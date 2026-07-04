Atenționare pentru șoferii români care merg în Grecia. O nouă amendă și sancțiuni mult mai dure intră în vigoare

Șoferii care călătoresc în Grecia trebuie să respecte reguli rutiere semnificativ mai stricte, după adoptarea noului Cod Rutier de către autoritățile elene. Noile prevederi extind interdicția privind utilizarea dispozitivelor inteligente la volan și înăspresc considerabil sancțiunile pentru mai multe abateri. Modificările au fost anunțate după consultări cu partidele politice și organizațiile implicate în domeniul siguranței rutiere. Autoritățile avertizează că unele fapte pot fi încadrate ca infracțiuni și pot fi pedepsite inclusiv cu închisoarea.

Șoferii care tranzitează sau își petrec vacanța în Grecia trebuie să știe că noul Cod Rutier nu mai vizează doar telefoanele mobile, ci extinde interdicția și asupra altor dispozitive inteligente utilizate în timpul conducerii.

Potrivit publicației Greek City Times, viceministrul Transporturilor, Konstantinos Kyranakis, a anunțat că proiectul legislativ a fost modificat după consultări cu formațiunile politice și organizațiile interesate, înainte de adoptarea formei finale.

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea interdicției privind folosirea telefoanelor mobile la volan și asupra altor dispozitive de comunicații, inclusiv tabletele și ceasurile inteligente (smartwatch-uri).

„Pe măsură ce tehnologia evoluează, extindem interdicția privind utilizarea telefonului mobil pentru a include și alte dispozitive de telecomunicații, precum smartwatch-urile și tabletele”, a declarat Kyranakis.

Noile sancțiuni pentru utilizarea telefonului mobil sau a altor dispozitive de comunicații la volan, fără producerea unui accident, sunt următoarele:

prima abatere: amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile;

prima recidivă: amendă de 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru 180 de zile;

a doua recidivă: amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an.

Dacă un conducător auto provoacă un accident în timp ce utilizează un dispozitiv mobil, sancțiunile cresc considerabil. Prima recidivă este sancționată cu o amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru patru ani, iar a doua recidivă atrage o amendă de 4.000 de euro și suspendarea permisului pentru opt ani.

În plus, provocarea unui accident în timp ce șoferul folosește un dispozitiv mobil va constitui infracțiune. Pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare dacă accidentul provoacă răni grave, între 10 și 20 de ani în cazul unui deces și până la închisoare pe viață dacă sunt mai multe victime.

Noul Cod Rutier introduce sancțiuni mai severe și pentru motocicliști, după ce accidentele în care au fost implicate motociclete au reprezentat aproape 40% din totalul deceselor rutiere înregistrate în Grecia în anul 2023.

Pentru conducătorii de motociclete care circulă fără cască, prima abatere este sancționată cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile. La prima recidivă, amenda crește la 1.000 de euro, iar permisul este suspendat pentru șase luni, sancțiunile devenind și mai severe în cazul unei noi abateri.

Autoritățile elene au introdus sancțiuni și pentru pasagerii care nu poartă cască. În această situație, atât pasagerul, cât și șoferul motocicletei vor primi câte o amendă de 350 de euro, chiar dacă persoana aflată la ghidon poartă echipamentul de protecție obligatoriu.

Noile prevederi înăspresc și sancțiunile pentru conducerea sub influența alcoolului. Amenzile pot ajunge până la 1.200 de euro, iar în cazul recidivei pot urca la 4.000 de euro, fiind însoțite de suspendarea permisului pentru o perioadă de până la 10 ani și chiar de pedeapsa cu închisoarea.

Totodată, legislația prevede sancțiuni mai severe pentru întoarcerile efectuate neregulamentar care provoacă accidente și pentru nerespectarea indicatorului STOP.

Printre celelalte modificări adoptate se numără și posibilitatea ca taxiurile să oprească pentru cel mult 30 de secunde pe benzile dedicate autobuzelor, exclusiv pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. De asemenea, restricțiile privind parcarea autorulotelor vor fi aplicate doar vehiculelor cu o lungime mai mare de 7,5 metri.