Cum s-au raportat cifrele pentru Q1 2021 față de Q1 2020 pentru Huawei România?

După succesul înregistrat la finalul lui 2020, rezultatele puternice obținute la începutul acestui an au venit ca un progres natural. Primele luni din 2021 au fost marcate de o serie de lansări locale semnificative, prin care ne-am dorit să îndeplinim așteptările consumatorilor noștri. Produsele sunt caracterizate de un raport calitate-preț excelent, cum ar fi HUAWEI FreeBuds 4, primele căști True Wireless din lume cu tehnologie Ear-Matching de anulare a zgomotului, HUAWEI WATCH 3 Pro, un smartwatch flagship cu un design elegant care îndeamnă la un stil de viață sănătos și activ, periuţa de dinţi inteligentă Huawei cu autonomie mare, care necesită încărcare de doar 4 ori pe an, precum şi alte produse pliate pe nevoile actuale ale consumatorilor. Aici ne referim la dorința de a dispune de un device ultra-portabil, cu funcții care facilitează productivitatea și multi-tasking-ul. Așadar, tot în prima jumătate a lui 2021, am completat familia de laptopuri Huawei cu noi modele de notebook-uri, potrivite nevoilor tuturor, indiferent de domeniul profesional sau taskurile de zi cu zi.

La nivel global, Huawei a generat venituri de 49,43 miliarde de dolari, marja sa de profit net ajungând la 9,8%, unde 20,94 miliarde de dolari reprezintă venituri din Huawei Consumer Business Group.

Pe plan local, am continuat să înregistrăm creșteri pe segmentele de wearables și PC. Pe segmentul de wearables chiar am reușit să ajungem lider de piață conform estimărilor noastre, produsele pe care le-am lansat anul acesta fiind foarte apreciate de consumatori.

Și accentul pe PC-uri și wearables va continua și pentru perioada următoare, de exemplu tocmai am lansat o ofertă foarte atractivă, campania Back to School, în care ne concentrăm pe laptopuri precum MateBook 13 și MateBook 14, dar și pe apreciata serie MateBook D, cu laptopurile MateBoook D14 și MateBook D15. Până în ultima parte a lunii septembrie vom oferi garanție suplimentară gratuită timp de un an, upgrade prioritar la Windows 11 și reduceri de până la 2.000 de lei pentru categoria de laptopuri. De asemenea, dispozitivele purtabile vor intra în această ofertă, cu reduceri de până la 50%, și, practic, până la sfârșitul campaniei, în fiecare săptămână vom dezvălui o nouă categorie de produse ce va adera la campanie. Avem și o mulțime de surprize pentru toamnă, dar le voi păstra pentru mai târziu.

Cu ce se diferențiază strategia locală, din România, a Huawei față de alte piețe din zonă? Cât de importantă este România pentru strategia europeană a companiei?

Strategia noastră locală pune și mai mult accent pe beneficiile consumatorilor români și pe o experiență îmbunătățită de utilizare, indiferent de dispozitivul la care ne referim: smartphone, laptop, produs smart audio, smartwatch sau tabletă. La nivel internațional, avem o strategie axată în jurul smartphone-ului de tipul 1+8+n, unde 8 reprezintă celelalte categorii de produse și „n” numărul nemărginit de interacțiuni pe care acestea le au cu dispozitive externe din zona de IoT. În România, atenția cade asupra unei strategii de tipul 1+4+n și pe sinergia dintre produse, 4 reprezentând principalele categorii de produse pe care le punem la dispoziția clienților noștri: laptop-uri, tablete, dispozitive purtabile și smart audio.



Ne dorim ca toți românii să se poată bucura de un ecosistem complet, atât hardware cât şi software și ne concentrăm intens pentru a aduce mai multă inovație în viața consumatorilor. Ne dorim să preluăm cât mai multe produse lansate la nivel global și să le aducem și în România. Intenționăm să lansăm în viitor un produs de care sunt foarte entuziasmat și care, în China, a atins deja vânzări impresionante. Mă refer aici la mașina electrică care aduce inovații multiple, de la autonomie la elemente de siguranță.

Până atunci, ne concentrăm eforturile pentru a fi cât mai aproape de clienții români. Astfel, am lansat anul acesta magazinul propriu online în care consumatorii pot găsi informații despre toate produsele noastre, rapid și sigur, într-un singur loc. Transportul este gratuit, la fel și returul pentru perioada de 14 zile. Mai mult, am deschis la începutul anului o nouă locație de service, lângă Huawei Experience Store din Băneasa Shopping City, unde cele mai multe reparații se fac într-o oră, iar costurile de manoperă pentru reparații sunt gratuite.

Cum a fost primit noul magazin de aplicații, Huawei AppGallery, de către clienți? Câți români au un cont pe AppGallery? Care sunt cele mai descărcate aplicații de pe platformă?

AppGallery ne-a adus peste 2.5 milioane de utilizatori activi și peste 500 de dezvoltatori locali înregistrați în platformă. Aceste cifre nu pot decât să ne bucure și să ne stimuleze să consolidăm și mai puternic ecosistemul Huawei. De asemenea, HMS Core integrează astăzi peste 32.700 aplicații și ne bucură să spunem că acesta depășește 1.9 milioane de descărcări de aplicații. Printre cele mai căutate și descărcate aplicații din platformă se numără rețelele Social Media, aplicațiile de productivitate, de shopping, de transport și, bineînțeles, jocurile.



Cea mai recentă noutate la nivel de aplicații este MyHuawei, o aplicație pe care am lansat-o pentru a ajuta utilizatorii să își păstreze în siguranță cele mai importante date de pe dispozitivul lor, într-un singur loc. Aplicația îi ajută să economisească timp și să obțină informații utile și ușor despre e-shop-ul Huawei, dar și cele mai importante servicii și informații despre membri și comunitate.

De asemenea, noutăți importante în AppGallery provin din sectorul bancar și ne dorim să dezvoltăm segmentul și mai mult.

Care a fost cel mai popular produs Huawei vândut pe piața din România la categoria smartphone? Dar la categoria PC/laptop și wearables (căști/ceasuri)? Care sunt cele mai importante inovații la categoria smartphone pe care Huawei le-a adus în 2020? A afectat pandemia cota de piață a smartphone-urilor Huawei?

În 2020, în ciuda contextului global dificil, am avut parte de două lansări flagship când vine vorba de smartphone-uri: seriile P40 și Mate 40, ambele fiind apreciate atât pentru design, cât și pentru camerele lor ultra-perfomante, acest lucru fiind datorat parteneriatului nostru cu Leica. Ambele serii au fost extrem de bine primite pe piața din România, alături de smartphone-urile de buget: P40 Lite, P smart 2021 și seria Y. La nivel local, am vândut peste 1 milion de smarphone-uri în 2020, rezultatul fiind unul puternic care spune foarte multe despre anul trecut. Un bestseller în categoria smartphone este HUAWEI P40 Lite care a avut rezultate cu 150% mai mari fașă de modelul anului precedent, HUAWEI P30 Lite.



În ceea ce privește categoriile non-smartphone, rezultatele în 2020 sunt, la fel, pe o pantă ascendentă privind veniturile, îndeplinindu-ne așteptările: categoria de tablete prezintă o creștere de 119%, categoria audio înregistrează și ea o creștere de 200%, categoria de wearables este marcată de o creștere consistentă de 350%, în timp ce segmentul de PC are o creștere substanțială de 1143%, comparativ cu 2019. HUAWEI MateBook D 15 a fost cel mai apreciat notebook de către clienții noștri, fiind un laptop care aduce un plus de portabilitate și o experiență îmbunătățită de divertisment, dar și productivitate în activitățile profesionale, indiferent de domeniul de activitate. Anul acesta am completat segmentul de PC&Tablet prin lansarea notebook-urilor HUAWEI MateBook D15 (disponibil atât cu Intel Core i3 și i5), HUAWEI MateBook D14, HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateBook 13 și cea mai recentă tabletp lansată pe piață, MatePad11. Gama noastră oferă atât opțiuni pentru tineri, cât și pentru antreprenori sau profesioniști.

Există vreun produs în România care se vinde mai bine raportat la piața din Europa (ați avut vreo surpriză la nivel de vânzări sau popularitate pentru un anume produs)?

Am fost plăcut suprinși de deschiderea pe care românii au avut-o și o au către categoria noastră de wearables. La începutul acestui an, am demarat un studiu despre comportamentul de consum al antreprenorilor și profesioniștilor români cu ajutorul Wisemetry Research, și am aflat că 21% dintre antreprenorii și managerii români sunt preocupați de monitorizarea activității fizice și a stării de sănătate prin intermediul ceasurilor inteligente sau brățărilor de fitness, iar 39% dintre aceștia aleg să folosească wearables marca Huawei. Recent am lansat și seria de smartwatch-uri HUAWEI WATCH 3, din care face parte flagshipul HUAWEI WATCH 3 Pro, un ceas premium și elegant, care introduce pentru prima dată funcția de măsurare a temperaturii la nivelul pielii.



Cu ce se diferențiază ecosistemul Huawei?

Ecosistemul Huawei se deosebește prin numeroasele și variatele produse pe care le conține, din categoriile smartphone, wearables, audio, PC&Tablet și Smart Home. Despre unele, posibil că nu mulți știu, cum ar fi periuța de dinți Huawei cu o autonomie foarte mare, a cărei baterii trebuie încarcată de doar 4 ori pe an sau boxa Huawei Sound, dezvoltată cu Devialet, cu patru difuzoare premium și calitate a sunetului de înaltă rezoluție. Totodată, ecosistemul Huawei aduce o sinergie excelentă între produsele noastre, scopul fiind acela de a facilita cât mai multe procese pentru utilizatori, oferindu-le un nivel sporit de conectivitate și productivitate.



Există vreun plan de lansare de produse destinate special domeniului de gaming? Laptopuri pentru gameri, telefoane pentru gameri, căști pentru gameri etc.?

Segmentul de jocuri a devenit foarte atrăgător pentru noi, deoarece în ultima perioadă oamenii au rămas mult acasă, iar utilizarea jocurilor a crescut foarte mult.



Am anunțat deja primul nostru monitor de gaming, MateView GT, care va fi disponibil pe piață în octombrie și care se potrivește perfect nevoilor jucătorilor, oferindu-le o experiență vizuală îmbunătățită. De asemenea, în alte țări precum Turcia, Huawei a lansat un laptop de 16 inch pentru jocuri, care a fost foarte bine primit și pe care am vrea să îl aducem și pe piața locală. Deci, ne vom concentra mai mult pe acest segment.

Câte produse Huawei ați vândut, per total, în anul 2020 în România? Care este obiectivul de vânzări pentru 2021 și când ne putem aștepta la o nouă lansare de produse Huawei pe piața din România?

Recent, am lansat primele produse care vin cu propriul nostru sistem de operare: HarmonyOS 2, printre care se numără seria de smartwatch-uri HUAWEI WATCH 3 și tableta HUAWEI MatePad 11, un device ideal pentru productivitate sporită și creativitate maximă. Tot în cadrul aceluiași eveniment am lansat și FreeBuds 4, căștile de ultimă generație semi-open Bluetooth wireless cu anulare activă a zgomotului și două monitoare high-end, MateView și MateView GT. Calendarul de lansări din Q2 este la fel de impresionant și ne pregătim de prima lansare de smartphone-uri în acest an, despre aceasta urmând să revenim cu mai multe detalii în viitorul apropiat.



În ceea ce privește rezultatele de business la nivel local, Huawei Consumer BG a atins cota de piață de 29.3% în termeni de unități de smartphone vândute în luna mai, iar veniturile au crescut cu 12%, comparativ cu 2019. De asemenea, ceniturile globale ale Huawei Cosumer Business Group au ajuns la 74.1 de miliarde de dolari, cu o creștere anuală de 3.3%.

Care sunt obiectivele personale pe care vi le-ați stabilit odată ce ați acceptat funcția de Country Manager?

Ne-am propus să continuăm colaborarea fără de cusur dintre Huawei Consumer Bussiness Group România și echipele regionale și internaționale, iar împreună să continuăm să oferim publicului larg produse noi și acces la cele mai noi tehnologii. Huawei se concentrează foarte mult pe inovații și puteți vedea că în fiecare produs pe care îl lansăm, de la periuța de dinți inteligentă care poate fi încărcată doar de 4 ori pe an, până la un design excelent, cum ar fi cel de pe laptopurile și HUAWEI WATCH 3 Pro, cu brățara de titanium, dar și tehnologia de ultimă generație pe care am integrat-o în mașina electrică. Ce ne dorim este să facem cunoscute cât mai multor consumatori aceste inovații și să vadă clar toate aceste evoluții.



Filiala noastră reprezintă un pilon extrem de important pentru activitatea internațională a Huawei, iar prin poziția pe care o ocup mă simt extrem de împlinit să fac parte dintr-o companie cu un potențial atât de mare care vine mereu cu inovații în beneficiul nostru, al tuturor. Îmi propun ca alături de echipa din România să aducem cât mai multe inovații Huawei pe piața locală, iar noile lansări de categorii non-smartphone reprezintă un prim pas din acest obiectiv.

„Articol sustinut de Huawei Consumer BG”