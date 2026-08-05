FAO avertizează: Un nou val de scumpiri ale alimentelor se apropie. Războaiele și El Niño împing prețurile în sus

Creșterea prețurilor alimentelor ar putea reveni în forță în lunile următoare, avertizează FAO. Conflictele din Iran și Ucraina, scumpirea energiei și efectele fenomenului El Niño riscă să alimenteze un nou val de inflație alimentară la nivel global.

Economistul-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Maximo Torero, avertizează că lumea se apropie de un nou val de scumpiri ale alimentelor, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina, dar și al fenomenului El Niño, care creează condițiile pentru creșterea costurilor de producție și reducerea randamentelor agricole.

Prețurile alimentelor au avut o contribuție semnificativă la inflația globală în 2022, însă în acest an impactul lor a fost mai redus, iar în unele regiuni chiar s-a temperat, după creșterile generate anterior de scumpirea energiei.

Potrivit economistului FAO, această perioadă de relativă stabilitate va fi, cel mai probabil, una temporară. Torero explică faptul că majorarea cotațiilor petrolului, reducerea disponibilității îngrășămintelor din regiunea Golfului, deficitul de motorină din anumite zone și fenomenele meteorologice extreme cresc costurile de producție, efecte care se vor reflecta, cu întârziere, în prețurile plătite de consumatori.

Torero estimează că prețurile materiilor prime agricole vor începe să crească până la sfârșitul acestui an, iar în 2027 scumpirile alimentelor vor deveni și mai accentuate. El precizează că, în mod obișnuit, transmiterea creșterilor de la materiile prime către prețurile finale ale alimentelor durează aproximativ șase luni.

Deși în ultimele luni s-au înregistrat majorări ale cotațiilor pentru produse precum grâul, porumbul și orezul, cele mai multe prețuri continuă să reflecte recoltele relativ bune obținute până acum, și nu dificultățile care ar putea apărea în următorul sezon agricol.

Economistul-șef al FAO atrage atenția și asupra importanței Strâmtorii Ormuz pentru piețele agricole, subliniind că tensiunile din zonă influențează sistemele agricole prin creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale.

În același timp, el arată că atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere și de gaze din Rusia afectează exporturile de motorină și gaze naturale, două resurse esențiale pentru producția și transportul alimentelor.

„Mă aştept să înceapă să crească preţurile materiilor prime, iar preţurile alimentelor vor începe să urce până la finalul anului şi, cu siguranţă, anul viitor vor creşte şi mai mult. Transmiterea de la materiile prime la preţul final al alimentelor este de aproximativ şase luni. Strâmtoarea Ormuz este o problemă care afectează materiile prime agricole, sistemele agricole, în urma creşterii cotaţiilor la ţiţei şi gaze naturale”, a punctat Torero.

Scumpirea alimentelor se resimte deja la nivel global, iar efectele nu îi afectează doar pe consumatorii din economiile emergente, ci și pe cei din statele dezvoltate.

Torero afirmă că semnale privind presiunea exercitată de creșterea prețurilor vin din Europa, Statele Unite ale Americii, Brazilia și Asia. Potrivit acestuia, scăderea randamentelor agricole influențează deciziile fermierilor privind culturile pe care le vor înființa.

Primele efecte sunt deja vizibile. În primele trei luni de la izbucnirea războiului din Iran, suprafețele cultivate cu grâu și porumb s-au redus, iar o parte dintre fermierii din SUA s-au orientat către cultura de soia, care necesită cantități mai mici de îngrășăminte.

Totodată, Australia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale, a anunțat recent că estimează o scădere a producției cu 21%, pe fondul majorării costurilor cu îngrășămintele și combustibilii.