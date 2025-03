Dacă nu ai găsit încă unul potrivit pentru tine, încearcă noua ediție a tabletei HUAWEI MatePad Pro 13.2, disponibilă acum la precomandă în magazinul online HUAWEI Store. După ce o vei testa, va deveni, garantat, partenerul pe care te poți baza în orice proiect, oriunde te-ai afla.

HUAWEI MatePad Pro 13.2. Tot ce ai nevoie pentru munca ta, într-o tabletă

Ediția din 2025 a HUAWEI MatePad Pro 13.2 este o tabletă premium și smart care oferă o experiență de lucru la nivelul unui computer, fiind totodată un dispozitiv subțire și ușor. Structura sa principală este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu de calitate aeronautică, iar carcasa, din fibră de sticlă. Cu o grosime de 5,5 mm și o greutate de 580 g, tableta vine însoțită de tastatura HUAWEI Smart Magnetic, similară unei tastaturi de laptop, ceea ce sporește productivitatea utilizatorilor. Un plus la acest capitol este dat și de stylus-ul HUAWEI M-Pencil, de generația a treia, care asigură o navigare rapidă și comodă. Ambele accesorii se conectează cu tableta prin NearLink, iar, împreună, toate trei cântăresc mai puțin decât un laptop. Practic, poți strecura tableta în rucsacul tău sau în orice bagaj cu care călătorești, fără să-ți faci griji din cauza kilogramelor. Este ca și cum ai avea o sticlă cu apă în plus, dar, de fapt, duci cu tine întregul univers al muncii tale.

Mai multă eficiență cu HUAWEI Notes, aplicația profesională de luat notițe

În lumea businessului, organizarea este esențială, fie că este vorba despre idei, prioritizarea sarcinilor sau întâlniri. Cu HUAWEI MatePad Pro 13.2 poți munci mult mai eficient, datorită aplicației sale preinstalate HUAWEI Notes, care îți va oferi o nouă perspectivă asupra organizării. Să reții toate ideile discutate în ședințele importante sau în sesiunile de brainstorming nu va mai fi o provocare pentru tine când vei avea la îndemână funcția Note Replay a acestei aplicații. Cu ajutorul unei tehnologii avansate de procesare audio, Note Replay permite înregistrarea sunetului când iei notițe și sincronizează în timp real cele două tipuri de conținut, astfel că nu vei rata nicio informație valoroasă.

Dacă pregătești o prezentare și vrei să-ți structurezi cât mai bine ideile, folosește cu încredere funcțiile One-tap split-screen și Multi-note opening, cu ajutorul cărora poți împărți ecranul dintr-o singură atingere pentru a completa două notițe sau poți deschide simultan mai multe note, la fel ca atunci când navighezi pe internet. Așa vei trece cu ușurință prin toate însemnările, economisind timp și efort.

Baterie cu autonomie de lungă durată

De altfel, timpul poate fi un aliat prețios sau un mare adversar când trebuie să gestionezi o afacere, așa că ai nevoie să rămâi mereu conectat ca să poți face față oricăror situații neprevăzute. Cu bateria sa de 10.100 mAh și funcția SuperCharge, noua ediție a HUAWEI MatePad Pro 13.2 vine în sprijinul tău, pentru că tableta poate fi încărcată până la 80% în 40 de minute și la capacitate maximă în 65 de minute. În plus, în cazul în care îți permiți luxul să îți iei un an sabatic în care să explorezi lumea, trebuie să știi că, grație funcției Smart Power Conserve, atunci când nivelul bateriei este de peste 80%, aceasta poate susține o perioadă de stand by de un an. Cu alte cuvinte, când te vei întoarce din călătorie, vei găsi HUAWEI MatePad Pro 13.2 pregătită de utilizare.

Cel mai mare raport ecran-corp din industrie

Oferind o senzație de scriere cu creionul pe hârtie, MatePad Pro 13.2 marchează o premieră în industrie, fiind prima tabletă cu Flexible OLED PaperMatte Display. Ecranul are o rezoluție HD 2.8K, o luminozitate de până la 1000 de niți și un raport ecran-corp de 94%, de asemenea, cel mai mare din industrie. În plus, ecranul HUAWEI X-True™ asigură o redare autentică a imaginilor și protecția vederii. Te vei convinge de asta în cazul în care, în timpul liber, vei vrea să-ți dezvolți creativitatea cu ajutorul GoPaint. Este o aplicație de pictură în care atât profesioniștii, cât și amatorii se pot bucura de experiența de a crea lucrări de artă digitală în stiluri cât mai diverse, având la dispoziție peste 150 de tipuri de pensule și modele variate de fundaluri, de la pânză, mătase de aur și argint și până la hârtia de orez.

Toate aplicațiile de care ai nevoie, la dispoziția ta, în HUAWEI AppGallery

Pentru mai multă flexibilitate în activitățile tale, în HUAWEI AppGallery poți găsi aplicațiile care îți fac viața mai ușoară în fiecare zi. Astfel, HUAWEI MatePad Pro 13.2 poate fi cu adevărat biroul tău mobil, de unde vei putea răspunde la mesajele pe WhatsApp, la mail-urile de pe contul de Gmail sau îți vei putea verifica întâlnirile în Google Calendar.

MatePad Pro 13.2, la un preț special acum, în HUAWEI Store

Tableta HUAWEI MatePad Pro 13.2 este disponibilă pe HUAWEI Store în eleganta variantă de culoare Premium Gold, la prețul de 5.999 lei. În perioada promoțională care se desfășoară până pe 7 aprilie, dacă vei achiziționa MatePad Pro 13.2, beneficiezi de un cupon de reducere în valoare de 1.000 de lei aplicabil direct pe pagina de produs și primești cadou un HUAWEI M-Pencil și 12 luni de garanție extinsă. În cadrul promoției, pentru 9,9 lei poți cumpăra și un Mouse HUAWEI Bluetooth, iar pentru alți 99 de lei, un adaptor de 100W.