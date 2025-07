Un tânăr în vârstă de 25 de ani, domiciliat în Sibiu, a fost surprins în flagrant de polițiștii locali din Sectorul 6 al Capitalei, în timp ce desena graffiti pe un punct de transformare electrică situat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Incidentul a avut loc în cursul zilei de marți, potrivit unui comunicat transmis de instituție, scrie buletin.de.

Agenții aflați în patrulare au observat activitatea suspectă și s-au apropiat de locul faptei. La vederea oamenilor legii, tânărul a încercat să fugă, abandonând recipientele cu vopsea în grădina unui bloc din apropiere. Tentativa de a scăpa nu a avut însă succes: acesta a fost reținut rapid de către polițiști, iar bunurile folosite la săvârșirea faptei – mai multe tuburi de spray colorat – au fost confiscate pe loc.

După identificarea și legitimarea tânărului, acesta a primit o amendă contravențională în valoare de 6.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile au dispus și măsura complementară: tânărul va fi obligat să readucă punctul trafo la starea inițială, folosind vopsea lavabilă. Primăria anunță că nu tolerează sub nicio formă astfel de comportamente și că va continua să acționeze ferm pentru protejarea domeniului public.

Reprezentanții primăriei subliniază că orice act de vandalism va fi sancționat, iar autorii vor fi obligați să repare pe cheltuiala proprie prejudiciile aduse orașului.

„STOP #graffiti! Am mai prins încă un vandal! 6.000 de lei amendă, confiscarea spray-urilor și ștergerea mâzgăliturilor!

Avem zero toleranță pentru astfel de fapte și nu numai!

Azi dimineață, la ora 5.00, un tânăr de 25 de ani, din Sibiu, mâzgălea un punct trafo de pe Bd. Iuliu Maniu, aproape de intersecția Lujerului.

Imediat ce a fost zărit de polițiștii locali, a rupt-o la fugă și a aruncat tuburile cu vopsea în grădina blocului.

Polițiștii l-au prins imediat. Nu a recunoscuut fapta, însă, hainele murdare de vopsea l-au dat de gol.

Oamenii legii i-au confiscat traista cu cele patru spray-uri și au dispus măsura complementară de a aduce punctul termic la starea inițială! Va veni cu lavabil de acasă!

Plus 6.000 de lei amenda!

Nu tolerăm astfel de comportamente!”, a transmis Primăria Sector 6.