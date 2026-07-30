ChatGPT și Roblox ajung în aceeași categorie cu Facebook și TikTok. Ce urmează după decizia UE

ChatGPT și platforma de jocuri Roblox urmează să fie incluse de Comisia Europeană în categoria platformelor online foarte mari, după ce au depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Decizia ar putea fi anunțată încă din luna august. Odată cu această desemnare, cele două servicii vor trebui să respecte cele mai stricte obligații prevăzute de legislația europeană privind serviciile digitale.

ChatGPT urmează să intre în categoria platformelor online foarte mari (Very Large Online Platforms – VLOP), după ce serviciul dezvoltat de OpenAI a depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Comisia Europeană ar putea oficializa desemnarea încă din luna august, ceea ce va aduce noi obligații pentru platformă.

În aceeași categorie va fi inclusă și platforma de jocuri Roblox, care a depășit la rândul său pragul stabilit de Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA).

Prin această desemnare, cele două servicii se vor alătura unor platforme deja încadrate în această categorie, precum Facebook, Instagram, TikTok, X sau Shein, toate fiind supuse unui regim de supraveghere mult mai strict din partea autorităților europene.

Regulamentul privind serviciile digitale, intrat în vigoare în 2022, stabilește un set extins de obligații pentru platformele cu impact major asupra utilizatorilor europeni. Scopul principal al legislației este combaterea conținutului ilegal și reducerea riscurilor generate de distribuirea conținutului dăunător în mediul online.

Platformele desemnate drept foarte mari trebuie să publice periodic rapoarte de transparență, să explice măsurile prin care limitează riscurile existente pe serviciile lor și să achite o taxă anuală către Comisia Europeană pentru activitatea de supraveghere.

În cazul în care aceste obligații nu sunt respectate, legislația europeană permite aplicarea unor sancțiuni care pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală realizată la nivel mondial de compania vizată.

Un obiectiv important al Regulamentului privind serviciile digitale îl reprezintă creșterea nivelului de protecție a minorilor în mediul online, aspect aflat în centrul mai multor investigații derulate de Comisia Europeană.

În acest context, Roblox s-a aflat anterior în atenția autorităților și a organizațiilor care monitorizează siguranța copiilor pe internet. Platforma a introdus recent măsuri suplimentare de protecție, inclusiv restricții mai stricte privind persoanele cu care copiii pot comunica și limitarea accesului la anumite jocuri, în funcție de vârstă.

Aceste schimbări au fost implementate în contextul preocupărilor tot mai mari privind siguranța utilizatorilor minori și responsabilitatea platformelor digitale cu un număr foarte mare de utilizatori.

De la intrarea în vigoare a Regulamentului privind serviciile digitale, Comisia Europeană a deschis numeroase investigații împotriva marilor platforme online pentru verificarea modului în care respectă noile obligații.

Aplicarea acestor reguli a generat critici din partea administrației președintelui american Donald Trump, care a acuzat Uniunea Europeană că impune măsuri excesive și cenzurează companiile americane din sectorul tehnologiei.

În paralel, Comisia a început să aplice și sancțiuni financiare. În decembrie 2025, platforma X a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor privind transparența, decizie contestată ulterior de companie.

În 2026, executivul european a continuat aplicarea regulamentului. În luna mai, Temu a primit o amendă de 200 de milioane de euro, iar în iulie AliExpress a fost sancționată cu 550 de milioane de euro. În ambele cazuri, Comisia Europeană a motivat deciziile prin riscurile asociate comercializării unor produse ilegale, nesigure sau contrafăcute pe aceste platforme.