care accesul prin strâmtoare rămâne limitat, iar prețurile au crescut, cel puțin șapte proiecte majore de conducte se află în diferite stadii de dezvoltare, planificare sau negociere. Acestea urmăresc transportarea petrolului către rute alternative, prin Marea Roșie, Canalul Suez și Golful Oman, potrivit oficialilor din statele din Golf, companiilor energetice și analiștilor de piață.

Reluarea confruntărilor din Iran în această lună a dus cotația petrolului Brent la 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai. Nivelul depășește semnificativ valoarea de aproximativ 72 de dolari atinsă după armistițiul temporar din iunie. În același timp, petrolul american WTI a depășit pragul de 90 de dolari pe baril.

„Depinzând atât de mult de Strâmtoarea Ormuz nu mai este o strategie prudentă pe termen lung”, a declarat Victoria Grabenwöger, cercetător senior la firma de date Kpler.

Regiunea dispune deja de două rute alternative importante, însă capacitatea acestora este aproape complet utilizată. Conducta est-vest a Arabiei Saudite, construită în anii 1980, în perioada războiului Iran-Irak, transportă petrol de la complexul Abqaiq către Yanbu, port situat la Marea Roșie.

De acolo, petrolierele pot naviga către sud, spre Marea Arabiei, sau către nord, prin Canalul Suez. Această infrastructură a fost concepută tocmai pentru reducerea riscurilor asociate transportului prin Strâmtoarea Ormuz. Emiratele Arabe Unite au dezvoltat, la rândul lor, transportul de petrol către Fujairah, port aflat în Golful Oman, la aproximativ 145 de kilometri sud de Strâmtoarea Ormuz.

Înainte de conflict, cele două infrastructuri aveau împreună o capacitate neutilizată estimată între 3,5 și 5,5 milioane de barili pe zi, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a Statelor Unite. În prezent, acestea operează aproape la capacitate maximă, cu un volum combinat de aproximativ 6,5 milioane de barili pe zi.

Compania petrolieră de stat din Abu Dhabi accelerează, de asemenea, dezvoltarea unui proiect început înainte de izbucnirea conflictului. Conducta cu o lungime de 300 de kilometri, evaluată la 3 miliarde de dolari (2,6 miliarde de euro), urmează să transporte peste 1,2 milioane de barili pe zi către Fujairah.

Potrivit Kpler, proiectul este realizat aproximativ pe jumătate, iar termenul oficial de finalizare, stabilit inițial pentru începutul anului 2027, ar putea fi amânat până la jumătatea aceluiași an din cauza lucrărilor necesare pentru extinderea portului.

Ruta prin Marea Roșie oferă o soluție pentru reducerea dependenței de Strâmtoarea Ormuz, însă are propriile vulnerabilități. Evenimentele recente au evidențiat riscurile asociate acestei zone maritime.

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă împotriva navelor asociate Arabiei Saudite, ca reacție la măsurile impuse Yemenului de către regat și la atacul asupra aeroportului din Sanaa. Gruparea a declarat joi că a atacat două petroliere saudite, Encelia și Layla, afirmând că ambele au fost incendiate.

Presa de stat saudită a relatat existența unui incendiu la prova navei Encelia, fără victime, iar Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime din Marea Britanie a informat despre un petrolier lovit de „un proiectil necunoscut” la sud-vest de Al Shuqaiq.

Houthi au perturbat anterior traficul prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută prin care trece aproximativ 12% din comerțul mondial. În 2019, un atac cu drone atribuit grupării a dus la suspendarea temporară a funcționării conductei est-vest din Arabia Saudită.

Irakul se află printre statele care caută soluții pentru reducerea dependenței de Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ 90% din veniturile statului irakian provin din exporturile de petrol, iar țara a fost nevoită să reducă producția din cauza limitărilor de transport.

Premierul Ali al-Zaidi s-a întors săptămâna trecută de la Washington cu 48 de acorduri semnate cu companii americane din domenii precum energie, sănătate și tehnologie, cu o valoare totală de peste 60 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. Printre companiile implicate se numără ExxonMobil, Shell, Halliburton, KBR și GE Vernova.

Un proiect important vizează reconstruirea conductei inactive de mult timp care leagă câmpurile petroliere Kirkuk de portul mediteranean Baniyas din Siria. Presa de stat irakiană a relatat că proiectul ar urma să fie executat de Chevron, iar Departamentul de Stat al SUA a descris inițiativa drept „un coridor energetic critic”, cu o capacitate inițială estimată la 2 milioane de barili pe zi.

Bagdad analizează, de asemenea, construirea unei conexiuni între Basra și Aqaba, portul Iordaniei. Ambasadorul Statelor Unite în Turcia, Tom Barrack, a declarat că acordurile energetice ar putea transforma Strâmtoarea Hormuz „o idee ulterioară”.