Mugur Isărescu, mesaj neobișnuit pentru politicieni: În interiorul camerei de negociere se pot părui

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, le-a transmis joi politicienilor să cântărească atent declarațiile făcute în spațiul public, avertizând că, în perioade dificile, acestea pot avea efecte asupra României.

Șeful BNR consideră că partidele fostei coaliții de guvernare trebuie să revină la masa negocierilor și să găsească soluții prin compromisuri, chiar dacă discuțiile dintre formațiunile politice sunt tensionate.

Mugur Isărescu a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă, în contextul discuțiilor despre situația economică a României și despre evaluările agențiilor internaționale de rating. Guvernatorul BNR a subliniat că, în astfel de momente, mesajele transmise public pot cântări mai mult decât măsurile adoptate efectiv.

„Există un lucru care trebuie să ne dea de gândit: în situaţiile acestea dificile, vorbele sunt mai tari decât faptele, atenţie la declaraţii”, a avertizat Mugur Isărescu.

El a explicat că nu doar deciziile politice trebuie analizate cu atenție, ci și modul în care acestea sunt prezentate în spațiul public. Potrivit guvernatorului BNR, declarațiile făcute în perioade sensibile pot afecta interesele economice ale țării, mai ales atunci când România se află sub evaluarea agențiilor de rating.

Potrivit guvernatorului BNR, „nu e vorba numai de decizii, ci şi de vorbe care trebuie mai bine cântărite când sunt spuse în spaţiul public, altfel o să o păţim”. În acest context, Mugur Isărescu a apreciat că verdictul favorabil transmis de agențiile de rating a avut legătură, în cele din urmă, cu deciziile adoptate de coaliția de guvernare. El a precizat că măsurile economice nu sunt privite în același mod de toate partidele, existând diferențe de abordare între formațiunile de dreapta și cele de stânga.

„Nu toţi agreează măsurile în acelaşi fel. Dacă eşti de dreapta, consideri că TVA-ul, majoritatea TVA-ului este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: Nu, domnule, este regresivă, este o impozitare regresivă, nu este bun. Şi apar tensiuni”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a susținut că, în situația actuală, partidele care formează sau au format coaliția de guvernare trebuie să reia negocierile și să ajungă la compromisuri. Mugur Isărescu a invocat propria experiență politică și a descris politica drept „arta compromisului”, subliniind necesitatea unor concesii reciproce pentru continuarea măsurilor considerate necesare.

„Dar, în situaţia actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliţiei trebuie să se reaşeze la masă, cât le vine de greu. Efectiv, politica, am fost şi un an în politică, e arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare, să ducă ţara mai departe”, a afirmat guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu a precizat că eventualele dispute dintre partidele politice ar trebui purtate în spațiul negocierilor și nu expuse public. În opinia sa, formațiunile politice pot avea discuții dificile și poziții divergente în timpul negocierilor, însă mesajele transmise în exterior ar trebui să evite amplificarea tensiunilor.

Guvernatorul BNR a folosit termenul de „păruieli” pentru a descrie confruntările politice din timpul negocierilor și a arătat că astfel de dispute sunt firești atunci când partidele încearcă să ajungă la un acord. El a făcut referire și la perioada în care a fost premier, când a asistat la asemenea dispute între politicieni.

Isărescu a mai spus că păruielile nu trebuie să aibă loc în public: „Se aşează la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal, am fost premier, am asistat la asemenea păruieli, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea, care sunt şi inutile până la urmă, că nu-i folosesc nimănui, niciunui partid”.

Declarațiile guvernatorului vin într-o perioadă în care situația economică și măsurile fiscale adoptate de autorități se află în atenția piețelor și a agențiilor de rating. Isărescu a insistat asupra importanței mesajelor publice transmise de politicieni și asupra nevoii ca disputele dintre partidele politice să fie gestionate prin negocieri și concesii reciproce.