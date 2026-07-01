Cod Rutier 2026. Proprietarul mașinii poate răspunde chiar dacă nu conduce autoturismul. Greșeala care îl poate costa peste 4.300 de lei

Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie, iar în cazul firmelor este obișnuit ca un autoturism să fie condus de mai mulți angajați. Deși legislația permite acest lucru, proprietarii trebuie să respecte o serie de obligații pe care mulți șoferi le ignoră.

Odată cu extinderea sistemului e-SIGUR și utilizarea radarelor montate pe trepied, responsabilitatea proprietarului a devenit și mai mare. Dacă nu poate spune cine conducea autoturismul în momentul unei abateri sau dacă oferă informații false Poliției, acesta riscă nu doar amenzi consistente, ci și răspundere penală.

Codul Rutier nu limitează utilizarea unui autoturism la un singur șofer. Proprietarul îl poate împrumuta unui membru al familiei, unui prieten sau altei persoane, însă doar dacă aceasta îndeplinește toate condițiile legale pentru a conduce.

Persoana căreia îi este încredințat vehiculul trebuie să dețină un permis de conducere valabil pentru categoria respectivă, să nu aibă dreptul de a conduce suspendat și să nu se afle sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Verificarea acestor aspecte nu este doar responsabilitatea celui care urcă la volan. Proprietarul poate răspunde, potrivit legislației, dacă încredințează mașina unei persoane care nu avea dreptul să o conducă.

Extinderea sistemului e-SIGUR a făcut ca identificarea șoferului să devină una dintre cele mai importante obligații ale proprietarului.

Atunci când un autoturism este surprins de radar circulând cu viteză peste limita legală sau comițând o altă abatere constatată cu mijloace tehnice, Poliția transmite solicitarea către proprietarul vehiculului.

Acesta este obligat să comunice identitatea exactă a persoanei aflate la volan în momentul producerii abaterii.

În cazul familiilor în care aceeași mașină este utilizată de soți, copii sau alte rude, lipsa unei evidențe poate crea probleme serioase. Dacă proprietarul nu mai știe cine conducea autoturismul în ziua respectivă, acest lucru nu îl scutește de obligația de a răspunde solicitării autorităților.

Una dintre cele mai grave greșeli este indicarea unei alte persoane pentru a-l proteja pe șoferul care a comis abaterea.

Autoritățile verifică tot mai des imaginile surprinse de radare și de camerele de supraveghere, iar dacă acestea contrazic declarația proprietarului, situația nu mai este doar o problemă contravențională.

Furnizarea unor informații nereale poate atrage cercetări pentru fals în declarații, infracțiune prevăzută de Codul penal.

În practică au existat situații în care proprietarii au declarat că autoturismul era condus de o altă persoană, însă imaginile radar au demonstrat că la volan se afla chiar proprietarul. În astfel de cazuri, pe lângă sancțiunea pentru abaterea rutieră, s-a ajuns și la deschiderea unui dosar penal.

Nici lipsa de memorie nu reprezintă o apărare în fața autorităților.

Dacă proprietarul nu comunică identitatea persoanei aflate la volan sau refuză să răspundă solicitării Poliției Rutiere, poate primi o amendă care depășește 4.300 de lei.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca, atunci când aceeași mașină este utilizată de mai multe persoane, proprietarul să țină o evidență a deplasărilor sau să noteze cine a folosit autoturismul în fiecare zi.

În cazul autoturismelor de serviciu, regulile sunt chiar mai stricte.

O mașină poate fi condusă de mai mulți angajați doar dacă acest lucru este permis de companie și fiecare dintre aceștia este autorizat să utilizeze vehiculul.

Angajatorul poate stabili condițiile de utilizare prin regulamentul intern, contractul individual de muncă, decizia de repartizare a autoturismului, polița de asigurare sau alte proceduri interne.

Dacă un autoturism este atribuit unei singure persoane, acesta nu ar trebui să îl pună la dispoziția altui coleg fără acordul angajatorului.

În cazul flotelor auto, firmele trebuie să poată demonstra oricând cine conducea fiecare vehicul.

Acest lucru poate fi realizat prin foi de parcurs, registre de predare-primire, sisteme GPS sau aplicații de administrare a flotei.

Potrivit normelor fiscale, foaia de parcurs trebuie să cuprindă cel puțin categoria vehiculului, scopul și destinația deplasării, numărul kilometrilor parcurși și norma proprie de consum.

Documentul este folosit în special pentru justificarea deductibilității integrale a TVA și a cheltuielilor aferente autoturismului.

În schimb, atunci când mașina este utilizată atât în interes de serviciu, cât și în scop personal, legislația fiscală prevede, în general, limitarea deductibilității la 50%, fără ca întocmirea foii de parcurs să fie obligatorie pentru aplicarea acestei reguli.

Faptul că o mașină este folosită de mai multe persoane nu reprezintă o încălcare a legii. Totuși, proprietarul trebuie să știe în permanență cine conduce autoturismul și să poată comunica această informație autorităților atunci când este solicitată.

În contextul extinderii sistemului e-SIGUR și al intensificării controalelor automate, această obligație a devenit mai importantă ca niciodată. O simplă declarație greșită sau imposibilitatea de a identifica șoferul poate transforma o amendă rutieră într-o problemă penală și poate aduce sancțiuni financiare importante.