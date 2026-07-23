Restricții pe autostrăzile A0, A2 și A1. Șoferii sunt avertizați cu privire la prelungirea unor blocări și devieri de trafic

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a transmis o informare adresată participanților la trafic privind prelungirea restricțiilor de circulație pe unul dintre nodurile importante de legătură dintre Autostrada A0 și Autostrada A2.

Potrivit anunțului, circulația rămâne închisă pe Nodul Rutier A0/A2, Bretea F, utilizată pentru deplasarea spre Constanța, până la data de 24 iulie 2026, ora 13:00.

Instituția le recomandă șoferilor să își planifice traseul ținând cont de restricțiile existente și să utilizeze ruta alternativă stabilită pentru perioada în care breteaua nu poate fi folosită.

Se prelungește perioada de închidere a circulației pe Nodul Rutier A0/A2, Bretea F (breteaua directa care asigură deplasarea către Constanța), până la data de 24.07.2026, ora 13:00. În perioada închiderii circulației pe direcția de deplasare către Constanța participanții la trafic pot folosi următoarea rută de deplasare:

A0 km 52+400, coborâre de pe A0 pe Autostrada A2 calea2 km 13+400, ieșire de pe A2 în zona km 13+100 și urcare pe A0 în zona km 52+400, coborâre de pe A0 în zona km 52+800 pe A2 calea 1 km 13+300 spre Constanța.”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat și o informare transmisă de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov referitoare la restricțiile programate pe Autostrada A1, în apropierea municipiului Sibiu.

Autoritățile anunță că noaptea de joi, 23 iulie 2026, spre vineri, 24 iulie 2026, este ultima în care vor fi aplicate restricții de circulație în această zonă.

„ATENȚIE – Ultima noapte cu restricții de circulație pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu”. Devieri de trafic pe ambele sensuri de mers. Potrivit informării, circulația va fi oprită alternativ între orele 00:00 și 04:00. Primul interval vizat este pe sensul Sebeș – Sibiu, între orele 00:00 și 02:00, iar ulterior restricțiile se vor aplica pe sensul Sibiu – Sebeș, între orele 02:00 și 04:00.

Zona afectată se întinde între nodul rutier Aeroportul Internațional Sibiu și nodul rutier cu DN14, la ieșirea spre Mediaș.

În noaptea de joi (23.07.2026) spre vineri (24.07.2026) între orele 00:00 și 04:00 se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00) cât și pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 – 04:00), între nodurile rutiere Aeroportul Internațional Sibiu și Nodul rutier cu DN14 (ieșirea spre Mediaș).

În această perioadă circulația va fi deviată prin municipiul Sibiu, pe următoarea rută:

Pentru sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00):

A1 – Nod Rutier Aeroport → DN7H → str. Alba Iulia (în municipiul Sibiu) → str.. Raului (în municipiul Sibiu)→ str. Rusciorului (în municipiul Sibiu) → DN14 → A1 – Nod Rutier Mediaș

Pentru sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 – 04:00):

A1 – Nod Rutier Mediaș → str. Calea Șurii Mari (în municipiul Sibiu) → str. Lunga (în municipiul Sibiu) → str.. Alba Iulia (în municipiul Sibiu) → DN7H → A1 – Nod Rutier Aeroport”

Reprezentanții DRDP Brașov au precizat că traseul alternativ poate fi folosit inclusiv de autovehiculele de mare tonaj, care, în mod obișnuit, nu au acces pe traseul respectiv prin municipiul Sibiu.

Restricția temporară este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile destinat informării participanților la trafic.

„Traseul deviat este valabil și pentru autovehiculele de mare tonaj care în mod normal nu au voie să între în municipiul Sibiu. Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile. Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație”, a mai transmis DRDP Brașov.