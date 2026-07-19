Horoscop 20-26 iulie 2026. O zodie este favorizată de astre. Atrage norocul și poate câștiga mai mulți bani

Între 20 și 26 iulie 2026, cerul astrologic este extrem de dinamic. Jupiter formează mai multe aspecte importante, Mercur își încheie perioada de retrogradare, Soarele pășește în zodia Leului, iar Saturn își începe mersul retrograd. Pentru multe zodii, această săptămână poate aduce revelații, oportunități, dar și momente care cer prudență și răbdare. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

20 iulie – Jupiter în trină (trigon) cu Neptun între 11 și 28 iulie.

20 iulie – Jupiter în opoziție cu Pluton între 12 și 28 iulie.

21 iulie – Luna în primul pătrar în Balanță

21 iulie – Jupiter în sextilă cu Uranus între 12 și 29 iulie.

21 iulie – Luna intră în Scorpion.

22 iulie – Mercur în semisextilă cu Marte între 20 și 23 iulie.

22 iulie – Soarele intră în Leu.

23 iulie – Venus quincunx Saturn între 21 și 24 iulie

23 iulie – Mercur în mișcare directă.

23 iulie – Luna intră în Săgetător.

24 iulie – Mercur în sextilă cu Venus între 23 și 26 iulie

25 iulie – Neptun în sextilă cu Pluton între 25 mai și 16 noiembrie.

26 iulie – Luna intră în Capricorn.

26 iulie – Saturn în mișcare retrogradă la 14 ♈ 44.

BERBEC

Luni până vineri este o perioadă care aduce surprize plăcute și oportunități interesante. O creștere financiară bruscă, câștigi ceva bani, o promovare sau o poveste de dragoste sunt toate rezultate posibile. Poți deveni mai independent și îți poți extinde conștientizarea. Poți vedea oportunități acolo unde credeai că nu există. O mai mare flexibilitate și o minte deschisă pot duce la soluții inovatoare la probleme vechi.

Sâmbăta și duminica aduc o sensibilitate sporită, intuiție, imaginație și creativitate. O conștientizare psihică sporită îți poate oferi perspective valoroase despre domniile voastre, despre oamenii din jurul dumneavoastră și despre viitor. Așadar, acesta este un moment excelent pentru a vizualiza sau a visa viitorul ideal. Stabiliți-vă noi obiective acum pentru a vă transforma visele în realitate. O empatie și o receptivitate mai mari înseamnă că relațiile vor beneficia de o înțelegere comună, care poate fi non-verbală.

TAUR

Luni până joi este un moment excelent pentru a obține o stabilitate durabilă în viața amoroasă. Sau în domeniul financiar. O nouă relație semnificativă poate începe. Ar putea fi cu o persoană cunoscută și ar putea avea un predestinat puternic. Fie că este o relație nouă sau existentă, nu veți avea iluzii și veți avea așteptări realiste unul de la celălalt. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru cultivarea relațiilor de afaceri și profesionale, datorită încrederii și înțelegerii reciproce.

De vineri până duminică , o atmosferă mai veselă și mai relaxată încurajează relaxarea, prietenia și plăcerea. Abilitățile îmbunătățite de comunicare fac relațiile intime mai iubitoare, iar relațiile profesionale mai productive. Înțelegerea reciprocă și dorința de a coopera vă ajută să rezolvați conflicte, să gestionați probleme juridice și financiare, să negociați contracte și să încheiați tranzacții comerciale. Banii sunt bine aspectați.

GEMENI

Luni până vineri aduce libertate personală, noroc și creativitate, făcându-ți viața mai bogată și mai interesantă. Ar trebui să fii entuziasmat să înveți și să experimentezi cât mai mult posibil. Este probabil să apară oportunități neașteptate și șanse norocoase. Acesta ar trebui să fie un moment bun pentru a-ți asuma riscuri pentru a-ți spori averea. Optimismul și încrederea în sine vor atrage alte persoane interesante care îți împărtășesc pofta de viață. Dorința de a face schimbări pozitive în viața ta se poate aplica și problemelor sociale și politice.

Sâmbătă și duminică, ar trebui să te simți mai plin de compasiune, imaginație și idealism. S-ar putea să simți nevoia de a urma o cale mai spirituală, iar acest lucru nu trebuie neapărat să fie rezultatul unei crize de sănătate sau al unui sentiment de rătăcire a direcției. Acest lucru ar aduce împlinire fără a sacrifica lucrurile materiale care aduc confort și siguranță. Te poți bucura de o conexiune spirituală mai strânsă cu partenerul tău sau poți întâlni pe cineva special cu care poți împărtăși o legătură mai profundă.

RAC

Luni până miercuri aduce o energie mentală și o concentrare sporite pentru sarcini precum hârțogăraie, studii și examene. Gândirea rapidă și hotărârea îți permit să faci planuri cu încredere. Un stil de comunicare persuasiv face din acesta un moment ideal pentru dezbateri, pentru a cere favoruri și vorbit în public. Îmbrățișarea aventurii și asumarea riscurilor calculate ar trebui să ducă la rezultate pozitive. Norocul îi ajută pe cei curajoși!

Din joi până duminică aduci armonie în relațiile tale. Probabil vei fi prietenos și extrovertit, chiar dacă ești puțin timid. Acesta este momentul perfect pentru a-ți exprima dragostea față de o persoană specială, a o invita la o întâlnire sau chiar a o cere în căsătorie. De asemenea, este un moment bun pentru a discuta probleme sensibile cu o persoană iubită, fără a provoca jenă sau reacții defensive. Abilitățile creative sunt îmbunătățite, în special prin intermediul mâinilor și vocii tale.

LEU

Luni până vineri aduce noroc și întâlniri interesante. Acesta este un moment bun pentru a încerca ceva nou. Acestea pot varia de la o nouă coafură la o aventură peste ocean. Sau, investiții în petrol. Poți să-ți asumi riscuri acum și să fii optimist în privința succesului. Poți avea libertatea și dorința suplimentară de a depăși limitele și de a explora noi teritorii. Oportunitățile neașteptate îți vor oferi o nouă cale de urmat și îți vor satisface dorința de schimbare pozitivă.

Sâmbăta și duminica pot aduce sentimente intense, greu de ascuns. Sunt posibile sentimente de deznădejde, frică, gelozie și obsesie. Le poți experimenta singur sau poți fi nevoit să te confrunți cu astfel de stări de spirit negative la alții, mai probabil la familie sau la partenerii intimi. Cu abilități de apărare scăzute, poți fi susceptibil la manipulare și control emoțional. Cea mai bună abordare este să-ți împărtășești sentimentele puternice cu o persoană dragă. Având în vedere că abilitățile tale de judecată sunt umbrite de stările tale de spirit iraționale, fii foarte atent sau cere o a doua opinie înainte de a lua decizii critice, în special în ceea ce privește relațiile.

FECIOARĂ

Luni până miercuri este perioada ideală pentru a face planuri, deoarece poți fi ager mintal și hotărât. O atitudine pozitivă și încrederea în sine fac, de asemenea, din aceasta o perioadă bună pentru a impresiona pe cineva sau a-l convinge de ceva ce te pasionează. Relațiile intime vor beneficia, fără îndoială, de cuvintele și mâinile tale senzuale. Așadar, oferă-i partenerului tău un masaj sau invită pe cineva la o întâlnire. Munca în echipă și călătoriile de serviciu pot fi profitabile.

De joi până duminică este o perioadă distractivă și prietenoasă pentru a te relaxa și a te destinde. Și pentru a face ceva bani. Nu mulți, dar suficienți. Socializarea ar trebui să fie mai plăcută, cu mai puțin stres și o mai mare armonie în relațiile tale. O capacitate mai mare de a exprima dragoste și afecțiune ajută relațiile tale intime să dezvolte legături mai strânse. Farmecul suplimentar și abilitățile sociale fac din acesta un moment ideal pentru a cere favoruri.

BALANȚĂ

Luni până vineri aduce noroc, libertate și oportunități pentru a-ți face viața mai interesantă și mai plăcută. Acesta este un moment bun pentru a aborda sarcini complexe care au cauzat frustrare sau limitări în trecut. Inteligența creativă și experimentarea pot duce la idei noi și descoperiri. Nerăbdarea anterioară va fi rapid înlocuită de anticipare entuziasmată și oportunități neașteptate. Investițiile inspirate sunt avantajate, banul este cu tine.

Sâmbătă și duminică , s-ar putea să vă fie greu să înțelegeți și să vă împărtășiți sentimentele. Acest lucru poate cauza iritații și dezacorduri din cauza confuziei sau a gândirii polarizate. Așadar, este nevoie de o atenție sporită atunci când discutați subiecte sensibile și negociați. Un exercițiu mai productiv ar fi să petreceți puțin timp în liniște, reflectând sau discutând cu un mentor despre sentimentele interioare care vă țin pe loc.

SCORPION

De luni până miercuri, poți fi motivat să reușești, având un puternic simț al scopului și inițiativei. Poți realiza multe cu curajul și spiritul de luptă necesare pentru a aborda aproape orice. Poți fi la fel de direct și sincer pe cât dorești atunci când îți îndeplinești dorințele și ceri sprijinul celorlalți. Socializarea în afaceri și viața ta amoroasă beneficiază de carismă suplimentară și atractivitate intelectuală.

De joi până duminică, poți fi în contact cu sentimentele tale și poți spune intuitiv lucrul potrivit la momentul potrivit. Acesta este un moment excelent pentru socializare, pentru a-ți face prieteni și pentru întâlniri de afaceri. Farmecul sporit și abilitățile sociale fac din acesta un moment oportun pentru a solicita o favoare sau un împrumut. Cu un ochi pentru chilipiruri și o apreciere pentru frumusețe, acesta este un moment excelent pentru a cumpăra cadouri, modă, produse de înfrumusețare, opere de artă și bijuterii.

SĂGETĂTOR

De luni până vineri, ar trebui să te simți mai optimist, mai extrovertit și mai aventuros decât de obicei. Acesta este un moment excelent pentru a te relaxa și a-ți urma instinctele. Acest lucru este valabil mai ales dacă ești timid sau dacă viața ta a stagnat recent. Norocul este de partea ta și vei avea oportunități de a face schimbări pozitive în viața ta. Dacă te simți mai puțin reținut, îți permite să-ți asumi riscuri pentru a maximiza aceste oportunități. O nouă poveste de dragoste, călătorii, descoperiri creative și mai mulți bani sunt toate posibile.

Sâmbătă și duminică , gândurile și informațiile pe care le primești pot fi neconcludente, contradictorii și confuze. S-ar putea să-ți schimbi opiniile și să treci de la o concluzie la alta. Va fi dificil să iei decizii concrete cu încredere, așa că cel mai bine este să nu încerci. Sunt necesare mai multe informații care nu au fost încă puse la dispoziție. Este nevoie de flexibilitate în această perioadă de adaptare.

CAPRICORN

De luni până miercuri , o minte ageră, onestitatea și comunicarea directă duc la o exprimare de sine mai încrezătoare. Acest lucru îți permite să fii direct și chiar ferm, fără a fi perceput ca jignitor. Abilitățile de negociere creativă le permit celorlalți să facă compromisuri, ceea ce face ca acesta să fie un moment excelent pentru a cere favoruri și a face prezentări. Și a câștiga niște bani, în proces. Cuvintele elegante și atrăgătoare, împreună cu un plus de carismă, fac din acestă perioadă un moment excelent pentru viața ta socială și romantică.

De joi până duminică, farmecul sporit și stilul de comunicare fluid fac din aceasta o perioadă a iubirii, prieteniei și diplomației. Poți aduce oamenii împreună și încuraja cooperarea. Acesta este un moment excelent pentru a găsi soluții pașnice la dispute și a dărâma orice bariere în calea progresului. Cumpărarea, vânzarea și negocierea beneficiază de buna ta înțelegere a cifrelor și de capacitatea de a găsi situații reciproc avantajoase. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a cere favoruri.

VĂRSĂTOR

De luni până vineri este o perioadă care îți oferă un imbold entuziast de a căuta aventuri noi și interesante. Călătoriile și explorarea diferitelor culturi îți pot oferi genul de experiență pe care ți-o dorești. Cu toate acestea, poți găsi satisfacție și în a-ți depăși limitele minții prin cercetare filosofică. Norocul aduce recompense din asumarea riscurilor. Ar trebui să te simți mai generos, vesel, deschis la minte și optimist. Acesta este un moment bun pentru a face schimbări semnificative în viața ta.

Sâmbăta și duminica aduc intensitate emoțională, deoarece sentimentele adânc îngropate sunt expuse. Controlul unor astfel de emoții puternice este dificil și s-ar putea să experimentați unele comportamente compulsive, dar scoaterea lor din subconștient este vindecătoare. Luptele de putere emoțională care implică vinovăție, gelozie sau zgârcenie sunt posibile. Cu toate acestea, prin conștientizarea emoțiilor voastre, puteți transforma orice provocare într-o oportunitate de a vă transforma în mai bine și evolua.

PEȘTI

Luni până miercuri este perioada ideală pentru negocieri și afaceri. Directețea și vigilența ta mentală îți permit să fii convingător fără a fi amenințător. Ceilalți îți vor înțelege cu ușurință punctul de vedere și ar trebui să îți respecte opiniile. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru toate sarcinile mentale, cum ar fi studiul, susținerea examenelor și completarea formularelor și aplicațiilor. Călătoriile locale și întocmirea planurilor ar trebui să fie recompensatoare.

De joi până duminică îți oferă abilități de comunicare și raționament pentru a rezolva probleme, a negocia, a facilita și a lua decizii. Poți aduce oamenii împreună și încuraja cooperarea. Viața ta socială și relațiile beneficiază de ușurința ta în a exprima dragostea și afecțiunea. De asemenea, îți poți dezvolta mai ușor potențialul artistic și creativ acum. Banii vin, suficienți.