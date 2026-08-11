Piața imobiliară a continuat să crească în marile orașe din România. Apartamentele sunt în medie cu 6% mai scumpe decât anul trecut

Piața rezidențială din România și-a continuat trendul ascendent în iulie 2026, iar prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce comparativ cu luna iunie s-au menținut, în general, la niveluri similare. Analiza Storia, bazată pe prețurile medii solicitate de vânzători în anunțurile publicate pe platformă, arată că Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș dintre cele analizate, atât pe segmentul locuințelor noi, cât și pe cel al apartamentelor vechi.

Constanța a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor pentru apartamentele noi, de 14%, iar Timișoara a avut cel mai mare avans pe segmentul apartamentelor vechi, de 12%. În același timp, apartamentele vechi din București sunt, în medie, cu 278 euro/mp mai scumpe decât cele noi. Analiza a fost realizată pe baza prețurilor medii solicitate în luna iulie 2026 și comparate atât cu iulie 2025, cât și cu iunie 2026. Storia este cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT.

În toate orașele analizate, prețurile medii cumulate ale apartamentelor noi și vechi cu una, două și trei camere au crescut în medie cu 6% față de aceeași lună a anului trecut. Comparativ cu iunie 2026, prețurile au rămas în mare parte stabile. Cluj-Napoca conduce clasamentul general, cu un preț mediu cumulat de 3.298 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.342 euro/mp, și București, cu 2.160 euro/mp. Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Constanța, Sibiu, Iași și Oradea, iar pe segmentul apartamentelor vechi în Timișoara, Sibiu și Craiova. Cluj-Napoca este și cel mai scump oraș pentru apartamentele noi, cu 3.340 euro/mp, urmat de Brașov și Constanța, iar pentru apartamentele vechi conduce tot Cluj-Napoca, urmat de Brașov și București.

Pentru estimarea valorii orientative a locuințelor, analiza a utilizat suprafețele utile minime prevăzute de Legea locuinței: 37 mp pentru o garsonieră, 52 mp pentru un apartament cu două camere și 66 mp pentru unul cu trei camere.

În București, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 1.982 euro/mp, în creștere cu 7% față de iulie 2025 și cu 1% peste nivelul din iunie 2026. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.260 euro/mp, în scădere cu 2% față de anul trecut și cu 5% față de luna precedentă. O garsonieră într-un bloc nou este estimată la 73.334 euro, iar una într-un bloc vechi la 83.620 euro. Un apartament cu două camere este evaluat la aproximativ 103.064 euro în cazul unei locuințe noi și 117.520 euro pentru una veche, iar unul cu trei camere la 130.812 euro, respectiv 149.160 euro.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș analizat, cu 3.340 euro/mp pentru apartamentele noi și 3.286 euro/mp pentru cele vechi. Față de iulie 2025, locuințele noi sunt cu 8% mai scumpe, iar cele vechi cu 5%, în timp ce comparativ cu iunie 2026 nu s-au înregistrat variații semnificative. Valoarea estimată a unei garsoniere este de 123.580 euro într-un bloc nou și 121.582 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, estimările sunt de 173.680 euro și 170.872 euro, iar pentru trei camere de 220.440 euro și 216.876 euro.

În Brașov, apartamentele noi au ajuns la 2.331 euro/mp, cu 6% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 2.344 euro/mp, în creștere cu 5% față de anul trecut și cu 1% față de iunie 2026. O garsonieră este evaluată la aproximativ 86.247 euro într-un bloc nou și 86.728 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, valorile orientative sunt de 121.212 euro și 121.888 euro, iar pentru trei camere de 153.846 euro și 154.704 euro.

Constanța a înregistrat cea mai mare creștere anuală pe segmentul apartamentelor noi, ajungând la 2.257 euro/mp, cu 14% peste nivelul din iulie 2025 și cu 2% peste cel din iunie 2026. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.106 euro/mp, în creștere cu 4% față de anul trecut. Valoarea estimată a unei garsoniere este de 83.509 euro într-un bloc nou și 77.922 euro într-un bloc vechi. Un apartament cu două camere este evaluat la 117.364 euro și 109.512 euro, iar unul cu trei camere la 148.962 euro și 138.996 euro.

În Craiova, apartamentele noi au avut un preț mediu de 2.098 euro/mp, cu 5% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi au ajuns la 2.074 euro/mp, în creștere cu 10% față de anul trecut. O garsonieră este estimată la 77.626 euro într-un bloc nou și 76.738 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, valorile sunt de 109.096 euro și 107.848 euro, iar pentru trei camere de 138.468 euro și 136.884 euro.

În Iași, apartamentele noi au ajuns la 1.919 euro/mp, cu 10% peste nivelul din iulie 2025 și cu 1% peste cel din iunie 2026. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.004 euro/mp, în creștere cu 6% față de anul trecut. O garsonieră este evaluată la 71.003 euro într-un bloc nou și 74.148 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, estimările sunt de 99.788 euro și 104.208 euro, iar pentru trei camere de 126.654 euro și 132.264 euro.

În Oradea, apartamentele noi au avut un preț mediu de 2.027 euro/mp, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, dar cu 3% sub cel din iunie 2026. Apartamentele vechi au ajuns la 1.888 euro/mp, în creștere cu 8% față de anul trecut și cu 1% față de luna precedentă. O garsonieră este estimată la 74.999 euro într-un bloc nou și 69.856 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, valorile sunt de 105.404 euro și 98.176 euro, iar pentru trei camere de 133.782 euro și 124.608 euro.

În Sibiu, apartamentele noi au avut un preț mediu de 2.020 euro/mp, cu 11% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi au ajuns la 2.066 euro/mp, tot cu un avans anual de 11%. O garsonieră este estimată la 74.740 euro într-un bloc nou și 76.442 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, valorile sunt de 105.040 euro și 107.432 euro, iar pentru trei camere de 133.320 euro și 136.356 euro.

În Timișoara, apartamentele noi au avut un preț mediu de 2.081 euro/mp, cu 9% peste nivelul din iulie 2025 și cu 1% sub cel din iunie 2026. Apartamentele vechi au ajuns la 2.023 euro/mp, în creștere cu 12% față de anul trecut și cu 1% față de luna precedentă. O garsonieră este evaluată la 76.997 euro într-un bloc nou și 74.851 euro într-un bloc vechi. Pentru două camere, valorile sunt de 108.212 euro și 105.196 euro, iar pentru trei camere de 137.346 euro și 133.518 euro.

Storia precizează că blocajul recent al sistemului informatic ANCPI a contribuit la o perioadă de așteptare în piață, însă evoluțiile anuale indică faptul că sectorul rezidențial își menține direcția de creștere. Totodată, platforma subliniază că prețurile diferă semnificativ în funcție de amplasare, suprafață, dotări și accesul la infrastructură, iar comparațiile dintre locuințele noi și cele vechi trebuie analizate în contextul fiecărei piețe locale. Storia își propune să ofere mai multă claritate pe piața imobiliară și pune la dispoziția cumpărătorilor instrumente și informații pentru luarea unor decizii informate, inclusiv Indexul Storia, care evaluează cartierele din România pe baza a 17 criterii și a răspunsurilor a peste 110.000 de persoane.