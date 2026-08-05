Biroul nu mai are o adresă fixă: cum rămâi productiv oriunde te poartă vara

Vara schimbă felul în care lucrăm. O ședință dintr-o cafenea, câteva ore petrecute pe terasa unei pensiuni, pregătirea unei prezentări din aeroport sau o zi la birou înainte de a pleca spre mare pentru un weekend prelungit fac astăzi parte din noua realitate a muncii flexibile.

În acest context, mobilitatea înseamnă mai mult decât un laptop în rucsac. Pentru a rămâne productiv, ai nevoie de accesorii ușoare, fiabile și versatile, capabile să transforme aproape orice loc într-un spațiu de lucru confortabil. Pe măsură ce tot mai multe organizații adoptă modele de lucru flexibile, portabilitatea, conectivitatea și compatibilitatea între dispozitive au devenit criterii esențiale.

Pentru profesioniștii care alternează constant între birou, întâlniri și deplasări, fiecare centimetru din bagaj contează. Logitech Mobi Fold for Business este conceput exact pentru acest stil de lucru: un mouse pliabil, compact și ușor de transportat, care oferă confortul unui mouse de dimensiuni normale, ocupând însă foarte puțin spațiu.

Designul compact îi permite să încapă cu ușurință într-un buzunar sau într-un compartiment al genții, iar conectivitatea prin Bluetooth și receptorul Logi Bolt facilitează trecerea rapidă între mai multe dispozitive. Bateria reîncărcabilă prin USB-C oferă până la o lună de autonomie, iar un minut de încărcare rapidă asigură aproximativ 22 de ore de utilizare.

Pentru mulți profesioniști, tableta a devenit un înlocuitor al laptopului atunci când călătoresc. Cu o husă cu tastatură Logitech, precum Combo Touch sau Flip Folio, iPad-ul se transformă într-un instrument complet de lucru, potrivit pentru redactarea documentelor, gestionarea e-mailurilor sau participarea la întâlniri online.

Pe lângă protecția oferită dispozitivului, ambele accesorii sunt proiectate pentru a susține productivitatea. Combo Touch oferă un trackpad generos și un suport reglabil, pentru o experiență apropiată de cea a unui laptop, în timp ce Flip Folio pune accent pe flexibilitate, printr-o tastatură Bluetooth detașabilă ce permite configurarea spațiului de lucru în funcție de context.

Există numeroase situații în care o tastatură nu este suficientă. Fie că iei notițe în timpul unei întâlniri, adnotezi un document PDF sau schițezi rapid o idee, Logitech Crayon transformă aceste activități într-o experiență mai intuitivă și mai naturală.

Folosind tehnologia Apple Pencil, stylus-ul oferă o experiență precisă de scriere și desen pe modelele compatibile de iPad. Pentru profesioniștii care lucrează frecvent cu documente, prezentări sau conținut vizual, acesta devine un instrument valoros atât pentru organizare, cât și pentru colaborare.

Astăzi, activitatea profesională nu mai este legată de un singur loc. Fie că lucrezi de la birou, dintr-un hotel, dintr-un spațiu de coworking sau din destinația de vacanță, accesoriile potrivite pot face diferența dintre a te adapta spațiului și a lucra confortabil oriunde te-ai afla.

Uneori, productivitatea nu înseamnă un computer nou, ci alegerea instrumentelor potrivite care te ajută să rămâi conectat, organizat și eficient, indiferent unde te poartă următoarea zi de lucru.

Articol publicat la inițiativa Logitech.