Anthropic semnează un contract de 10 miliarde de dolari pentru infrastructură AI. Compania își extinde capacitatea de calcul pentru dezvoltarea Claude

Anthropic, compania din spatele modelului de inteligență artificială Claude, continuă investițiile masive în infrastructura necesară dezvoltării AI. Compania a semnat un acord de 10 miliarde de dolari pentru capacitate de calcul, într-un moment în care cererea pentru serviciile sale este în creștere.

Anthropic a încheiat un contract pentru utilizarea unui centru de date administrat de startup-ul Volta Infra Holdings, companie susținută de Nvidia, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Volta a anunțat anterior că a obținut un contract în valoare de 10 miliarde de dolari cu un laborator de inteligență artificială al cărui nume nu a fost făcut public. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Bitdeer Technologies Group, companie cunoscută pentru operarea de centre de date destinate inițial activităților de minare a Bitcoin.

Acordul are o durată de șase ani și vizează un centru de date amplasat în Norvegia.

Potrivit Volta, instalația din Norvegia oferă o capacitate de 133 de megawați și va fi echipată cu noile cipuri Nvidia Vera Rubin, destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

Directorul general al Volta, Ricard Boada, nu a confirmat identitatea clientului, iar reprezentanții Anthropic și Bitdeer au refuzat să comenteze informațiile.

După apariția informațiilor, acțiunile Bitdeer au urcat cu aproape 10% în tranzacțiile dinaintea deschiderii pieței.

În ultimele luni, Anthropic și-a extins rapid infrastructura de calcul, pe fondul utilizării tot mai intense a modelelor sale de inteligență artificială pentru programare și alte activități.

Compania a încheiat anterior acorduri privind capacitatea de calcul cu SpaceX, compania fondată de Elon Musk, dar și cu Advanced Micro Devices (AMD) și Akamai Technologies.

De asemenea, Bloomberg a relatat că Anthropic poartă discuții pentru închirierea de putere de calcul din centrele de date operate de Meta Platforms.

La începutul acestui an, compania a atras finanțări evaluate la 65 de miliarde de dolari pentru a susține costurile dezvoltării tehnologiilor AI. În același timp, analizează posibilitatea unei listări la bursă chiar în cursul acestui an.

Volta Infra Holdings este un startup fondat în luna ianuarie de foști directori ai Brookfield Asset Management. Compania oferă capacitate de calcul pentru inteligență artificială și soluții de finanțare pentru achiziția procesoarelor necesare dezvoltării acestor sisteme.

Tot marți, Volta a anunțat atragerea unei finanțări de 300 de milioane de dolari, ceea ce ridică valoarea companiei la 2,4 miliarde de dolari.

Partenerul său, Bitdeer, face parte dintr-un număr tot mai mare de companii specializate în minarea Bitcoin care își transformă centrele de date pentru a susține aplicații de inteligență artificială, pe fondul scăderii prețului criptomonedei. Compania intenționează să convertească o parte dintre facilitățile sale din Texas, Tennessee și statul Washington.

Anthropic și OpenAI se bazează atât pe marile companii din tehnologie, cât și pe noi furnizori de servicii cloud pentru extinderea capacităților de calcul necesare dezvoltării modelelor de inteligență artificială.

Directorul OpenAI, Sam Altman, a declarat anterior că firma sa va investi „trilioane de dolari” în infrastructura AI. Printre proiectele aflate în pregătire se numără un centru de date în statul american Georgia, estimat la peste 30 de miliarde de dolari, precum și un hub de 10 gigawați în Ohio, evaluat la aproximativ 500 de miliarde de dolari și dezvoltat de SoftBank, în colaborare cu Nvidia, potrivit Bloomberg.

Totuși, o parte dintre acordurile de finanțare încheiate de Anthropic și OpenAI au atras critici din partea unor analiști, care avertizează că dependențele dintre dezvoltatorii de inteligență artificială și furnizorii de infrastructură ar putea amplifica riscurile financiare dacă cererea pentru tehnologiile AI nu va evolua conform așteptărilor.