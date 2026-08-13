Ce ascunde noul Siri AI. Apple ar putea pregăti o surpriză pentru utilizatori

Siri AI ar putea beneficia de acces direct la conținut jurnalistic prin acorduri plătite pe care Apple le-ar negocia cu mai mulți editori. Inițiativa ar putea schimba modul în care asistentul inteligent furnizează informații despre actualitatea zilei și ar urmări, totodată, reducerea problemelor asociate răspunsurilor generate de inteligența artificială.

În cazul Siri AI, Apple ar putea opta pentru o abordare diferită, prin care informațiile jurnalistice să fie furnizate direct din surse cu care compania are acorduri comerciale. Versiunea beta a iOS 27 este deja disponibilă pentru testare, iar utilizatorii care au acces la noua versiune pot analiza și funcțiile asociate Siri AI.

Una dintre caracteristicile care poate fi observată în această etapă este modul în care asistentul afișează uneori blocuri de text preluate din surse, în loc să sintetizeze informațiile într-un răspuns generat.

Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, Apple discută cu editorii despre acorduri care ar urma să se întindă pe mai mulți ani. Aceste înțelegeri ar permite companiei să utilizeze conținut jurnalistic actual pentru Siri AI.

Detaliile financiare nu au fost făcute publice, însă informațiile disponibile indică un posibil sistem de plată bazat pe utilizarea efectivă a materialelor, iar bugetul pregătit de Apple pentru astfel de înțelegeri ar putea ajunge la nouă cifre.

Până în prezent, Apple nu a confirmat public existența unor astfel de parteneriate cu editorii. Acestea ar putea fi însă anunțate în perioada evenimentului dedicat iPhone 18 Pro, programat pentru septembrie. Siri AI urmează să fie una dintre funcțiile promovate de companie odată cu extinderea disponibilității sale, iar acordurile cu publicațiile ar putea reprezenta una dintre componentele prezentate odată cu actualizările serviciului.

Modelul discutat acum ar fi diferit de unele dintre acordurile încheiate anterior de Apple cu publicații pentru acces la arhive și date destinate antrenării sistemelor de inteligență artificială. În acele situații, compania ar fi oferit plăți în bloc pentru seturi de date. Noua strategie ar presupune, în schimb, plata în funcție de folosirea conținutului jurnalistic.

Sistemul ar fi similar, din acest punct de vedere, cu modul în care sunt gestionate anumite relații comerciale asociate Apple News. Astfel, editorii ar primi bani atunci când materialele lor sunt accesate și utilizate pentru a răspunde solicitărilor venite din partea utilizatorilor Siri AI.

Pentru utilizatori, un asemenea model ar putea însemna acces la informații provenite direct din publicațiile partenere atunci când sunt solicitate detalii despre o știre sau despre un anumit raport. Conținutul ar proveni din materiale redactate de jurnaliști și ar putea fi prezentat fără intervenția unui sistem AI care să reformuleze integral informația.

Modul actual de funcționare al Siri AI, care poate afișa fragmente preluate din surse, oferă un indiciu asupra felului în care ar putea fi integrate viitoarele parteneriate. Dacă Apple va ajunge la acorduri cu editorii, este posibil ca interfața asistentului să ofere acces la materiale jurnalistice mai ample, în funcție de solicitarea utilizatorului și de condițiile stabilite cu fiecare publicație.

O astfel de abordare s-ar potrivi și cu direcția în care este așteptat să evolueze instrumentul Apple Health bazat pe Apple Intelligence. Acesta este asociat unor informații potrivit cărora Apple pregătește noi funcții și servicii care ar utiliza inteligența artificială pentru a furniza utilizatorilor informații provenite din surse specializate.

În cazul conținutului de știri, plata în funcție de utilizare ar crea o legătură directă între accesarea materialelor de către utilizatorii Siri AI și veniturile editorilor. Pentru Apple, sistemul ar putea oferi acces la informații actualizate, iar pentru publicații ar reprezenta o modalitate de a obține venituri din utilizarea conținutului lor de către un asistent bazat pe inteligență artificială.

Deocamdată, Apple nu a făcut publică lista eventualilor parteneri și nici nu a precizat cum ar urma să fie afișate materialele în Siri AI. Nici valoarea exactă a plăților sau condițiile comerciale negociate cu editorii nu au fost dezvăluite.