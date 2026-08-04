Glovo intră în era AI: Clienții pot găsi și comanda produse direct din ChatGPT

Glovo aduce inteligența artificială mai aproape de cumpărăturile de zi cu zi prin integrarea cu ChatGPT și Claude. Noua funcționalitate permite utilizatorilor să caute produse, să compare prețuri și să primească recomandări personalizate printr-o conversație naturală, înainte de a finaliza comanda direct în aplicația Glovo.

Glovo, platforma multi-categorie care oferă acces rapid la o gamă variată de produse, își extinde serviciile în ecosistemul inteligenței artificiale generative prin lansarea unui asistent de cumpărături compatibil cu ChatGPT și Claude. Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot descoperi produsele disponibile în magazinele și restaurantele partenere, pot compara prețurile și pot plasa comenzi folosind un limbaj conversațional, direct din interacțiunea cu sistemele de inteligență artificială.

Noua funcționalitate schimbă modul în care utilizatorii caută produse, înlocuind căutarea bazată pe cuvinte-cheie cu una bazată pe intenție. În loc să navigheze prin meniuri și filtre, aceștia pot descrie în mod natural ceea ce își doresc. De exemplu, un utilizator poate solicita un cadou de ultim moment pentru un iubitor de cafea, cu un anumit buget, iar asistentul AI identifică cele mai potrivite opțiuni, verifică disponibilitatea acestora în zona utilizatorului și propune produsele relevante.

Pentru a utiliza serviciul, utilizatorii trebuie să își conecteze contul Glovo în aplicațiile ChatGPT sau Claude. Asistentul AI poate purta o conversație naturală, reținând contextul și preferințele exprimate pe parcurs, inclusiv limita de buget. În urma solicitării, acesta afișează un carusel cu până la cinci recomandări personalizate din magazinele aflate în apropiere. Pentru fiecare produs sunt prezentate imaginea, denumirea, magazinul, ratingul și prețul.

Întregul proces de căutare și recomandare are loc în ChatGPT sau Claude, iar prin selectarea opțiunii „Vezi pe Glovo”, utilizatorii sunt redirecționați către aplicația sau site-ul Glovo, unde pot finaliza în siguranță plata și comanda.

„Căutăm permanent noi modalități de a fi prezenți acolo unde se află deja utilizatorii noștri. Disponibilitatea Glovo în Claude și ChatGPT le permite oamenilor să descopere rapid ceea ce oferim, într-o conversație firească și fără pași suplimentari. Glovo a fost întotdeauna aplicația care aduce mai multă diversitate și confort în viața de zi cu zi, iar această integrare reprezintă un nou pas în această direcție”, a declarat Shiro Theuri, Chief Technology Officer al Glovo.

Pentru a căuta produse în aplicația Glovo prin intermediul ChatGPT sau Claude, utilizatorul trebuie mai întâi să își sincronizeze contul Glovo cu una dintre cele două platforme, folosind modulul (pluginul) dedicat.

După finalizarea sincronizării, căutarea se realizează prin introducerea comenzii „@glovo”, urmată de descrierea produsului sau a solicitării. Platforma de inteligență artificială analizează cererea și afișează un carusel cu până la cinci produse disponibile, adaptate nevoilor utilizatorului.

Dacă utilizatorul dorește să cumpere unul dintre produsele recomandate sau să continue căutarea în aplicația Glovo, trebuie să selecteze opțiunea „Vezi pe Glovo” („View on Glovo”). Acesta va fi redirecționat către aplicația sau site-ul Glovo, unde poate finaliza comanda.

După confirmarea comenzii, magazinul pregătește produsele, iar un livrator le preia și le transportă la adresa indicată. Potrivit companiei, comanda este livrată în doar câteva minute.