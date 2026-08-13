Ce se întâmplă cu Dunărea? Budapesta lansează un nou avertisment privind apa

Nivelul scăzut al Dunării continuă să pună presiune asupra sistemului de alimentare cu apă al Budapestei. Fővárosi Vízművek, principala companie care asigură alimentarea cu apă a capitalei Ungariei, le-a cerut din nou consumatorilor să reducă folosirea inutilă a apei potabile.

Situația este considerată deosebit de dificilă în Dunabogdány, localitate situată la nord de Budapesta, unde capacitatea disponibilă a sistemului local a ajuns la un nivel critic. Compania de utilități avertizează că evoluția Dunării rămâne incertă, chiar dacă nivelul apei ar putea crește temporar cu câțiva centimetri.

Potrivit informațiilor publicate de dailynewshungary.com, lipsa precipitațiilor din bazinul hidrografic al Dunării poate determina o nouă scădere a nivelului râului după această eventuală creștere temporară. Pentru sistemul de alimentare cu apă, menținerea unor niveluri scăzute pe o perioadă îndelungată creează condiții tot mai dificile pentru producerea apei potabile.

Fővárosi Vízművek le solicită consumatorilor atenție sporită și utilizarea responsabilă a apei. Compania precizează că depune eforturi pentru menținerea unei alimentări sigure cu apă potabilă, însă situația hidrologică de pe Dunăre face ca producția să fie mai dificilă.

Recomandarea adresată consumatorilor vizează în primul rând reducerea consumului de apă potabilă provenită din rețeaua publică pentru activitățile care nu sunt esențiale. Prioritate ar trebui să aibă necesitățile zilnice, în timp ce utilizările care presupun volume mari de apă și pot fi amânate sunt descurajate.

Printre activitățile menționate se numără umplerea piscinelor, spălarea autoturismelor și udarea extensivă a grădinilor. Compania de utilități le recomandă consumatorilor să evite astfel de operațiuni, în special în condițiile în care cererea poate crește semnificativ în perioadele călduroase.

Importanța situației este legată și de modul în care Budapesta își asigură alimentarea cu apă. O parte importantă a apei potabile este obținută prin sisteme de filtrare naturală asociate Dunării, fântânile amplasate de-a lungul râului captând apă subterană filtrată prin straturile de pietriș conectate hidrologic la fluviu.

Un nivel scăzut al Dunării nu înseamnă automat că Budapesta rămâne fără apă potabilă. Seceta prelungită poate însă îngreuna procesul de extracție și poate determina creșterea cerințelor tehnice și energetice ale sistemului de alimentare.

Actualul apel al companiei nu este primul avertisment privind necesitatea economisirii apei transmis în 2026. În timpul perioadei de căldură extremă de la sfârșitul lunii iunie, consumul din zona deservită de Fővárosi Vízművek a crescut puternic.

Pe 29 iunie, consumul de apă potabilă a ajuns la aproximativ 640 de milioane de litri într-o singură zi, potrivit unui raport anterior publicat de Énbudapestem, portalul de știri municipal al Budapestei. În anumite zone ale capitalei și în localitățile din apropiere, consumul a fost de câteva ori mai mare decât media zilnică înregistrată în 2025.

Și atunci compania de alimentare cu apă le-a cerut consumatorilor să folosească resursele cu prudență. Recomandarea viza inclusiv evitarea, pe cât posibil, a activităților cu un consum ridicat de apă în intervalele de vârf din timpul serii.

În Dunabogdány, avertismentele au devenit mai frecvente în luna iulie. La 30 iulie, Sokszínű Vidék relata că operatorul de apă le solicitase deja de mai multe ori locuitorilor să reducă utilizarea apei și să evite udarea grădinilor, umplerea piscinelor și spălarea autoturismelor, în condițiile în care cererea continua să crească.

În prezent, cea mai dificilă situație este raportată în Dunabogdány, localitate aflată pe Cotul Dunării, la nord de Budapesta. Aici, diferența dintre cantitatea de apă produsă și consumul zilnic lasă o rezervă foarte redusă pentru sistemul local.

Potrivit datelor citate de 24.hu, puțurile din localitate produc aproximativ 1.000-1.050 de metri cubi de apă pe zi, în timp ce consumul zilnic se situează în jurul valorilor de 1.100-1.150 de metri cubi. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, capacitatea de producție ar putea fi afectată suplimentar.

Fővárosi Vízművek a avertizat că rezervele disponibile în sistemul local au ajuns la minimum. În aceste condiții, o creștere suplimentară a consumului sau apariția unei probleme tehnice neprevăzute ar putea pune presiune asupra continuității alimentării cu apă potabilă.

Primarul din Dunabogdány, András Liebhardt, a respins criticile îndreptate către locuitorii localității. Într-o declarație anterioară, relatată de Sokszínű Vidék, acesta a explicat că majorarea consumului în perioada verii este legată și de creșterea sezonieră a populației, determinată de turism și de persoanele care locuiesc temporar în localitate.

Problemele generate de nivelul neobișnuit de scăzut al Dunării nu se limitează la alimentarea cu apă a capitalei Ungariei. Scăderea nivelului fluviului are efecte asupra mai multor infrastructuri care depind de condițiile hidrologice și de temperaturile înregistrate pe perioade îndelungate.

În timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, nivelul Dunării a coborât la valori excepțional de mici. Situația a afectat inclusiv operațiunile de la Centrala Nucleară Paks, indicând presiunile simultane pe care temperaturile ridicate, seceta și debitele reduse ale râurilor le pot exercita asupra infrastructurii de apă și energie din Ungaria.

Pentru sistemul de alimentare al Budapestei, situația actuală este legată în primul rând de necesitatea unei utilizări prudente a apei, fără ca operatorul să fi anunțat o penurie de apă potabilă la nivelul întregii capitale. Recomandarea adresată consumatorilor rămâne reducerea utilizărilor care presupun volume mari de apă și care nu sunt necesare imediat.

Fővárosi Vízművek le cere astfel consumatorilor să limiteze consumul inutil atât timp cât Dunărea se menține la un nivel neobișnuit de scăzut, iar cantitatea de precipitații din bazinul hidrografic rămâne redusă.