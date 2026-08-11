O dronă similară Shahed-238 a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în timpul atacurilor Rusiei asupra regiunii Odesa

Un aparat de zbor cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238), a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul s-a produs în noaptea de 10 spre 11 august, în timp ce Rusia desfășura atacuri aeriene asupra regiunii Odesa din Ucraina.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că aparatul de zbor a fost detectat de Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale în seara zilei de 10 august, la ora 23:41.

Acesta venea din direcția localității Stepanivka, aflată în regiunea Odesa din Ucraina, și a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Priozeornoia.

Survolul teritoriului moldovean a fost de scurtă durată. Potrivit datelor comunicate de autorități, la ora 23:42, la numai un minut după detectare, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord de localitatea Stepanivka din Ucraina.

Ministerul Apărării a precizat că analiza caracteristicilor aparatului indică asemănări cu Gheran-3, denumirea rusească asociată dronei Shahed-238.

Pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a avut loc în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa în noaptea de 10 spre 11 august.

Ministerul Apărării de la Chișinău a explicat că aparatul a fost identificat în urma acestor atacuri și că traiectoria sa a traversat pentru scurt timp teritoriul țării.

Instituția a transmis că Serviciul Operații Aeriene a depistat aparatul la ora 23:41, când acesta venea dinspre Stepanivka și a survolat neautorizat spațiul aerian moldovean prin localitatea Priozeornoia. Un minut mai târziu, aparatul a ieșit din spațiul aerian național și s-a îndreptat din nou spre teritoriul ucrainean.

Autoritățile moldovene au stabilit, pe baza caracteristicilor observate, că aparatul este similar unei drone Gheran-3, cunoscută și sub denumirea Shahed-238.

Incidentul din noaptea de 10 spre 11 august vine după ce un alt aparat de zbor a căzut recent și a explodat în extravilanul satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă.

În acel caz, Poliția din Republica Moldova a anunțat că fragmentele descoperite la fața locului prezentau caracteristici similare unor componente folosite de o rachetă ghidată.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aparatul care a explodat în zona Crocmaz ar fi putut fi de tip „dronă-rachetă”.