ONU: Fenomenul El Niño ar putea împinge încă 49 de milioane de oameni în foamete acută până la sfârșitul lui 2027

Un episod foarte puternic al fenomenului climatic El Niño ar putea agrava semnificativ insecuritatea alimentară la nivel mondial. Programul Alimentar Mondial (WFP) avertizează că aproape 49 de milioane de persoane ar putea ajunge în situații de foamete acută, în special în unele dintre cele mai vulnerabile regiuni ale lumii.

Programul Alimentar Mondial al ONU (WFP) arată într-un nou raport că există o probabilitate de 81% ca actualul episod El Niño să fie unul foarte puternic. Temperaturile la suprafața Oceanului Pacific au ajuns la cele mai ridicate niveluri înregistrate cel puțin din 1982 și fenomenul ar putea deveni cel mai intens observat după 1950.

El Niño reprezintă o încălzire periodică a apelor din Oceanul Pacific, care modifică tiparele meteorologice la nivel global. Acest fenomen este asociat frecvent cu secetă în sudul Africii, întârzieri ale musonului în unele regiuni din Asia și precipitații neregulate în alte părți ale lumii.

Potrivit analizei WFP, realizată pentru 45 de state considerate vulnerabile la efectele El Niño, numărul persoanelor aflate în insecuritate alimentară acută ar putea crește cu aproape 49 de milioane, până la un total de 274 de milioane de oameni. Aceasta ar însemna o creștere de 22% față de nivelul actual al populației care se confruntă deja cu insecuritate alimentară severă.

Jean-Martin Bauer, directorul Serviciului de Analiză privind Securitatea Alimentară și Nutriția din cadrul WFP, a avertizat că astfel de episoade au provocat în trecut crize alimentare de amploare, transmite Reuters.

Raportul indică faptul că America Centrală și sudul Africii vor fi printre regiunile cele mai afectate.

În America Centrală, numărul persoanelor aflate în insecuritate alimentară ar putea crește cu 83%, iar în sudul Africii cu aproape 75%.

Totodată, sudul Africii, America de Sud și zona Caraibilor ar putea înregistra fiecare peste 12 milioane de persoane suplimentare afectate de foamete acută.

WFP avertizează și asupra unor deficite de precipitații în estul Africii, regiunea Sahel, America Centrală și Caraibe. În schimb, în Somalia și în statele învecinate există riscul producerii unor inundații.

De asemenea, sudul și sud-estul Asiei s-ar putea confrunta cu secetă, musoni neregulați și inundații locale, fenomene care pot afecta producția agricolă.

Jean-Martin Bauer a precizat că piețele alimentare globale intră în această perioadă într-o poziție relativ favorabilă, după recoltele bune obținute în 2025. Totuși, conflictul din Orientul Mijlociu și eventualele pierderi agricole provocate de vreme ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

Potrivit oficialului WFP, deși episoadele anterioare El Niño nu au provocat, în general, creșteri importante ale prețurilor alimentelor la nivel mondial, lipsurile regionale și scumpirile locale pot îngreuna accesul la hrană pentru gospodăriile vulnerabile.

Organizația atrage atenția și asupra reducerii finanțării din partea donatorilor din Statele Unite și Europa începând din 2025, ceea ce afectează monitorizarea situației alimentare.

WFP a realizat aproximativ 1,1 milioane de anchete în gospodării în 2024, însă numărul acestora a scăzut la aproximativ 800.000 în 2025, iar în acest an colectarea datelor s-a redus și mai mult din cauza restricțiilor bugetare.

Programul Alimentar Mondial subliniază că prognozele rămân incerte și că impactul fenomenului El Niño va varia de la o regiune la alta. Cu toate acestea, organizația consideră că guvernele și agențiile umanitare trebuie să înceapă pregătirile din timp.

Richard Choularton, directorul Serviciului pentru Climă și Reziliență al WFP, a declarat că organizația și-a extins programele de intervenție preventivă în 18 state. De la începutul anului, peste 1,3 milioane de persoane au primit sprijin financiar și alte forme de asistență pentru a face față fenomenelor meteorologice extreme.