Rabla Auto 2026: Obligatoriu pentru beneficiari. Trebuie să facă asta în 60 de zile

Mii de români au făcut primul pas către achiziția unei mașini noi prin Rabla Auto 2026, însă aprobarea dosarului nu garantează automat primirea ecotichetului. Beneficiarii trebuie să respecte un termen strict pentru casarea autoturismului vechi, altfel riscă să piardă finanțarea. Iată ce au de făcut și ce sume pot primi.

Peste 9.700 de români au fost declarați beneficiari în programul Rabla Auto 2026, însă aprobarea dosarului reprezintă doar primul pas. Cei acceptați au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia mașina veche, după care trebuie să încarce documentele necesare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

AFM a publicat marți lista celor 9.743 de dosare aprobate în cadrul programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Lista beneficiarilor poate fi consultată pe site-ul instituției, iar valoarea totală a ecotichetelor aprobate se ridică la 124.208.000 de lei.

Președintele AFM, Florin Bănică, a declarat că aprobarea celor 9.743 de ecotichete reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a parcului auto din România și încurajează adoptarea unor soluții de mobilitate cu impact redus asupra mediului. Potrivit lui Bănică, programul Rabla oferă un sprijin concret cetățenilor care aleg autovehicule mai puțin poluante, contribuind astfel la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea calității aerului.

AFM reamintește că, în termen de 60 de zile de la obținerea statutului de „beneficiar aprobat pentru finanțare”, solicitanții sunt obligați să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, aceștia trebuie să încarce documentele justificative în aplicația informatică a instituției și să introducă data radierii mașinii.

Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, motocicletelor electrice, precum și a autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen au fost epuizate.

În schimb, sesiunea destinată achiziționării autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor hibride este încă deschisă. În prezent, bugetul disponibil este de 35.302.000 de lei, iar înscrierile pot fi efectuate până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor alocate.

„Cele 9.743 de ecotichete aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România și încurajează adoptarea unor soluții de mobilitate cu impact redus asupra mediului. Programul Rabla oferă un sprijin concret cetățenilor care aleg autovehicule mai puțin poluante și contribuie astfel la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea calității aerului”, a declarat Bănică.

Bugetul total alocat programului Rabla Auto 2026 este de 300 de milioane de lei.

În cadrul ediției din acest an, valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul autovehiculului achiziționat. Astfel, beneficiarii pot primi 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autoturism 100% electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen, 15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hybrid sau o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, ori pentru o motocicletă.

Programul Rabla are ca obiectiv înnoirea parcului auto național și încurajarea achiziției de vehicule mai puțin poluante. Cu toate acestea, deși se desfășoară de mai mulți ani, România continuă să fie una dintre principalele destinații pentru autoturismele vechi și poluante provenite din alte state europene.

Potrivit unei analize publicate în luna iunie de Asociația 2Celsius, vârsta medie a autovehiculelor din România este de 16,5 ani, ceea ce plasează țara pe locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai îmbătrânite parcuri auto.