Restricții de apă în Germania. Amenzi de 50.000 de euro pentru cei care fac risipă

Germania se confruntă cu o criză a apei, după o perioadă îndelungată de secetă. Autoritățile impun restricții tot mai dure, iar amenzile pot ajunge la 50.000 de euro. Situația afectează gospodăriile, râurile și transportul.

Seceta prelungită și temperaturile ridicate au determinat autoritățile din Germania să impună restricții severe privind consumul de apă. În unele orașe, nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de euro, inclusiv în cazul persoanelor care își spală mașina acasă.

Una dintre cele mai afectate zone este landul Bavaria. În München, oraș cu aproximativ 1,6 milioane de locuitori, autoritățile le recomandă cetățenilor să reducă pe cât posibil consumul de apă potabilă. Printre măsurile indicate se numără folosirea dușului în locul băii în cadă, închiderea robinetului în timpul spălatului pe dinți și renunțarea la spălarea autoturismelor în curte sau în fața casei. Persoanele care nu respectă restricțiile riscă sancțiuni de până la 50.000 de euro.

Efectele secetei se resimt însă și dincolo de gospodării. Nivelul apei din Rin a coborât până la valori istorice, afectând transportul fluvial. Navele continuă să circule, însă sunt nevoite să transporte încărcături mai mici pentru a evita eșuarea. Reprezentanții industriei avertizează că, în lipsa unor ploi consistente, unele companii de transport fluvial ar putea fi nevoite să își reducă activitatea sau chiar să o suspende temporar.

Rinul este una dintre cele mai importante rute de transport pentru economia Germaniei, iar scăderea debitului pune presiune pe lanțurile de aprovizionare. Seceta afectează și alte fluvii importante, precum Elba și Dunărea, dar și rezervele de apă subterană.

Situația este dificilă și în landul Saxonia Inferioară, unde unele localități au interzis populației și fermierilor să folosească apa din sursele publice pentru activități care nu sunt esențiale. Astfel, umplerea piscinelor sau udarea grădinilor cu apă provenită din aceste surse nu mai este permisă.

În ciuda avertismentelor lansate de autorități, nu toți locuitorii consideră că restricțiile privind consumul de apă sunt justificate. Unii susțin că măsurile sunt exagerate și spun că nu intenționează să își schimbe obiceiurile, chiar dacă riscă să primească amenzi.

Specialiștii atrag însă atenția că situația este mai gravă decât pare la prima vedere. Deși râul Isar, care traversează Münchenul, are încă un debit aparent normal, orașul își asigură apa potabilă din pânza freatică, iar nivelul acesteia a scăzut până la valori considerate îngrijorătoare.

Meteorologii estimează că în unele regiuni ale Germaniei sunt așteptate ploi în următoarele zile. Experții avertizează însă că un singur episod de precipitații nu va fi suficient pentru refacerea rezervelor de apă și pentru readucerea râurilor la nivelurile normale. După o perioadă îndelungată de secetă și temperaturi ridicate, refacerea resurselor de apă ar putea necesita o perioadă mai lungă cu precipitații consistente.