Acțiune de amploare în Ilfov. Poliţiştii rutieri au aplicat 39 de sancțiuni și au dat amenzi de peste 45.500 de lei

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 45.500 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică pe principalele artere de circulație din județ.

Acțiunea a urmărit depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care se aflau sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, precum și prevenirea accidentelor rutiere, potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov.

În cadrul verificărilor, polițiștii au legitimat 155 de persoane și au controlat 140 de autoturisme. De asemenea, au fost efectuate 93 de testări cu aparatele alcooltest și drug-test.

„În cadrul acţiunii, au fost legitimate 155 de persoane şi verificate 140 de autoturisme. Poliţiştii au efectuat 93 de testări cu aparatele alcooltest şi drug-test”, a transmis duminică, 16 august, IPJ Ilfov într-un comunicat,

În urma acțiunii, oamenii legii au reținut trei permise de conducere și șase certificate de înmatriculare. Totodată, a fost retras un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Polițiștii ilfoveni desfășoară astfel de acțiuni pentru reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere și, în mod special, pentru descurajarea șoferilor de a conduce după consumul de alcool sau de substanțe psihoactive.

Acțiunea de control a vizat principalele artere de circulație din județul Ilfov și face parte din demersurile Poliției pentru depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța rutieră prin consumul de alcool sau substanțe psihoactive înainte de a urca la volan.

„Prin aceste acţiuni, poliţiştii ilfoveni urmăresc prevenirea accidentelor rutiere şi, în special, descurajarea conducătorilor auto de a se urca la volan după consumul de alcool sau de substanţe psihoactive”, arată sursa citată.

Consumul de alcool sau de substanțe psihoactive înainte de urcarea la volan poate afecta semnificativ capacitatea de a conduce în siguranță. Aceste substanțe pot diminua atenția și concentrarea, pot încetini timpul de reacție și pot afecta coordonarea, judecata și capacitatea șoferului de a aprecia corect viteza sau distanțele. În cazul consumului de alcool, riscul este prezent chiar și atunci când conducătorul auto consideră că se află în stare să conducă.