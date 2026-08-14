Ai GPL și urmează ITP-ul? Detaliul care îți poate crea probleme la inspecție

Aproximativ 55.000 de vehicule au fost prezentate la Registrul Auto Român în 2025 pentru consemnarea mențiunii „GPL” în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Pentru proprietarii acestor automobile, dar și pentru cei care intenționează să monteze o instalație GPL, există mai multe obligații legate de omologare, montaj, înregistrarea instalației și perioada de utilizare a rezervorului.

Instalațiile GPL sunt folosite de proprietarii de automobile ca alternativă pentru reducerea costurilor cu carburantul. Utilizarea unui astfel de sistem presupune însă respectarea unor reguli suplimentare față de automobilele alimentate exclusiv cu benzină sau motorină.

Una dintre principalele obligații vizează rezervorul instalației GPL. Acesta poate fi utilizat cel mult 10 ani de la data fabricației, iar informația este inscripționată pe eticheta rezervorului sau direct pe acesta.

După expirarea celor 10 ani, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic cu cel inițial sau compatibil cu restul instalației. Operațiunea nu poate fi efectuată în orice service, ci numai într-o unitate autorizată de RAR pentru montarea, revizia tehnică sau repararea instalațiilor GPL.

După schimbarea rezervorului, proprietarul trebuie să păstreze documentele eliberate de atelierul autorizat și să prezinte autovehiculul la RAR. Instituția precizează că, după înlocuire, vehiculul trebuie prezentat, cu programare prealabilă, pentru înscrierea datelor de identificare ale noului rezervor în CIV.

La RAR este verificată și corectitudinea montajului, precum și nivelul emisiilor poluante ale autovehiculului atât atunci când funcționează cu benzină, cât și atunci când funcționează cu GPL.

Vechimea rezervorului este verificată și la fiecare Inspecție Tehnică Periodică (ITP). Reglementările referitoare la ITP consideră neconformă situația în care rezervorul GPL are o vechime mai mare de 10 ani față de data omologării poansonată pe acesta. Într-o asemenea situație, vehiculul poate fi respins la inspecția tehnică.

RAR precizează că documentele emise de atelier după înlocuirea rezervorului trebuie păstrate de proprietar, deoarece acestea sunt necesare pentru operațiunile ulterioare. Verificarea datei înscrise pe rezervor este importantă mai ales înaintea efectuării ITP, în cazul instalațiilor montate în urmă cu mai mulți ani. Mașinile echipate cu rezervoare GPL nu au acces în parcările subterane sau complet închise.

În România, o instalație de alimentare cu GPL poate fi utilizată numai dacă este certificată, iar montajul este realizat de o unitate autorizată de RAR. Sistemul trebuie să respecte cerințele tehnice aplicabile, inclusiv cele referitoare la componente și la efectuarea montajului.

RAR precizează că elementele instalației trebuie să fie omologate potrivit Regulamentului CEE-ONU nr. 67. Componentele care nu au marcaj de omologare nu pot fi utilizate pentru astfel de instalații.

La rândul lor, atelierele care efectuează montarea, revizia tehnică sau repararea instalațiilor GPL sunt autorizate de RAR pe baza evaluării conformității.

După montarea instalației, proprietarul sau reprezentantul legal trebuie să prezinte vehiculul, cu programare prealabilă, la o reprezentanță teritorială RAR pentru înscrierea instalației în CIV. Pentru această operațiune sunt necesare documentele furnizate de unitatea service care a efectuat montajul.

Service-ul trebuie să îi pună la dispoziția proprietarului certificatul de garanție al instalației, declarația de conformitate eliberată de unitatea care a efectuat montajul și manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare.

Documentele trebuie să includă datele unității care a efectuat montajul, informațiile de identificare ale autovehiculului, inclusiv seria de caroserie sau de șasiu, precum și datele de identificare ale instalației montate.

La prezentarea vehiculului la RAR sunt verificate atât corectitudinea montajului, cât și emisiile poluante la funcționarea cu benzină și la funcționarea cu GPL. În situația în care instalația este preluată de pe un alt autovehicul, RAR prevede o procedură distinctă. Documentele necesare includ și declarația de conformitate corespunzătoare transferului.

Instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cele realizate cu componente improvizate nu pot fi omologate, potrivit precizărilor RAR. Un șofer depistat în trafic cu o instalație GPL neomologată riscă reținerea certificatului de înmatriculare, amendă și chiar reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

GPL nu trebuie confundat cu GNC. GPL este gaz petrolier lichefiat, în timp ce GNC înseamnă gaz natural comprimat. Cele două sisteme sunt diferite, iar reglementările tehnice prevăd separat condițiile referitoare la rezervoare și la utilizarea acestora.