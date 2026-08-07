Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2026 cu pierderi de aproape 4 milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei a scăzut puternic

Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru al anului 2026 cu pierderi, potrivit rezultatelor financiare transmise vineri Bursei de Valori București (BVB). Compania a raportat un rezultat brut negativ de 3,89 milioane lei și o pierdere netă de 3,84 milioane lei.

Cifra de afaceri brută înregistrată la 30 iunie 2026 a fost de 6,8 milioane lei, în scădere față de 9,878 milioane lei în aceeași perioadă din 2025. Din totalul veniturilor, 244.974 lei au provenit din export, iar 6,559 milioane lei din piața internă.

Raportul companiei arată că pentru realizarea acestui volum de vânzări au fost acordate reduceri comerciale sub formă de bonusuri, conform contractelor aflate în vigoare. La 30 iunie 2026 valoarea acestor bonusuri a fost de 77.035 lei, comparativ cu 83.066 lei la 30 iunie 2025. În urma acestor reduceri, cifra de afaceri netă s-a situat la 6.727.407 lei în primul semestru din 2026, față de 9.795.700 lei în perioada similară a anului trecut.

Compania precizează că bonusul comercial acordat distribuitorilor, conform contractelor în vigoare, reprezintă o considerație variabilă estimată și recunoscută în prețul tranzacției atât la 30 iunie 2026, cât și la 30 iunie 2025.

„Pentru realizarea acestui volum de vânzări s-au acordat reduceri comerciale sub forma de bonusuri conform contractelor în vigoare în suma de 77.035 lei la 30 iunie 2026 respectiv 83.066 lei la 30 iunie 2025, rezultând o cifră de afaceri netă în sumă de 6.727.407 lei la 30 iunie 2026, respectiv 9.795.700 lei la 30 iunie 2025. Bonusul comercial acordat distribuitorilor conform contractelor în vigoare reprezintă o consideraţie variabilă pe care societatea a estimat-o şi a recunoscut-o în preţul tranzacţiei la 30.06.2026 respectiv 30.06.2025”, este scris în raportul transmis BVB.

Vânzările realizate pe piața externă au reprezentat 3,60% din cifra de afaceri. Pe segmentul extern, societatea a menținut relațiile cu clienții tradiționali care cunosc și promovează produsele Mecanica Ceahlău.

Potrivit raportului, compania deține un segment important de piață pentru semănătorile destinate plantelor prășitoare și pentru semănătorile destinate plantelor păioase. Cota de piață estimată pentru aceste produse este cuprinsă între 20% și 30%, raportat la numărul de unități vândute.

La sfârșitul lunii iunie 2026, capitalurile proprii ale companiei se ridicau la 43,888 milioane lei. În primul semestru al anului nu au fost distribuite dividende către acționari.

Activele curente ale societății totalizau 31,98 milioane lei, în scădere cu 9% față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025. Acestea sunt formate din stocuri totale în valoare netă de 27,227 milioane lei și creanțe comerciale în valoare netă de 2,608 milioane lei.

Datoriile pe termen lung au fost de 3,52 milioane lei, cu 7,61% mai mici decât la sfârșitul anului 2025, când se situau la 3,812 milioane lei. Datoriile curente au ajuns la 3,77 milioane lei, în scădere cu 17,41%, cea mai mare pondere fiind reprezentată de datoriile comerciale, în valoare de 2,38 milioane lei.

Mecanica Ceahlău este unul dintre cei mai importanți producători români de utilaje agricole, având o tradiție de peste 100 de ani în industria construcției de mașini. Compania este listată la Bursa de Valori București din iunie 2005 și proiectează, produce și comercializează o gamă variată de mașini și echipamente agricole tractate și purtate, destinate tuturor etapelor ciclului agricol, de la pregătirea solului și semănat până la întreținerea culturilor și recoltare.