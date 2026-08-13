Ce împiedică România să treacă la euro. Avertismentul lui Mugur Isărescu
SURSA FOTO: Dreamstime
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirmă că România nu îndeplinește, în acest moment, niciun criteriu necesar pentru trecerea la moneda euro. Potrivit acestuai, înaintea reluării demersurilor pentru adoptarea monedei europene, România trebuie să reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% și să mențină corecția fiscală pe o perioadă suficient de lungă.
Adevărul despre trecerea României la euro. Mugur Isărescu: „Nu avem niciun criteriu îndeplinit”
Mugur Isărescu a explicat, joi, că România are obligația, potrivit tratatului de aderare la Uniunea Europeană, de a adopta moneda euro. Guvernatorul BNR nu a avansat însă un termen pentru trecerea la moneda unică și a subliniat că momentul trebuie stabilit în funcție de pregătirea țării.
„Noi suntem pregătiţi să o facem când societatea este pregătită. Acum, dumneavoastră mă întrebaţi pe mine dacă ţara este pregătită. Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. În momentul actual, ţara nu este pregătită şi prioritatea este să facem această corecţie fiscală, să rezistăm, să o păstrăm, pentru că experienţa din 2014 ne arată că, dacă nu o păstrăm, nici nu putem să intrăm în mecanismul cursurilor de schimb. Acolo se spune clar: îndeplineşti criteriile de performanţă şi, pe urmă, stai cel puţin doi ani în mecanismul cursurilor de schimb şi nu se schimbă nimic. Nu trebuie să schimbi TVA-ul, nu trebuie să… Rezişti şi cursul de schimb este şi el stabil”, a declarat Mugur Isărescu.
Guvernatorul BNR a amintit că România a îndeplinit în 2014 criteriile pentru aderarea la euro, pe fondul unui deficit redus, însă condițiile externe nu au fost favorabile continuării procesului. În perioada respectivă, România dispunea de indicatori care permiteau îndeplinirea cerințelor, dar evoluțiile externe au împiedicat avansarea procedurilor.
Corecția fiscală, o condiție pentru reluarea procesului
BNR a participat de-a lungul timpului la pregătirea procesului de trecere a României la moneda euro, demers care a fost întrerupt în 2018. Ulterior, problemele cu care s-a confruntat Europa, inclusiv pandemia de Covid și războiul din Ucraina, au schimbat prioritățile economice, iar discuțiile privind reluarea procedurilor nu au mai continuat.
Pentru reluarea demersurilor, România trebuie să demonstreze că poate menține indicatorii macroeconomici la nivelurile necesare, a precizat Mugur Isărescu. Nu este suficientă atingerea temporară a țintelor, ci este necesară menținerea acestora pentru a putea parcurge etapele următoare.
Guvernatorul BNR a avertizat că intrarea în mecanismul cursurilor de schimb presupune îndeplinirea criteriilor de performanță și menținerea stabilității economice. România trebuie să arate că poate păstra indicatorii economici în limitele necesare, înainte de a putea avansa în procesul de adoptare a monedei euro.
„Deci nu este vorba să atingi aşa: hai să ating acum ţintele, după care mai vedem noi. Şi, mai periculos decât asta, nu se poate discuta în termenii următori: hai repede să intrăm în zona euro, că ne disciplinează cei de acolo. Vă spun că nu merge. După criza Greciei, nu cred că Uniunea Europeană şi cei care judecă acolo, dacă nu văd că ne putem autodisciplina să păstrăm indicatorii noi (…) nu cred că avem şanse să fim acceptaţi în mecanismul cursurilor de schimb”, a afirmat Mugur Isărescu.
Isărescu a arătat că Banca Națională dispune de specialiștii necesari pentru a sprijini România în pregătirea procesului de trecere la euro. Rolul instituției este însă unul de contribuție la pregătirea și formularea etapelor necesare, în timp ce decizia privind parcursul țării depinde în principal de autoritățile politice.
Decizia privind trecerea la euro are și o componentă politică
Guvernatorul BNR a subliniat că adoptarea monedei euro nu reprezintă doar înlocuirea leului cu moneda europeană, ci presupune un proces amplu, cu efecte la nivel economic, politic și social. Din acest motiv, pregătirea nu poate fi realizată exclusiv de Banca Națională.
„Trecerea la euro nu este un schimb facil de monedă. Hai să schimbăm leul cu o monedă. Nu, este un proces politic complicat. Are componente şi politice şi sociale. Se duce până în toată societatea. Şi nu putem să o facem noi singuri. Noi avem un rol important, să zicem, dar Guvernul, Parlamentul, ei vor hotărî acest lucru. Noi putem să contribuim la formularea corectă a unui parcurs”, a subliniat Mugur Isărescu.
Potrivit guvernatorului BNR, procesul presupune implicarea mai multor instituții și o pregătire care trebuie să țină cont de impactul pe care adoptarea monedei unice îl are asupra întregii societăți. Banca Națională poate contribui cu expertiză și poate participa la stabilirea unui parcurs adecvat, însă hotărârea privind momentul și condițiile trecerii la euro revine autorităților competente.
În prezent, prioritatea indicată de Mugur Isărescu este corecția fiscală și menținerea indicatorilor macroeconomici. Stabilitatea acestora este necesară atât pentru îndeplinirea criteriilor de performanță, cât și pentru parcurgerea etapelor ulterioare ale procesului de adoptare a monedei euro.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.