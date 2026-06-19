Investiție strategică la Constanța: Terminalul Comvex își extinde depozitele de cereale

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a anunțat inaugurarea extinderii terminalului de cereale Comvex din Portul Constanța. Proiectul, finalizat recent prin construirea a cinci noi spații de depozitare, crește capacitatea de stocare cu 28.000 de tone și urmărește consolidarea rolului strategic al portului în comerțul regional.

Extinderea spațiilor de depozitare pentru cereale din terminalul Comvex întărește rolul important al Portului Constanța în transportul mărfurilor din regiune, inclusiv al celor venite din Ucraina, potrivit Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).

CCIR a anunțat că salută inaugurarea proiectului prin care terminalul de cereale Comvex din Constanța și-a mărit capacitatea de depozitare prin construirea a cinci noi silozuri în zona de est a Danei 80. Potrivit instituției, noua investiție adaugă o capacitate suplimentară de stocare de 28.000 de tone de cereale.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a declarat că viteza cu care Comvex a realizat acest proiect reprezintă un avantaj important pentru Portul Constanța. El a explicat că portul are în prezent puține posibilități de a-și crește competitivitatea, iar astfel de investiții sunt foarte valoroase. Daraban a mai spus că, în ultimii 30 de ani, capacitatea de depozitare a portului a crescut de zece ori, de la 200.000 de tone la peste 2 milioane de tone. Deși a considerat această evoluție remarcabilă, a subliniat că dezvoltarea trebuie să continue.

Daraban a propus ca România să înceapă discuții cu Egiptul pentru obținerea unei reduceri a taxelor de tranzitare prin Canalul Suez pentru navele care operează în Portul Constanța. În opinia sa, o reducere de 10-20% ar ajuta semnificativ competitivitatea portului, deoarece o singură cursă dus-întors a unei nave de tip Panamax costă aproximativ 500.000 de dolari. El a adăugat că investiția realizată de Comvex arată că firmele private își fac partea lor de lucru și că acum este nevoie ca și statul român să sprijine mai activ comerțul prin măsuri de diplomație economică.

„Viteza de operare pe care Comvex a demonstrat-o prin acest proiect este un atu esenţial pentru atractivitatea Portului Constanţa, într-un moment în care avem foarte puţine pârghii reale la dispoziţie pentru a creşte competitivitatea acestui hub. Capacitatea de stocaj a portului a crescut de zece ori în ultimii 30 de ani – de la 200.000 de tone, la peste 2 milioane de tone astăzi. Este o evoluţie remarcabilă, dar trebuie continuată. De aceea cred că a venit momentul ca România să deschidă, printr-o discuţie bilaterală cu Egiptul, tema unui discount la tarifele Canalului Suez pentru navele care operează în Portul Constanţa. Un discount de 10-20% la tariful Canalului ar fi, pentru competitivitatea Constanţei, extrem de important, în condiţiile în care un singur drum dus-întors al unei nave de tip panamax costă astăzi 500.000 de dolari. Investiţii precum cea a Comvex demonstrează că sectorul privat îşi face datoria; este momentul ca statul român să îşi facă şi el partea, printr-o diplomaţie economică activă în sprijinul fluxurilor comerciale care trec prin Constanţa”, a punctat Daraban, potrivit unui comunicat de presă.

CCIR a precizat că va continua să susțină dezvoltarea Portului Constanța ca centru logistic important la Marea Neagră și va promova soluții care să reducă costurile de operare pentru navele care tranzitează portul.