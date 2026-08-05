Heineken a raportat un profit peste estimări în primul semestru. Compania a eliminat aproximativ 3.000 de locuri de muncă

Heineken a raportat un profit în primul semestru peste estimările analiștilor, după ce a eliminat aproximativ 3.000 de locuri de muncă, ceea ce reprezintă aproape jumătate din cele până la 6.000 de posturi vizate în cadrul unui plan de restructurare derulat pe parcursul a doi ani.

Fostul director general Dolf van den Brink a anunțat aceste reduceri de personal în luna februarie, în contextul în care al doilea mare producător de bere din lume încerca să facă față cererii slabe de bere din întreaga industrie, conform RTE.

Compania, care produce mărcile Tiger și Sol alături de berea Heineken, a anunțat că a înregistrat progrese semnificative în implementarea planului de restructurare, ceea ce a contribuit la creșterea marjei operaționale.

Directorul financiar Harold van den Broek a declarat că reducerile de personal au fost aplicate la nivelul întregii companii și au rezultat din măsuri implementate în fabrici, în lanțul de aprovizionare, la sediul central și pe diferite piețe, Europa reprezentând o componentă importantă a acestor măsuri.

El a precizat că, pe măsură ce procesul de restructurare avansează, compania încearcă să identifice și alte oportunități de eficientizare și rămâne deschisă posibilității unor reduceri suplimentare de personal.

Profitul operațional organic al Heineken a crescut cu 6,7% în primul semestru, peste așteptările analiștilor, care anticipau un avans de 3,3%.

Analistul Barclays Laurence Whyatt a apreciat că ritmul rapid al reducerii costurilor a consolidat încrederea în performanța companiei, în pofida slăbiciunii unor piețe importante din America, unde Heineken a pierdut cotă de piață.

Harold van den Broek a afirmat că reducerile de personal și celelalte măsuri de eficiență, care sunt așteptate să genereze economii brute situate la limita superioară a țintei de 400-500 de milioane de euro, au ajutat compania să își mențină perspectivele privind costurile, în ciuda presiunilor în creștere.

Aceste presiuni provin în principal din războiul din Iran, dar și din alți factori, precum impactul valurilor de căldură din Europa asupra transportului.

Directorul financiar a avertizat că este probabil ca aceste costuri să crească ușor în 2027 din cauza conflictului și a subliniat că situația din Orientul Mijlociu rămâne foarte incertă și îngrijorătoare.

Heineken l-a numit în luna iunie pe Rafael Oliveira pentru a-i succeda lui Dolf van den Brink, care și-a anunțat în mod neașteptat demisia în luna ianuarie, după șase ani în funcția de director general. Oliveira urmează să preia conducerea companiei în luna octombrie.

Pe lângă finalizarea procesului de restructurare, investitorii se așteaptă ca Rafael Oliveira să stimuleze volumele de vânzări și să reducă diferența față de principalul rival, Anheuser-Busch InBev, în domenii precum eficiența operațională și randamentele pentru acționari.

Compania a evidențiat și evoluția foarte bună a unor mărci în Regatul Unit. Vânzările Cruzcampo și Murphy’s Stout au crescut puternic, iar creșterea vânzărilor din Marea Britanie a reprezentat unul dintre punctele forte ale primului semestru din 2026.

Marca Murphy’s și-a dublat volumul vânzărilor datorită cererii mai mari din puburi și baruri, precum și introducerii variantei la doză în magazine.

Volumul vânzărilor pentru berea spaniolă Cruzcampo a crescut cu peste 30% față de anul precedent, fiind susținut de lansarea aromei Sevilla Orange, despre care compania spune că atrage noi clienți.

Heineken a remarcat, de asemenea, revenirea vânzărilor mărcii Foster’s, susținută de un parteneriat cu Professional Darts Corporation, precum și creșterea de două cifre a mărcii premium de cidru Inch’s.