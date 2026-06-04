Restricții de trafic în București în acest weekend. Mai multe zone vor fi afectate de evenimente sportive și culturale

Șoferii din București trebuie să se pregătească pentru un weekend cu numeroase restricții de circulație. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că traficul va fi afectat în mai multe zone ale orașului din cauza unor evenimente sportive, religioase, sociale și cultural-artistice programate în perioada următoare.

Printre acestea se numără meciul România – Țara Galilor, crosul național „Ziua Olimpică”, festivalul „West Side Flower Fest”, evenimentul „Străzi Deschise” și o procesiune religioasă organizată în centrul Capitalei.

Sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua se va disputa partida de fotbal dintre România și Țara Galilor. Începând cu ora 16:00, traficul va putea fi restricționat, în funcție de necesități, pe Bulevardul Ghencea și pe străzile care au acces către această arteră, precum și pe Strada Constantin Titel Petrescu.

Restricțiile nu vor afecta riveranii și autovehiculele destinate intervențiilor de urgență. De asemenea, de la ora 12:00 va fi restricționat traficul pietonal pe segmentul de trotuar dinspre pasajul liniei de tramvai 41 și pe aleea de acces auto către Complexul Sportiv Steaua.

Tot sâmbătă, între orele 05:00 și 18:00, în zona Arcului de Triumf va avea loc crosul național „Ziua Olimpică”.

Pentru desfășurarea competiției, traficul va fi restricționat gradual pe traseul de alergare. Restricțiile vor începe încă de vineri, ora 18:00, pe Strada Alexandru Constantinescu și vor continua sâmbătă pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, Piața Arcului de Triumf și Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu.

În perioada vineri – duminică se va desfășura evenimentul cultural-artistic „West Side Flower Fest”, organizat pe Drumul Taberei și în Parcul Drumul Taberei.

Pentru buna desfășurare a festivalului, traficul rutier va fi restricționat pe ambele sensuri ale Drumului Taberei, pe segmentul dintre Strada Brașov și Aleea Poiana Muntelui. Restricțiile vor intra în vigoare de vineri, ora 23:30, și vor fi menținute până luni, la ora 04:00.

În același timp, Primăria Capitalei organizează sâmbătă și duminică evenimentul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Calea Victoriei va fi închisă circulației între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul 09:00 – 22:00. Restricțiile se aplică atât autovehiculelor, cât și bicicletelor și trotinetelor.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă în continuare în principalele intersecții, inclusiv la Bulevardul Dacia, Strada C.A. Rosetti, Strada Știrbei Vodă, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Duminică va avea loc procesiunea religioasă „Trupul și Sângele Domnului”, organizată între Biserica Italiană și Catedrala Sfântul Iosif.

Participanții se vor reuni începând cu ora 14:30 la Biserica Italiană de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, iar procesiunea se va desfășura între orele 15:00 și 16:00 pe traseul Piața Revoluției, Calea Victoriei, Strada Walter Mărăcineanu, Strada Ion Câmpineanu, Strada Luterană și Strada General Berthelot.

Pe durata deplasării participanților, traficul va fi restricționat gradual pe banda întâi de circulație și pe străzile care au acces către traseul procesiunii. Restricțiile de pe Strada General Berthelot vor fi menținute până în jurul orei 17:00.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zonele afectate de restricții, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să folosească rute alternative pentru a evita aglomerația din weekend.