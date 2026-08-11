Românii au cheltuit mai mult pe cosmetice și parfumuri în 2025. Piața a ajuns la aproape 4,3 miliarde de euro

Piața cosmeticelor și parfumurilor din România a continuat să crească în 2025, ajungând la aproape 4,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un avans de peste 10% față de anul 2024. Datele oficiale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că românii au cheltuit mai mult pe produse de îngrijire și parfumuri și și-au modificat parțial preferințele de consum, în concordanță cu tendințele globale.

Potrivit situației statistice a profesioniștilor care au declarat ca obiect principal de activitate unul dintre codurile CAEN 4645, comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie, sau CAEN 4775, comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate, numărul total al companiilor active a crescut de la 3.066 la finalul anului 2024 la 3.578 la sfârșitul lui 2025, potrivit Mediafax.

Majoritatea operatorilor din ambele categorii au capital autohton, respectiv 3.037 de companii în 2025, comparativ cu 2.562 în 2024. Aproximativ o treime din totalul firmelor sunt înregistrate în București, unde funcționau 1.191 de companii în 2025 și 1.019 în 2024. În clasament urmează județele Ilfov, cu 348 de companii în 2025 față de 290 în 2024, și Cluj, cu 167 de companii în 2025 comparativ cu 160 în 2024.

În ceea ce privește persoanele juridice care au depus situațiile financiare pentru cele două coduri CAEN, în 2024 au raportat rezultate financiare 2.119 firme, care au realizat o cifră de afaceri cumulată de 20.357.068.922 lei. Profitul net total a fost de 978.014.221 lei, iar pierderea netă totală s-a ridicat la 120.158.428 lei.

În 2025, numărul companiilor care au depus bilanțurile contabile a crescut la 2.436, iar cifra totală de afaceri a urcat la 22.602.443.038 lei. Profitul net cumulat a crescut ușor, la 979.152.367 lei, în timp ce pierderea netă totală s-a majorat la 186.013.490 lei.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a transmis și clasamentul primelor 10 persoane juridice în funcție de cifra de afaceri declarată pentru codurile CAEN 4645 și 4775.

În categoria comerțului cu ridicata, liderul anului 2024 a fost Interbrands Orbico SRL din București, cu o cifră de afaceri de 7.085.879.894 lei și un profit net de 38.181.273 lei. Au urmat L’Oreal România SRL, cu 1.151.878.126 lei cifră de afaceri și 149.067.502 lei profit, Sarantis România SA, cu 604.004.874 lei și 68.249.333 lei profit, Beiersdorf România SRL, cu 452.685.842 lei și 12.507.525 lei profit, Colgate-Palmolive (Romania) SRL, cu 414.104.224 lei și 14.766.223 lei profit, Side Trading SRL din Timișoara, cu 339.777.101 lei și 18.678.255 lei profit, Johnson Wax SRL, cu 288.027.851 lei și 2.335.419 lei profit, Coriolan Impex SRL din Bacău, cu 277.122.306 lei și 18.016.681 lei profit, Geolaila Comimpex SRL, cu 249.197.603 lei și 17.414.683 lei profit, și Niran Co. Products SRL, cu 171.663.356 lei și 5.845.001 lei profit.

În 2025, clasamentul angrosiștilor a inclus aceleași companii, cu câteva schimbări de poziție în a doua parte a topului. Interbrands Orbico SRL și-a consolidat poziția de lider, ajungând la o cifră de afaceri de 7.525.307.341 lei și un rezultat net de -38.209.777 lei. L’Oreal România SRL a raportat 1.233.720.729 lei cifră de afaceri și 138.458.079 lei profit, Sarantis România SA a ajuns la 640.159.642 lei și 70.403.221 lei profit, Beiersdorf România SRL la 409.305.810 lei și 9.685.209 lei profit, Colgate-Palmolive (Romania) SRL la 402.242.092 lei și 11.516.679 lei profit, Side Trading SRL la 371.950.565 lei și 20.943.576 lei profit, Geolaila Comimpex SRL la 314.823.104 lei și 26.327.283 lei profit, Johnson Wax SRL la 284.891.802 lei și 2.781.517 lei profit, Coriolan Impex SRL la 272.343.105 lei și 15.694.572 lei profit, iar Niran Co. Products SRL la 198.735.212 lei și 6.884.469 lei profit.

În comerțul cu amănuntul, DM Drogerie Markt SRL din Timiș a fost liderul anului 2024, cu o cifră de afaceri de 1.642.321.094 lei și un profit net de 30.203.239 lei. Pe locurile următoare s-au situat Sephora Cosmetics România SA, cu 575.447.620 lei și 62.975.528 lei profit, Millenium Pro Design SRL din Ilfov, cu 573.895.117 lei și 17.411.835 lei profit, Lagardere Travel Retail Airport SRL, cu 449.439.839 lei și o pierdere netă de 34.306.421 lei, Parfumerie Douglas SRL, cu 401.952.472 lei și 46.330.577 lei profit, Seelster Beauty Distribution SRL, cu 88.560.756 lei și 4.228.260 lei profit, INA International SRL, cu 88.134.772 lei și o pierdere de 5.201.914 lei, Dubai Scent SRL, cu 72.218.809 lei și 18.501.181 lei profit, Premium Parfum SRL din Ilfov, cu 69.940.042 lei și 7.669.091 lei profit, și NALA Cosmetics SRL, cu 59.863.105 lei și 5.185.296 lei profit.

În 2025, DM Drogerie Markt SRL și-a păstrat poziția de lider, cu o cifră de afaceri de 1.973.801.503 lei și un profit net de 37.021.525 lei. Lagardere Travel Retail Airport SRL a urcat pe locul al doilea, cu 631.221.872 lei și o pierdere de 21.739.983 lei, urmată de Sephora Cosmetics România SA, cu 617.156.995 lei și 60.317.677 lei profit, Millenium Pro Design SRL, cu 510.702.489 lei și 9.220.229 lei profit, Parfumerie Douglas SRL, cu 449.169.775 lei și 40.985.149 lei profit, Avon Cosmetics (Romania) SRL, cu 300.919.507 lei și 9.025.439 lei profit, Cosmetics Oriflame România SRL, cu 121.208.520 lei și 3.269.652 lei profit, Dubai Scent SRL, cu 119.161.569 lei și 25.646.528 lei profit, Seelster Beauty Distribution SRL, cu 99.561.978 lei și 3.556.218 lei profit, și Rituals Cosmetics România SRL, cu 62.418.664 lei și 2.597.563 lei profit.