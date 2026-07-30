Măsuri noi pe Valea Oltului. De ce nu se poate circula normal pe DN 7 până la final de august

Restricțiile de trafic pe DN 7, în zona Defileului Oltului, se vor fi menținute și pe parcursul lunii august, pe fondul continuării lucrărilor de protecție a versanților. Mai exact, măsurile au fost prelungite până la data de 31 august 2026, pentru ca intervențiile de punere în siguranță a zonelor cu risc să poată continua.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că lucrările sunt necesare pentru reducerea riscului de desprindere a pietrelor de pe versanți și pentru creșterea siguranței participanților la trafic. Intervențiile se desfășoară pe mai multe sectoare ale DN 7, între Călimănești și Câinenii Mari, unde formațiunile stâncoase prezintă zone friabile și instabile.

Echipele de lucru montează plase de siguranță și bariere de retenție pe versanții aflați de-a lungul drumului național, operațiunile fiind realizate etapizat, în funcție de condițiile din teren. Lucrările nu pot fi întrerupte înainte de finalizarea măsurilor de protecție, deoarece există riscul desprinderii unor blocuri de piatră care ar putea afecta siguranța circulației.

Potrivit DRDP Craiova, restricțiile de circulație au fost stabilite în baza avizului emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră. Acestea vor fi valabile în perioada 1 – 31 august 2026.

Măsurile se aplică pe următoarele sectoare ale DN 7:

– km 198+200 – km 207+000;

– km 216+000 – km 219+000;

– km 224+000 – km 227+300.

Programul restricțiilor:

-Luni-Sambata: între 08⁰⁰– 17³⁰;

– Duminică și în zilele de sărbătoare legală: circulația se desfășoară fără restricțiile prevăzute prin acest aviz.

Un sector de drum a fost exceptat de la restricții după finalizarea lucrărilor de rănguire și protecție a versanților. Este vorba despre tronsonul cuprins între kilometrul 228+000 și kilometrul 233+200, unde circulația nu mai este afectată de aceste măsuri.

Restricțiile sunt aplicate de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. Duminica și în zilele de sărbătoare legală, circulația se va desfășura fără aceste limitări.

Pe durata lucrărilor, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe sectoarele de drum unde sunt instituite restricții.

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 7,5 tone, traficul poate fi restricționat sau oprit temporar, în funcție de etapele lucrărilor și de condițiile existente în teren. Aceste măsuri sunt necesare pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță.

În zonele unde se execută lucrări, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijată de piloți de trafic. În anumite momente ale intervențiilor, autoritățile pot dispune opriri temporare ale traficului pentru realizarea operațiunilor de protecție a versanților.

DRDP Craiova recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în zonele de lucru. Măsurile adoptate au ca scop prevenirea incidentelor provocate de eventuale căderi de pietre și menținerea condițiilor de siguranță pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei naționale de drumuri.

Lucrările de protecție a versanților de pe DN 7 continuă pe sectoarele stabilite, iar restricțiile de circulație rămân în vigoare până la finalul lunii august 2026.