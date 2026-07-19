Explozie a cazurilor de produse contrafăcute la frontieră. Polițiștii au confiscat mărfuri în valoare de milioane de lei

Infracțiunile privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală au crescut semnificativ în primele șase luni ale anului 2026. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), numărul faptelor constatate este cu peste 28% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar controalele au dus la confiscarea a sute de mii de produse suspectate că sunt contrafăcute.

Conform bilanțului prezentat de Poliția de Frontieră, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost constatate 231 de infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală.

În urma verificărilor efectuate la frontieră, polițiștii au descoperit cantități importante de produse care purtau însemnele unor mărci internaționale protejate și care sunt suspectate că sunt contrafăcute.

Printre bunurile descoperite se numără aproximativ 128.000 de articole de îmbrăcăminte și lenjerie, aproape 6.000 de perechi de încălțăminte, peste 64.000 de produse cosmetice și de parfumerie, aproximativ 2.500 de articole de marochinărie, aproape 2.700 de căști pentru telefoane mobile și aproape 6.700 de jucării.

Toate aceste produse au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, existând suspiciuni că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci protejate.

Potrivit IGPF, printre cele mai importante cazuri din acest an se află capturile realizate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în timpul acțiunilor operative desfășurate pe DN5.

În luna aprilie, în cadrul operațiunii SPRING MIGRATION, au fost descoperite aproape 10.000 de articole vestimentare, produse cosmetice și de parfumerie suspectate că sunt contrafăcute. Valoarea acestora a fost estimată la peste 2,5 milioane de lei.

O altă captură importantă a avut loc în luna martie, în cadrul acțiunilor de tip BLITZ.

În urma verificării mai multor mijloace de transport, polițiștii de frontieră au indisponibilizat peste 16.000 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice și parfumerie suspectate că sunt contrafăcute.

Dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, valoarea acestora ar fi depășit 3,2 milioane de lei, potrivit estimărilor autorităților.

Poliția de Frontieră precizează că toate bunurile purtau însemnele unor mărci protejate, iar persoanele implicate nu au putut prezenta documente care să ateste proveniența sau autenticitatea produselor.

Toate bunurile descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În fiecare dintre cazurile constatate, polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. La finalizarea anchetelor, măsurile legale vor fi dispuse de unitățile de parchet competente.