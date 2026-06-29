Horoscop 29 iunie – 5 iulie 2026. Zodia care poate ieși în câștig. Ingeniozitatea și originalitatea pot duce la succes

Săptămâna 29 iunie – 5 iulie 2026 aduce o succesiune de evenimente astrologice importante, care pot influența planurile, deciziile și relațiile fiecărei zodii. Mercur intră în mișcare retrogradă, are loc Luna Plină în Capricorn, iar Jupiter își schimbă semnul, în timp ce mai multe aspecte astrale dintre Marte, Uranus, Neptun și Pluton completează un interval cu energie intensă și schimbări semnificative. Află toate detaliile din horoscopul oferit în exclusivitate Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

BERBEC

Luni și marți aduc o activitate mentală sporită, cu accent pe interacțiunile tale cu ceilalți. Și pe facerea de bani. Însă gândirea ta s-ar putea să nu fie în echilibru cu obiectivele și ego-ul tău. Ar putea apărea conflicte și certuri dacă insiști prea mult, deoarece probabil vei vorbi fără să gândești și vei stârni opoziție. Cheia pentru a gestiona această polaritate dificilă este să asculți mai mult decât să vorbești și să nu uiți să te gândești de două ori înainte de a face afirmații sau de a exprima opinii personale care ar putea ofensa.

Miercuri până duminică aduce instincte ascuțite și o dorință puternică de independență. Vei dori să mergi în direcția ta fără rețineri. Acesta este un moment ideal pentru a susține ceea ce te pasionează și pentru a promova proiecte noi sau inovatoare. De asemenea, ești dispus să-ți asumi riscuri și să te cufunzi în lucruri originale, unice, controversate sau experimentale. Dinamica și atracția ta incitantă ar putea atrage mult interes din partea celorlalți.

TAUR

De luni până joi, interacțiunile personale devin mai intense și mai emoționante. Acest lucru te va ajuta să te cunoști pe tine însuți și pe ceilalți mai profund. Și să ai unele avantaje financiare. Mintea și judecata ta vor fi imparțiale. Vei simți intuitiv starea de spirit a grupurilor de prieteni și a publicului. Problemele de afaceri și carieră care implică publicul vor avea succes. Creșterea popularității și a respectului personal îți poate avansa semnificativ cariera și statutul social. Ceilalți ți-ar putea cere sfaturi, în special în ceea ce privește cariera și obiectivele lor personale.

De vineri până duminică , te poți baza pe abilități sociale și de comunicare îmbunătățite pentru a rezolva orice probleme în relații. Cu o capacitate solidă de raționament și bun simț, poți negocia, facilita și lua decizii cu încredere. Dezacordul sau conflictul sunt puțin probabile, deoarece poți vorbi și ieși cu farmecul din aproape orice. Acum îți poți dezvolta mai ușor potențialul artistic și creativ, în special prin activități precum desenul, pictura, cititul de cărți și scrierea de muzică, cântatul la instrumente muzicale, poezia și cântatul.

GEMENI

Luni și marți , poți apela la forța emoțională și instincte pentru a depăși o provocare. S-ar putea să fie nevoie să echilibrezi cerințele de acasă și de la serviciu cu nevoile și responsabilitățile personale. Sau povara emoțională suplimentară poate cauza stres. În ciuda acestor provocări sau din cauza lor, poți realiza progrese semnificative în viața personală și profesională.

Zilele de miercuri până duminică aduc o mare voință și energie nervoasă, pe care trebuie să le valorifici pentru acțiuni rapide și decisive. Te poți baza pe instincte bune și pe curaj pentru a profita de oportunitățile interesante din afaceri, aventură, știință, tehnologie, sport, ocultism și relații profesionale. Pot să iasă bani! Ingeniozitatea și originalitatea ta pot duce la succes în invenție, experimentare și descoperiri creative.

RAC

Luni până joi aduce o gândire echilibrată și o comunicare fluidă. Îți va fi mai ușor să-ți prioritizezi obiectivele și să stabilești cea mai bună modalitate de a le atinge. Îți poți exprima gândurile și planurile mai eficient. Aceasta este o perioadă excelentă pentru planificare, negocieri, târguri, afaceri, autopromovare, studiu, social media și căutare de sprijin sau favoruri. Dar este ideală și pentru relaxare sau socializare.

De vineri până duminică , o atmosferă mai veselă și mai relaxată încurajează relaxarea, prietenia și plăcerea. Abilitățile îmbunătățite de comunicare fac relațiile intime mai iubitoare, iar relațiile profesionale mai productive. Înțelegerea reciprocă și dorința de a coopera vă ajută să rezolvați conflicte, să gestionați probleme juridice și financiare, să negociați contracte și să încheiați tranzacții comerciale bune.

LEU

Luni și marți aduc răbdare, perseverență, eficiență și autodisciplină. Mai mult harnic decât creativ, impulsul tău ritmic vital poate duce la realizări substanțiale și o influență durabilă. Alții s-ar putea să apeleze la tine pentru conducere și sfaturi. Cunoștințele, experiența și încurajarea ta vor fi apreciate. Eforturile anterioare și îmbunătățirea relațiilor cu superiorii și figurile autoritare ar putea duce la recunoaștere, respect sau promovare. O nouă relație este posibilă. Poți atrage pe cineva dintr-o generație diferită sau poți forma o relație profesor/elev.

Miercuri până duminică aduc schimbări pozitive și entuziasm, adăugând savoare vieții tale. Vor exista oportunități pentru aventuri noi și stimulante, muncă și relații. Poți să-ți urmezi cu încredere dorințele pasionale și să acționezi conform instinctelor tale. Poți să-ți exprimi latura aventuroasă acum și să te distrezi din plin. Poți purta haine extravagante sau poți încerca ceva diferit în viața ta. Sclipiri de intuiție sau experimentare ar putea duce la noi oportunități unice.

FECIOARĂ

Luni până joi aduc sprijin emoțional și hrană din partea casei și a familiei tale. Acesta este un moment bun pentru intimitate în interiorul casei tale și ai, de asemenea, abilități sociale puternice. Ar trebui să te bucuri de relații bune cu grupurile de oameni, cu publicul și în special cu femeile. Te poți conecta cu oamenii la nivel subconștient și emoțional, ceea ce este ideal pentru prezentări publice sau autopromovare.

Vineri până duminică este momentul potrivit să-i spui cuiva că îl iubești sau să-l inviți la o întâlnire. Ești la curent cu ceea ce iubești la o persoană și poți exprima acest lucru mai ușor decât în ​​alte momente. De asemenea, ai putea fi receptorul iubirii sau aprecierii altcuiva. Comerțul și negocierea sunt favorizate datorită stilului tău de comunicare fluidă și ochiului tău pentru negocieri. Banii sunt bine aspectați.

BALANȚĂ

Luni și marți , ar trebui să simți iubire și afecțiune. Așadar, acesta este un moment bun pentru a te relaxa și a te bucura de timp de calitate cu prietenii, iubiții și familia. Farmecul și frumusețea personală sporite duc la popularitate socială și succes în întâlniri. Deschiderea și onestitatea ta în împărtășirea sentimentelor tale susțin prietenia adevărată și dragostea autentică. Se pot face prieteni noi sau poate începe o nouă poveste de dragoste semnificativă.

De miercuri până duminică , ar trebui să te simți mai aventuros, spontan și independent. Ai inițiativa, motivația și inspirația necesare pentru a începe proiecte noi și îndrăznețe. Încrederea, forța și intuiția sporite fac din acesta un moment excelent pentru asumarea riscurilor. Acest lucru se aplică în special relațiilor sexuale, deoarece nu vei fi timid în a-ți exprima cele mai nebunești dorințe. Vei atrage multă activitate și entuziasm, așa că acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru socializare, petreceri, distracție și întâlniri.

SCORPION

De luni până joi , vei căuta în mod inconștient hrană emoțională de la persoane familiare. Acesta este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate cu prietenii, a găzdui reuniuni și întâlniri de familie și a împărtăși amintiri prețioase. Intuiția sporită și sensibilitatea la stările de spirit ale altor persoane îți pot îmbunătăți abilitățile de consiliere și vânzări. Această capacitate de a te integra în mulțime este ideală pentru relații publice și politică. Banii vin și ei, într-un final apoteotic.

De vineri până duminică , farmecul sporit și stilul de comunicare fluid fac din aceasta o perioadă a iubirii, prieteniei și diplomației. Poți aduce oamenii împreună și încuraja cooperarea. Acesta este un moment excelent pentru a găsi soluții pașnice la dispute și a dărâma orice bariere în calea progresului. Cumpărarea, vânzarea și negocierea beneficiază de buna ta înțelegere a cifrelor și de capacitatea de a găsi situații reciproc avantajoase. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a cere favoruri.

SĂGETĂTOR

Luni și marți aduc dragoste, tandrețe, armonie și prietenie. Natura ta iubitoare și receptivă te poate face popular și îți va fi ușor să-ți faci prieteni noi. Aceasta este o perioadă excelentă pentru întâlniri, deoarece farmecul și frumusețea ta vor atrage o dragoste autentică și sinceră. Sexul va fi mai intim, romantic și plăcut datorită emoțiilor tale sporite și sensibilității tale la atingere.

De miercuri până duminică perioada te face mai intuitiv și romantic. Fama ta mistică va atrage oameni mai în armonie cu dezvoltarea ta spirituală și s-ar putea chiar să-ți găsești sufletul pereche. Vei fi sensibil la dorințele celorlalți și te vei bucura să le servești. Acest lucru poate duce la acte de caritate sau senzualitate. Ai suficientă energie liniștitoare și vindecătoare de împărtășit și nu ar trebui să te simți vinovat pentru vreo creștere a egoului.

CAPRICORN

De luni până joi , ar trebui să fii mai sensibil la sentimentele tale și la sentimentele celorlalți. Emoțiile intensificate și intuiția îți îmbogățesc relațiile intime și atrag oameni noi, în special femei sau bărbați sensibili și grijulii. Aceștia vor aprecia modul în care îți împărtășești emoțiile și îți pasă cu adevărat de sentimentele și bunăstarea lor generală. Ar putea începe o nouă relație semnificativă. Banii sunt aspectați mediocru, nu încerca afaceri riscante.

De vineri până duminică se aduce armonie în relațiile domniilor voastre. Probabil, puteți fi prietenoși și extroverți, chiar dacă sunteți timizi. Acesta este momentul perfect pentru a vă exprima dragostea față de o persoană specială, a o invita la o întâlnire sau chiar a cere în căsătorie. De asemenea, este un moment bun pentru a discuta probleme sensibile cu o persoană iubită, fără a provoca jenă sau reacții defensive. Abilitățile creative sunt îmbunătățite, în special prin intermediul mâinilor și al vocii.

VĂRSĂTOR

Luni și marți aduc ambiție, determinare, perseverență și autodisciplină. Poți lucra bine cu membrii echipei și colegii, formând alianțe și parteneriate de afaceri. Acesta este un moment excelent pentru a oficializa o relație prin logodnă sau căsătorie. Așa se intră în ”rândul lumii”. O nouă relație poate fi mai practică decât romantică, dar poate fi bazată pe intenții sincere și poate fi durabilă. Soarta vă poate aduce împreună pentru a reechilibra karma sau a îndeplini angajamente din viețile anterioare.

De miercuri până duminică aduce dorința de distracție și emoții. Libidoul tău este stimulat și vei fi atractiv(ă) fizic, sexual și intelectual. Acesta este un moment excelent pentru întâlniri și poți atrage oameni diferiți de tine. Pot fi dintr-o rasă sau cultură diferită, pot fi excentrici sau uimitori. Mai presus de toate, te vor entuziasma și îți vor condimenta viața. Experimentarea și distracțiile pot revigora o poveste de dragoste existentă.

PEȘTI

De luni până joi este benefic pentru toate relațiile, deoarece încurajează interacțiuni autentice, calde și prietenoase. Vei fi mai atent la nevoile emoționale ale celorlalți și vei forma o conexiune profundă cu ei. Ceilalți se simt mai confortabil în preajma ta și sunt mai dispuși să își împărtășească sentimentele. Cineva ar putea veni la tine pentru un umăr pe care să plângă. Poți dobândi o înțelegere mai profundă a sentimentelor tale și poți avea încredere în instinctele tale.

Vineri până duminică este un moment distractiv și prietenos pentru relaxare și destindere. Socializarea ar trebui să fie mai plăcută, cu mai puțin stres și o mai mare armonie în relațiile voastre. O capacitate mai mare de a exprima dragoste și afecțiune ajută relațiile voastre intime să dezvolte legături mai strânse. Farmecul suplimentar și abilitățile sociale fac din acesta un moment ideal pentru a cere favoruri. Banii sunt relativ bine aspectați, toată săptămâna.