Restricții de circulație duminică în Capitală. Se modifică traseele liniilor 100, 203 și 205
SURSA FOTO: Dreamstime - Hartă București și județul Ilfov
Liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate duminică dimineață, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pe Bulevardul Aviatorilor pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Modificările vor fi valabile timp de aproape trei ore.
Restricțiile de trafic sunt valabile între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că restricțiile de circulație vor fi în vigoare duminică, în intervalul orar 8:30 – 11:15.
Traficul rutier va fi restricționat pe ambele sensuri ale Bulevardului Aviatorilor, între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle, pentru organizarea ceremoniilor dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.
Linia 100 va circula pe un traseu deviat spre Aeroportul Henri Coandă
În intervalul în care vor fi aplicate restricțiile, autobuzele liniei 100 vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Piața Unirii 2” și Piața Victoriei.
De aici, pe sensul către Aeroportul Henri Coandă, autobuzele vor fi deviate pe breteaua pasajului Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Piața Charles de Gaulle și Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, după care vor reveni pe traseul obișnuit.
Pe sensul către Piața Unirii 2, traseul liniei 100 rămâne neschimbat.
Linia 203 va fi deviată doar pe sensul spre Cartier Greenfield
Și autobuzele liniei 203 vor circula pe un traseu modificat doar pe sensul către Cartier Greenfield.
După plecarea din stația „Piața Victoriei”, acestea vor circula pe breteaua pasajului Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Piața Charles de Gaulle și Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, revenind apoi pe traseul obișnuit.
Pe sensul de întoarcere nu vor exista modificări.
Linia 205 va avea trasee diferite pe ambele sensuri de circulație
Pe sensul către terminalul „M Străulești”, autobuzele liniei 205 vor circula pe traseul obișnuit între „Piața Unirii 2” și intersecția Strada Buzești – Piața Victoriei, după care vor fi deviate pe breteaua pasajului Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, de unde vor reveni pe traseul actual.
Pe sensul către „Piața Unirii 2”, traseul va fi modificat după Piața Victoriei, autobuzele urmând să circule pe Calea Victoriei, Bulevardul Dacia, Strada Berzei, Strada Vasile Pârvan, Podul B. P. Hașdeu și Splaiul Independenței, până la terminalul „Piața Unirii 2”.
TPBI recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări și să își planifice deplasările în funcție de traseele temporare ale liniilor afectate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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