O dronă similară Shahed-238 a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în timpul atacurilor Rusiei asupra regiunii Odesa
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Un aparat de zbor cu caracteristici similare dronei Gheran-3 (Shahed-238), a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul s-a produs în noaptea de 10 spre 11 august, în timp ce Rusia desfășura atacuri aeriene asupra regiunii Odesa din Ucraina.
Aparatul de zbor a intrat în Republica Moldova dinspre regiunea Odesa
Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că aparatul de zbor a fost detectat de Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale în seara zilei de 10 august, la ora 23:41.
Acesta venea din direcția localității Stepanivka, aflată în regiunea Odesa din Ucraina, și a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Priozeornoia.
Survolul teritoriului moldovean a fost de scurtă durată. Potrivit datelor comunicate de autorități, la ora 23:42, la numai un minut după detectare, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord de localitatea Stepanivka din Ucraina.
Ministerul Apărării a precizat că analiza caracteristicilor aparatului indică asemănări cu Gheran-3, denumirea rusească asociată dronei Shahed-238.
Incidentul s-a produs în timpul atacurilor rusești asupra regiunii Odesa
Pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a avut loc în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa în noaptea de 10 spre 11 august.
Ministerul Apărării de la Chișinău a explicat că aparatul a fost identificat în urma acestor atacuri și că traiectoria sa a traversat pentru scurt timp teritoriul țării.
Instituția a transmis că Serviciul Operații Aeriene a depistat aparatul la ora 23:41, când acesta venea dinspre Stepanivka și a survolat neautorizat spațiul aerian moldovean prin localitatea Priozeornoia. Un minut mai târziu, aparatul a ieșit din spațiul aerian național și s-a îndreptat din nou spre teritoriul ucrainean.
Autoritățile moldovene au stabilit, pe baza caracteristicilor observate, că aparatul este similar unei drone Gheran-3, cunoscută și sub denumirea Shahed-238.
Un alt aparat de zbor a căzut recent în apropierea satului Crocmaz
Incidentul din noaptea de 10 spre 11 august vine după ce un alt aparat de zbor a căzut recent și a explodat în extravilanul satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă.
În acel caz, Poliția din Republica Moldova a anunțat că fragmentele descoperite la fața locului prezentau caracteristici similare unor componente folosite de o rachetă ghidată.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aparatul care a explodat în zona Crocmaz ar fi putut fi de tip „dronă-rachetă”.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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