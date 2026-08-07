Dunărea și Rinul ating niveluri minime istorice. Seceta lovește transportul, agricultura și alimentarea cu apă în Europa

Seceta extremă afectează tot mai puternic marile fluvii ale Europei, iar Dunărea și Rinul au ajuns la niveluri istorice de scădere. Efectele se resimt deja în transportul de mărfuri, agricultură, producția de energie și ecosisteme, în timp ce specialiștii avertizează că, pe termen lung, ar putea crește inclusiv costurile pentru alimentarea cu apă potabilă.

După valul de caniculă din iunie și incendiile de vegetație din sudul Franței și Spaniei, seceta continuă să afecteze Europa. Rinul, Dunărea și fluviul Po au ajuns la niveluri foarte scăzute, ceea ce pune presiune asupra transportului fluvial, economiei și agriculturii.

Pe anumite sectoare ale Dunării, navele de marfă și cele de croazieră nu mai pot circula, iar în Ungaria, România și Croația au reapărut la suprafață epave de nave și autoturisme, pe măsură ce albia fluviului seacă. În Germania, în orașe precum Köln și Düsseldorf, oamenii pot traversa pe jos zone ale Rinului unde în mod normal curenții sunt puternici, transmite Deutsche Welle.

În România, situația rămâne critică. Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, debitul Dunării a ajuns joi la un nou minim istoric de 1.400 metri cubi pe secundă, valoare care se va menține cel puțin până în 12 august.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Ana-Maria Agiu, a declarat că această stabilizare reprezintă totuși o veste relativ bună, deoarece debitele nu mai continuă să scadă în ritmul prognozat inițial.

Ea a precizat că nivelul Dunării la Cernavodă este în prezent de -218 centimetri și va ajunge la -228 centimetri până la 12 august, ceea ce înseamnă o scădere de doar 10 centimetri într-o săptămână.

Potrivit reprezentantei ANAR, menținerea acestor valori a permis câștigarea a câtorva zile suplimentare pentru funcționarea în condiții de siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Totodată, monitorizarea efectuată joi arată că nivelul fluviului a scăzut cu doar doi centimetri în ultimele 24 de ore.

Nivelurile foarte scăzute ale râurilor afectează direct economia europeană. Pe Rin, unele nave transportă doar o cincime din încărcătura obișnuită, ceea ce întârzie livrările și majorează costurile. Printre cele mai afectate sunt industriile siderurgică, chimică și petrolieră din Germania.

Problemele se extind și în sectorul energetic. În Ungaria, autoritățile au făcut apel la populație și companii să reducă consumul de electricitate, după ce nivelul redus al Dunării a determinat oprirea centralei nucleare de la Paks. În România, autoritățile au intervenit pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire a centralei de la Cernavodă, evitând astfel oprirea acesteia.

Specialiștii avertizează că efectele secetei nu se limitează la economie. Pe măsură ce nivelul apei scade, râurile devin mai calde și conțin mai puțin oxigen dizolvat, ceea ce crește riscul mortalității în rândul peștilor și afectează habitatele scoicilor și ale altor organisme acvatice.

Totodată, debitele reduse înseamnă o concentrație mai mare a poluanților, deoarece volume similare de ape uzate continuă să fie deversate în râuri. Experții atrag atenția că deteriorarea acestor ecosisteme poate duce la costuri suplimentare pentru tratarea apei destinate consumului populației.

În Germania se estimează că schimbările climatice ar putea majora costurile alimentării cu apă cu până la 30%, fiind necesare investiții de până la 14 miliarde de euro până în 2035 pentru modernizarea sistemelor de tratare și distribuție.

În timp ce unele autorități propun adâncirea canalelor navigabile pentru menținerea transportului fluvial, experții avertizează că această măsură ar putea accelera scurgerea apei și ar afecta și mai mult nivelul pânzei freatice.

Printre soluțiile recomandate se numără utilizarea unor nave adaptate pentru ape puțin adânci, transferul unei părți din transportul de mărfuri către calea ferată, refacerea zonelor inundabile, protejarea zonelor umede și restaurarea turbăriilor, astfel încât peisajele să poată reține mai multă apă în perioadele de secetă.

Specialiștii subliniază însă că măsurile de adaptare nu vor fi suficiente fără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și limitarea efectelor schimbărilor climatice.