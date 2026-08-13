Dunărea dă peste cap traversarea spre Bulgaria. Cursa de bac, suspendată

Cursa de bac pe ruta Călărași – Ostrov (Silistra) a fost suspendată temporar joi, 13 august 2026, din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului Dunărea. Măsura a intrat în vigoare la ora 13:45 și a fost anunțată de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Reprezentanții companiei care operează legătura de bac dintre Călărași și Ostrov, punct de trecere către Silistra, au comunicat autorităților suspendarea temporară a activității. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii de frontieră, condițiile hidrologice nu permit desfășurarea transportului cu bacul în condiții de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a precizat că suspendarea a fost determinată de nivelul scăzut al Dunării. Situația hidrologică afectează, astfel, funcționarea temporară a legăturii de transport cu bacul pe ruta Călărași – Ostrov (Silistra).

„Măsura a fost dispusă datorită condiţiilor hidrologice nefavorabile, respectiv nivelului scăzut al fluviului Dunărea, care nu permite desfăşurarea activităţii de transport cu bacul în condiţii de siguranţă”, se precizează în informarea transmisă de Poliția de Frontieră Giurgiu.

Autoritățile au transmis că reluarea activității de transport cu bacul va fi comunicată imediat ce aceasta va putea fi desfășurată din nou în condiții de siguranță. Deocamdată, nu a fost indicat un moment precis pentru revenirea curselor pe ruta Călărași – Ostrov (Silistra).

Suspendarea temporară vizează legătura de bac operată pe această rută și intervine în contextul nivelului scăzut al Dunării. Informațiile privind reluarea transportului urmează să fie comunicate de autorități și operatorul cursei atunci când condițiile vor permite efectuarea traversărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate referitoare la circulația către Bulgaria. Datele comunicate de instituție vizează situația cursei de bac Călărași – Ostrov (Silistra), suspendată începând de joi, 13 august, de la ora 13:45.

Polițiștii de frontieră au transmis și comunicatul referitor la suspendarea temporară a transportului, în care sunt precizate motivul măsurii și condițiile necesare pentru reluarea activității.

Informarea Poliției de Frontieră Giurgiu: