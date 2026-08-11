Ucraina și Republica Moldova analizează transportul cerealelor pe calea ferată prin Moldova. Ruta spre portul Constanța este văzută ca o alternativă mai figure

Ucraina analizează posibilitatea de a exporta cereale pe cale ferată prin Republica Moldova, considerând această variantă mai sigură decât transportul maritim, și a solicitat autorităților de la Chișinău un tarif redus pentru transportul feroviar, potrivit unor surse din ambele țări.

Exporturile prin porturile ucrainene de la Marea Neagră, inclusiv prin coridorul de securitate care asigură legătura cu România, s-au confruntat în ultimele luni cu intensificarea atacurilor rusești asupra navelor comerciale și infrastructurii portuare din Ucraina. Surse din Ucraina și Republica Moldova au declarat pentru Reuters că Kievul dorește să transporte cerealele prin Republica Moldova către portul românesc Constanța, beneficiind de o reducere de 50% față de tariful nominal.

Un oficial ucrainean din industrie a declarat că, în prezent, sunt colectate informații privind volumele potențiale de cereale din partea expeditorilor interesați, iar acest proces nu a fost încă finalizat.

O sursă din cadrul Căilor Ferate din Moldova a precizat că Ucraina a solicitat reducerea de 50% în timpul discuțiilor dintre cele două părți. Republica Moldova a răspuns prin propunerea ca Ucraina să ofere garanții privind volumele de cereale care urmează să fie transportate pe această rută.

În acest moment, cele două părți discută perioada și volumele de tranzit ale cerealelor ucrainene prin Republica Moldova către portul Constanța.

Fostul director al Căilor Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, a declarat că un coridor feroviar de tranzit prin Republica Moldova ar putea transporta anual aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale.

Estimările ucrainene arată că un astfel de coridor funcțional ar putea asigura aproximativ 10% din exporturile de cereale ale țării. Republica Moldova a mai asigurat transportul feroviar al cerealelor ucrainene și în perioada 2022-2023.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, a efectuat luni o vizită în regiunea Odesa din Ucraina, unde a discutat cu omologul său ucrainean, Mykola Kalashnyk, despre îmbunătățirea legăturilor feroviare și extinderea tranzitului.

Necesitatea unei rute feroviare a apărut în contextul atacurilor rusești asupra complexului portuar din Odesa.

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a declarat anterior că ministerul a redus prognoza privind exporturile de cereale pentru sezonul 2026-2027 la 38-40 milioane de tone, față de estimarea anterioară de 43 de milioane de tone, din cauza atacurilor rusești asupra porturilor.

Și analiștii APK-Inform și-au revizuit luni estimarea privind exporturile, reducând prognoza cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, pe fondul perturbărilor exporturilor.

Reducerea prognozei de export evidențiază impactul atacurilor asupra unei economii care expediază peste 90% din exporturile sale de cereale prin porturile maritime. Produsele agricole reprezintă cea mai importantă componentă a exporturilor totale ale Ucrainei.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat luni că țara sa nu ar trebui să piardă oportunitatea de a obține venituri de milioane de euro din tranzitul cerealelor ucrainene. El a respins afirmațiile unor organizații agricole moldovenești potrivit cărora prețul cerealelor ucrainene ar afecta competitivitatea producției locale.