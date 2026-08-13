Mii de credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Nicula. Povestea icoanei făcătoare de minuni care a lăcrimat 26 de zile

Mănăstirea Nicula devine din nou, între 13 și 15 august 2026, loc de pelerinaj pentru credincioșii care participă la praznicul Adormirii Maicii Domnului. În centrul pelerinajului se află icoana Maicii Domnului, legată de un eveniment petrecut în urmă cu peste trei secole.

Istoria care a transformat Mănăstirea Nicula într-un important loc de pelerinaj este legată de anul 1699. Potrivit relatărilor păstrate de-a lungul timpului, icoana Maicii Domnului ar fi lăcrimat atunci timp de 26 de zile.

Fenomenul s-ar fi produs fără întrerupere și ar fi fost văzut de numeroși martori. Printre cei care ar fi asistat la eveniment s-au numărat credincioși, preoți, nobili și soldați.

Vestea despre icoana de la Nicula s-a răspândit rapid, iar oamenii au început să vină de la distanțe mari pentru a se ruga în fața acesteia. Evenimentul din 1699 a rămas legat definitiv de istoria locului și a contribuit la transformarea mănăstirii într-o destinație importantă pentru pelerinii ortodocși.

De mai bine de 300 de ani, credincioșii vin la Nicula pentru a se ruga Maicii Domnului. Unii cer sănătate sau alinare, alții iertare ori puterea de a trece peste perioade dificile.

Tradiția continuă și în această săptămână. Între 13 și 15 august 2026, credincioșii se adună la Mănăstirea Nicula pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Pentru mulți dintre cei care ajung aici, pelerinajul este o tradiție repetată în fiecare an. Alții vin pentru prima dată, atrași de semnificația religioasă a locului și de istoria icoanei.

Credincioșii se roagă înaintea aceleiași icoane de care este legată relatarea despre lăcrimarea din 1699, iar evenimentul petrecut în urmă cu mai bine de trei secole continuă să ocupe un loc central în tradiția mănăstirii.

Pelerinajul din jurul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului este și un moment în care istoria locului se întâlnește cu practicile religioase păstrate de generații. Rugăciunile, lumânările, slujbele și cântările bisericești fac parte din atmosfera acestor zile.

Programul religios din 13 august 2026 cuprinde și Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, precum și Sfânta Liturghie.

Sfânta Liturghie reprezintă slujba principală a Bisericii Ortodoxe și are caracter euharistic. Pentru credincioșii ajunși la Nicula, participarea la slujbe face parte din pregătirea pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului din 15 august.