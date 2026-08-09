AI inventează inundații, victime și pene de curent. Cum sunt păcăliți oamenii în timpul dezastrelor naturale

Inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) nu mai falsifică doar imagini, ci poate fabrica rapid realități întregi. În timpul inundațiilor și al altor dezastre naturale, astfel de materiale ajung să provoace panică, să inducă oamenii în eroare și să îngreuneze intervenția autorităților. Experții avertizează că fenomenul se va amplifica în viitor.

Videoclipurile și imaginile false create cu ajutorul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI) inundă rețelele sociale în timpul dezastrelor naturale, provocând panică și îngreunând intervențiile autorităților. Experții avertizează că fenomenul riscă să se amplifice pe măsură ce tehnologia evoluează și devine tot mai accesibilă.

În ultimele luni, furtunile puternice și inundațiile au fost însoțite de un val de materiale false distribuite pe rețelele sociale. Printre acestea s-au numărat imagini cu presupuse cadavre plutind în apele inundate, scene care prezentau în mod fals inundații severe în zone neafectate și videoclipuri cu informații inventate despre intervențiile echipelor de salvare.

În unele regiuni, videoclipurile care anunțau în mod fals pene de curent i-au determinat pe locuitori să cumpere în panică provizii de urgență. Alte materiale pornesc de la evenimente reale, dar le denaturează. După inundațiile produse la începutul lunii iulie în orașul Hengzhou, din provincia Guangxi, când sute de șerpi au scăpat de la o fermă de reproducere, pe internet au apărut imagini false care susțineau că și crocodili ar fi fost eliberați într-un râu.

Într-o situație deja tensionată, marcată de evacuări în masă și operațiuni complexe de salvare, autoritățile încearcă să limiteze răspândirea panicii. Oficialii se tem însă că inteligența artificială pune la dispoziție instrumente simple și accesibile, care pot fi folosite pentru a induce publicul în eroare.

Huang Zhihua, adjunctul șefului responsabil cu securitatea publică online din cadrul Poliției Zhejiang, a explicat că mulți creatori de conținut exploatează știrile despre dezastre pentru a atrage urmăritori. Potrivit lui, materialele senzaționale sau exagerate generează mai multe aprecieri și vizualizări, iar unele persoane fabrică în mod deliberat informații pentru a capta atenția publicului.

În ultimele săptămâni, autoritățile au arestat și sancționat mai multe persoane care au creat știri și videoclipuri false. Pedepsele variază de la amenzi până la reținerea persoanelor în vederea urmăririi penale. Experții avertizează însă că lumea s-ar putea confrunta cu o criză fără precedent a dezinformării.

Profesorul Chen Bin susține că inteligența artificială reduce dramatic barierele tehnice necesare pentru producerea informațiilor false. Potrivit lui, persoanele care vor să creeze astfel de materiale nu mai au nevoie de competențe tehnice sofisticate. Prin simple instrucțiuni adresate instrumentelor de inteligență artificială, acestea pot genera rapid texte, imagini, materiale audio și videoclipuri convingătoare și extrem de realiste, deși complet fabricate. În plus, astfel de materiale pot fi produse la scară largă, ceea ce amplifică riscul ca dezinformarea să se răspândească rapid în timpul unor situații de urgență.

„Mulți dintre acești creatori de conținut folosesc știrile despre dezastre pentru a câștiga urmăritori, știind că materialele mai senzaționale sau exagerate vor aduna mai multe aprecieri și vizualizări. Ei fabrică în mod deliberat informații pentru a atrage atenția oamenilor”, a declarat Zhihua. „Persoanele nu mai au nevoie de competențe tehnice sofisticate. Prin simple instrucțiuni adresate instrumentelor de inteligență artificială, ele pot genera rapid texte, imagini, materiale audio și video convingătoare, extrem de realiste, dar complet fabricate și produse la scară largă”, a adăugat Bin.

Unii specialiști susțin că toate materialele generate cu ajutorul inteligenței artificiale ar trebui marcate clar, astfel încât utilizatorii să poată identifica mai ușor conținutul artificial. Ei avertizează însă că astfel de etichete pot fi eliminate relativ ușor prin editarea materialelor.

Pentru a limita răspândirea dezinformării, specialiștii consideră necesară dezvoltarea unor sisteme oficiale de avertizare mai eficiente, verificarea locațiilor și a surselor din care provin imaginile, precum și educarea publicului. Oamenii trebuie să învețe să recunoască semnele care pot indica faptul că un material este fals sau manipulat.

În același timp, experții avertizează că dezinformarea creată cu ajutorul inteligenței artificiale va continua să se extindă, atât în ceea ce privește volumul materialelor produse, cât și viteza cu care acestea se propagă. Potrivit specialiștilor, alegerile, urgențele de sănătate publică, conflictele armate, dezastrele naturale și alte evenimente majore ar putea deveni principalele ținte ale campaniilor de dezinformare bazate pe inteligență artificială.