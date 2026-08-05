17 august este data importantă pentru mii de persoane. Ce începe oficial la ora 10:00

Înscrierile pentru Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV) – ediția 2026 vor începe în data de 17 august 2026, de la ora 10:00. Perioada de depunere a dosarelor se va încheia la 15 noiembrie 2026.

Solicitările vor putea fi transmise exclusiv online, prin platforma up-comunitate.ro, care va deveni activă în ziua începerii înscrierilor, la ora stabilită pentru deschiderea sesiunii, informează mmuncii.gov.ro.

Programul se adresează cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate prevăzute de normele metodologice de aplicare. Condițiile trebuie respectate cumulativ pentru ca dosarul să poată fi acceptat.

Pot solicita sprijin persoanele în cazul cărora cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură are cetățenie română și domiciliul în România. De asemenea, solicitanții trebuie să aibă calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

O altă condiție este asumarea faptului că procedurile medicale recomandate vor fi realizate într-o unitate sanitară publică sau privată din România, care este parteneră a Programului și acreditată pentru desfășurarea activităților de reproducere umană asistată medical.

Vârsta femeii care solicită sprijin financiar trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere. Cerințele privind domiciliul, asigurarea medicală, realizarea procedurilor în unități partenere și limita de vârstă trebuie îndeplinite simultan.

Nu pot depune dosar persoanele care au beneficiat, în anul în curs, de sprijin financiar prin programe similare derulate de alte autorități sau instituții publice.

Beneficiarii care au participat la ediția anterioară a Programului FIV se pot înscrie în noua sesiune doar după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele primite anterior. Decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală, conform prevederilor art. 32 alin. (2) din normele metodologice de aplicare. Pe durata implementării Programului, stabilită pentru perioada 2026–2030, același beneficiar eligibil poate primi sprijin financiar de cel mult trei ori.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină mai multe documente obligatorii. Printre acestea se află cererea de înscriere – anexa nr. 1, declarația pe propria răspundere – anexa nr. 1a, documentul de indicație FIV – anexa nr. 1b și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 1c.

Documentul de indicație FIV trebuie eliberat de un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical. Medicul trebuie să fie angajat sau colaborator al unei unități sanitare partenere a Programului.

Actul medical trebuie emis cu cel mult 60 de zile înainte de depunerea în platforma digitală, dar nu mai devreme de data afilierii unității sanitare la Program. Dosarul trebuie să includă și copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate de aceștia, precum și adeverințe care dovedesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Adeverințele privind calitatea de asigurat trebuie să fie valabile la momentul depunerii și să fie eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este înscris solicitantul.

Anexele din dosar pot fi semnate fie olograf, fie prin semnătură electronică calificată. În cazul cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, anexele 1a și 1c trebuie completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului.

Normele metodologice de aplicare ale Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității 2026–2030, precum și informațiile actualizate pot fi consultate pe site-ul MMFTSS, la secțiunea dedicată programului FIV, subsecțiunea „Documente”.

Pentru informații suplimentare, solicitanții pot utiliza platforma pentru transmiterea petițiilor sau pot contacta telefonic instituția la numărul 021 313 62 67. Programul de lucru pentru relații cu publicul este de luni până joi între orele 8:00 și 16:30, iar vineri între orele 8:00 și 14:00.